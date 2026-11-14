https://sputniknews.uz/20261114/putin-62021135.html
Хитойда Путин, Си Цзиньпин ва Трамп учрашуви бўлиб ўтади
Хитойда Путин, Си Цзиньпин ва Трамп учрашуви бўлиб ўтади
Sputnik Ўзбекистон
Россия, Хитой ва АҚШ раҳбарларининг саммити 19 ноябрь куни Хитойнинг Шэньчжэнь шаҳрида бўлиб ўтади. Осиё-Тинч океани иқтисодий ҳамкорлиги (ОТИҲ) саммити 18-19 ноябрь кунлари Шэньчжэнда бўлиб ўтади.
2026-11-14T21:50+0500
2026-11-14T21:50+0500
2026-11-14T21:50+0500
дунё янгиликлари
дунёда
владимир путин
си цзинпин
дональд трамп
хитой
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/14/57702538_0:72:2380:1411_1920x0_80_0_0_487583bbe9a2d1c04a9a70bb33146400.jpg
ТОШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Россия, Хитой ва АҚШ раҳбарларининг саммити 19 ноябрь куни Хитойнинг Шэньчжэнь шаҳрида бўлиб ўтади. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.“19 ноябрь куни президент Путин, раис Си ва президент Трамп ўртасида уч томонлама учрашув ўтказиш тўғрисида келишувга эришилди. Ушбу учрашув Шэньчжэнда ОТИҲ саммити доирасида бўлиб ўтади”, - деди Кремль вакили.Илгари Россия президентининг ёрдамчиси Юрий Ушаков Москва уч томонлама учрашув бутун халқаро вазиятга ижобий таъсир кўрсатишига умид қилаётганини маълум қилганди.Осиё-Тинч океани иқтисодий ҳамкорлиги (ОТИҲ) саммити 18-19 ноябрь кунлари Шэньчжэнда бўлиб ўтади.
https://sputniknews.uz/20261113/ushakov-bayonot-61982914.html
хитой
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/14/57702538_202:0:2179:1483_1920x0_80_0_0_00b1a7d2f668e5d1bcf18b7dfe69825c.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, владимир путин, си цзинпин, дональд трамп, хитой
дунё янгиликлари, дунёда, владимир путин, си цзинпин, дональд трамп, хитой
Хитойда Путин, Си Цзиньпин ва Трамп учрашуви бўлиб ўтади
Песков Россия, Хитой ва АҚШ етакчилари саммити санасини маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Россия, Хитой ва АҚШ раҳбарларининг саммити 19 ноябрь куни Хитойнинг Шэньчжэнь шаҳрида бўлиб ўтади. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.
“19 ноябрь куни президент Путин, раис Си ва президент Трамп ўртасида уч томонлама учрашув ўтказиш тўғрисида келишувга эришилди. Ушбу учрашув Шэньчжэнда ОТИҲ саммити доирасида бўлиб ўтади”, - деди
Кремль вакили.
Илгари Россия президентининг ёрдамчиси Юрий Ушаков Москва уч томонлама учрашув бутун халқаро вазиятга ижобий таъсир кўрсатишига умид қилаётганини маълум қилганди.
Осиё-Тинч океани иқтисодий ҳамкорлиги (ОТИҲ) саммити 18-19 ноябрь кунлари Шэньчжэнда бўлиб ўтади.