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https://sputniknews.uz/20261114/putin-62021135.html
Хитойда Путин, Си Цзиньпин ва Трамп учрашуви бўлиб ўтади
Хитойда Путин, Си Цзиньпин ва Трамп учрашуви бўлиб ўтади
Sputnik Ўзбекистон
Россия, Хитой ва АҚШ раҳбарларининг саммити 19 ноябрь куни Хитойнинг Шэньчжэнь шаҳрида бўлиб ўтади. Осиё-Тинч океани иқтисодий ҳамкорлиги (ОТИҲ) саммити 18-19 ноябрь кунлари Шэньчжэнда бўлиб ўтади.
2026-11-14T21:50+0500
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ТОШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Россия, Хитой ва АҚШ раҳбарларининг саммити 19 ноябрь куни Хитойнинг Шэньчжэнь шаҳрида бўлиб ўтади. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.“19 ноябрь куни президент Путин, раис Си ва президент Трамп ўртасида уч томонлама учрашув ўтказиш тўғрисида келишувга эришилди. Ушбу учрашув Шэньчжэнда ОТИҲ саммити доирасида бўлиб ўтади”, - деди Кремль вакили.Илгари Россия президентининг ёрдамчиси Юрий Ушаков Москва уч томонлама учрашув бутун халқаро вазиятга ижобий таъсир кўрсатишига умид қилаётганини маълум қилганди.Осиё-Тинч океани иқтисодий ҳамкорлиги (ОТИҲ) саммити 18-19 ноябрь кунлари Шэньчжэнда бўлиб ўтади.
https://sputniknews.uz/20261113/ushakov-bayonot-61982914.html
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дунё янгиликлари, дунёда, владимир путин, си цзинпин, дональд трамп, хитой
дунё янгиликлари, дунёда, владимир путин, си цзинпин, дональд трамп, хитой

Хитойда Путин, Си Цзиньпин ва Трамп учрашуви бўлиб ўтади

21:50 14.11.2026
© POOL / Медиабанкка ўтишОфициальный визит президента РФ Владимира Путина в Пекин
Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Пекин - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.11.2026
© POOL
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Песков Россия, Хитой ва АҚШ етакчилари саммити санасини маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Россия, Хитой ва АҚШ раҳбарларининг саммити 19 ноябрь куни Хитойнинг Шэньчжэнь шаҳрида бўлиб ўтади. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.
“19 ноябрь куни президент Путин, раис Си ва президент Трамп ўртасида уч томонлама учрашув ўтказиш тўғрисида келишувга эришилди. Ушбу учрашув Шэньчжэнда ОТИҲ саммити доирасида бўлиб ўтади”, - деди Кремль вакили.
Илгари Россия президентининг ёрдамчиси Юрий Ушаков Москва уч томонлама учрашув бутун халқаро вазиятга ижобий таъсир кўрсатишига умид қилаётганини маълум қилганди.
Осиё-Тинч океани иқтисодий ҳамкорлиги (ОТИҲ) саммити 18-19 ноябрь кунлари Шэньчжэнда бўлиб ўтади.
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