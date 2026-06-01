https://sputniknews.uz/20260601/lukashenko-ukraine-belarus-hujum-qoshimcha-front-57999056.html
Лукашенко: Украина Беларусга ҳужум қилса, яна 1,5 минг км қўшимча фронт ҳосил бўлади
Лукашенко: Украина Беларусга ҳужум қилса, яна 1,5 минг км қўшимча фронт ҳосил бўлади
Sputnik Ўзбекистон
Александр Лукашенко Беларусга ҳужум бўлса, Украинадаги можаро бошқача тус олишини айтди. Унинг сўзларига кўра, Киев учун бу яна 1,5 минг км қўшимча фронт очилиши демакдир.
2026-06-01T12:04+0500
2026-06-01T12:04+0500
2026-06-01T12:12+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
беларусь
украина
александр лукашенко
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/1e/52365450_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_d4ee415e20984bcd6ef17b2b9a962bd0.jpg
ТОШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Украина Беларусга ҳужум қилса, бу Киев учун яна 1,5 минг километрлик қўшимча фронт пайдо бўлишини англатади. Бу ҳақда Беларусь президенти Александр Лукашенко ЕОИИ саммити якунида журналистлар билан суҳбатда маълум қилди.Унинг таъкидлашича, Беларусь ҳудудига ҳарбий ҳужум амалга оширилса, Украинадаги можаро “бутунлай бошқача сифатга” эга бўлади. У бундай фронт Киевга керак эмаслигини таъкидлади.Лукашенконинг айтишича, Зеленский бундай баёнотни “эҳтимол, нимадир таъсирида” қилган бўлиши мумкин.Лукашенко бу фикрларни Украина Учувчисиз тизимлар кучлари қўмондонининг Беларусь ҳудудида 500 та эҳтимолий нишон белгилангани ҳақидаги сўзларига жавобан билдирди. Унинг сўзларига кўра, Минскда ҳам “аниқ координаталарга эга жиддий нишон” бор ва бу Беларусдан унча узоқ эмас.Шунингдек, Лукашенко бир қатор Европа давлатларидаги сиёсатчилар Зеленскийни Беларусга нисбатан кескин баёнотлар беришга ундаётганини айтди.У Беларусь ҳарбийлари Украина ҳудудида бўлмагани ва келгусида ҳам бўлмаслигини таъкидлади.Шу билан бирга, Беларус раҳбари АҚШ билан мулоқот давом этаётганини қайд этди. У Дональд Трампнинг Украинадаги можаро бўйича позициясини “тушунарли” деб атади.
https://sputniknews.uz/20260524/lukashenko-zelenskyy-uchrashuv-taklif-57825425.html
беларусь
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/1e/52365450_101:0:2830:2047_1920x0_80_0_0_88d269166275d828710a93a0d77706be.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, беларусь, украина, александр лукашенко
дунё янгиликлари, дунёда, беларусь, украина, александр лукашенко
Лукашенко: Украина Беларусга ҳужум қилса, яна 1,5 минг км қўшимча фронт ҳосил бўлади
12:04 01.06.2026 (янгиланди: 12:12 01.06.2026)
Александр Лукашенко Украина ҳарбийлари Беларусь билан можарони истамаслигини айтди. Унинг сўзларига кўра, бу Киев учун 1,5 минг км қўшимча фронт очилишига олиб келади.
ТОШКЕНТ, 1 июн — Sputnik.
Украина Беларусга ҳужум қилса, бу Киев учун яна 1,5 минг километрлик қўшимча фронт пайдо бўлишини англатади. Бу ҳақда Беларусь президенти Александр Лукашенко ЕОИИ саммити якунида журналистлар билан суҳбатда маълум қилди
.
“Украина ҳарбийлари Беларусь билан ҳеч қандай можарони хоҳламайди. Улар бу 1,5 минг километр қўшимча фронт эканини тушунишади”, — деди Лукашенко.
Унинг таъкидлашича, Беларусь ҳудудига ҳарбий ҳужум амалга оширилса, Украинадаги можаро “бутунлай бошқача сифатга” эга бўлади. У бундай фронт Киевга керак эмаслигини таъкидлади.
Лукашенконинг айтишича, Зеленский бундай баёнотни “эҳтимол, нимадир таъсирида” қилган бўлиши мумкин.
“Эҳтимол, у ерда ҳам нимадир содир бўлгандир. Қаердадир чеккандир, қаердадир санчгандир ва шундан кейин бу баёнотни қила бошлагандир”, — деди Лукашенко.
Лукашенко бу фикрларни Украина Учувчисиз тизимлар кучлари қўмондонининг Беларусь ҳудудида 500 та эҳтимолий нишон белгилангани ҳақидаги сўзларига жавобан билдирди. Унинг сўзларига кўра, Минскда ҳам “аниқ координаталарга эга жиддий нишон” бор ва бу Беларусдан унча узоқ эмас.
Шунингдек, Лукашенко бир қатор Европа давлатларидаги сиёсатчилар Зеленскийни Беларусга нисбатан кескин баёнотлар беришга ундаётганини айтди.
У Беларусь ҳарбийлари Украина ҳудудида бўлмагани ва келгусида ҳам бўлмаслигини таъкидлади.
“Бу ҳеч қачон бўлмайди. У ерда бизнинг аскарларимиз бўлмаган ва бўлмайди ҳам”, — деди Лукашенко.
Шу билан бирга, Беларус раҳбари АҚШ билан мулоқот давом этаётганини қайд этди. У Дональд Трампнинг Украинадаги можаро бўйича позициясини “тушунарли” деб атади.