“Исталган жойда гаплашаман”: Лукашенко Зеленскийга учрашув таклиф қилди
Беларусь президенти Александр Лукашенко Владимир Зеленский билан Украина ёки Беларусь ҳудудида учрашишга тайёрлигини билдирди. 24.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-05-24T12:28+0500
ТОШКЕНТ, 24 май – Sputnik. Беларусь президенти Александр Лукашенко Владимир Зеленский билан Украина ёки Беларусь ҳудудида учрашишга тайёрлигини билдирди, деб хабар берди РИА Новости БелТАга таяниб.Аввалроқ Зеленский Москва Минскни Украинадаги можарога тортиши мумкинлиги ҳақида гапирган эди. Лукашенко бу баёнотларга муносабат билдириб, Киевдан келаётган бундай гапларга эътибор қаратмаслигини айтди. Унинг сўзларига кўра, Беларусь фақат ўз ҳудудига нисбатан агрессия бўлган тақдирдагина можарога тортилиши мумкин.Лукашенкога кўра, агар Зеленский “ниманидир муҳокама қилиш ёки маслаҳатлашишни” хоҳласа, Минск бундай мулоқотга очиқ.Унинг сўзларига кўра, Минск АҚШ, Германия, Польша, Литва ва Латвия вакиллари билан мулоқот қилиш учун мавзу топмоқда, аммо Украина билан тўғридан-тўғри мулоқот йўлга қўйилмаган.РИАга кўра, Лукашенко аввалроқ Киевдан, жумладан Зеленскийдан, Москва Минскни Украинадаги можарога тортиши мумкинлиги ҳақидаги баёнотларга муносабат билдирган. У бундай гапларга эътибор қаратмаслигини айтган.Кейинроқ Украина ташқи ишлар вазири Андрей Сибига Лукашенконинг Киевга келишга тайёрлиги ҳақидаги баёнотига жавоб қайтарди. Унинг айтишича, Украина томони Беларусь мухолифати етакчиларидан бири Светлана Тихановская ташрифини кутмоқда.Сибигага кўра, Киевда “барча масалалар бўйича гаплашадиган одам бор”. РИА буни Украина томони Лукашенко билан эмас, Тихановская билан мулоқот қилишга тайёрлиги сифатида талқин қилди.
