Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20261113/ushakov-bayonot-61982914.html
Европадаги хавфсизлик, Константиновкада гуманитар миссия: Ушаков баёнотлари
Европадаги хавфсизлик, Константиновкада гуманитар миссия: Ушаков баёнотлари
Sputnik Ўзбекистон
Москва америкалик ҳамкорлар Москванинг позициясини Киев ва Европа пойтахтларига етказишига ишонади ва Америка томони билан ҳамкорликда Европа хавфсизлиги... 13.11.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-11-13T10:13+0500
2026-11-13T10:49+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
европа
украина
юрий ушаков
стив уиткофф
владимир путин
ақш
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/0d/61983065_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2a2bed6090cddecbfd29673bcb88625a.jpg
ТОШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. Россия президенти Владимир Путиннинг америкалик музокарачилар Стив Уиткофф ва Жаред Кушнер билан суҳбати мазмунли ва фойдали бўлди. Бу ҳақда Россия раҳбарининг ёрдамчиси Юрий Ушаков брифинг чоғида журналистларга маълум қилди.Ушаковнинг асосий баёнотлари:10-11 ноябрь кунлари Абу-Дабида Россия, АҚШ ва Украина делегацияларининг уч томонлама музокаралари бўлиб ўтди. Томонлар келажакдаги хавфсизлик кафолатлари ва можарони тартибга солиш масалаларини муҳокама қилди.
https://sputniknews.uz/20261111/medinskiy-muzokaralar-bayonotlar-61936430.html
европа
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/0d/61983065_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f9f596f45fcce18e45600782d427993e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, европа, украина, юрий ушаков, стив уиткофф, владимир путин, ақш
россия, европа, украина, юрий ушаков, стив уиткофф, владимир путин, ақш

Европадаги хавфсизлик, Константиновкада гуманитар миссия: Ушаков баёнотлари

10:13 13.11.2026 (янгиланди: 10:49 13.11.2026)
© Sputnik / POOL / Медиабанкка ўтишВстреча президента Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером
Встреча президента Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.11.2026
© Sputnik / POOL
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Москва америкалик ҳамкорлар Москванинг позициясини Киев ва Европа пойтахтларига етказишига ишонади ва Америка томони билан ҳамкорликда Европа хавфсизлиги бўйича мулоқотга киришга умид қилмоқда.
ТОШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. Россия президенти Владимир Путиннинг америкалик музокарачилар Стив Уиткофф ва Жаред Кушнер билан суҳбати мазмунли ва фойдали бўлди. Бу ҳақда Россия раҳбарининг ёрдамчиси Юрий Ушаков брифинг чоғида журналистларга маълум қилди.
Ушаковнинг асосий баёнотлари:
Америка музокарачилари Путиннинг Константиновкадаги гуманитар миссия бўйича таклифини фаол қўллаб-қувватлади;
Россия Константиновкада гуманитар акция ўтказиш учун зудлик билан миналардан тозалашни бошлашга тайёр;
Константиновкадаги гуманитар акция барчага бу шаҳар аслида кимнинг назорати остида эканлигига ишонч ҳосил қилиш имконини беради;
Россия Қўшма Штатлар билан биргаликда Европа хавфсизлиги бўйича таклифларни муҳокама қилишга тайёр;
Россия Федерацияси Европа хавфсизлиги бўйича янги мулоҳазаларга эга;
Ушаков Украинага Европа контингентини киритиш таклифларини “туганмас уруш рецепти” деб атади;
Ҳозир энг кенг кўламли асирлар алмашинуви параметрлари келишиб олинмоқда;
Уиткофф ва Кушнер билан учрашувда Зеленскийнинг хулқ-атвори ва Трампга йўллаган “саломлари” муҳокама қилинди;
Путин ва Трамп Осиё-Тинч океани иқтисодий ҳамкорлиги (ОТИҲ) саммитида режалаштирилган икки томонлама учрашувда Украина масаласини муҳокама қилишни давом эттиради;
Хитойда бўлиб ўтадиган ОТИҲ саммитида Россия, Хитой ва АҚШ раҳбарларининг уч томонлама учрашуви мазмуни фаол муҳокама қилинмоқда;
Кремль Кушнер ва Уиткофф Путин билан учрашув сигналларини Зеленскийга етказишига умид қилмоқда.
10-11 ноябрь кунлари Абу-Дабида Россия, АҚШ ва Украина делегацияларининг уч томонлама музокаралари бўлиб ўтди. Томонлар келажакдаги хавфсизлик кафолатлари ва можарони тартибга солиш масалаларини муҳокама қилди.
Брифинг по итогам трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.11.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
"Ҳар бир қарич еримиз қайтарилади": Мединскийнинг музокаралар якунидаги баёнотлари
11 Ноябр, 16:57
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0