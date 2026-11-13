Европадаги хавфсизлик, Константиновкада гуманитар миссия: Ушаков баёнотлари
10:13 13.11.2026 (янгиланди: 10:49 13.11.2026)
© Sputnik / POOL / Медиабанкка ўтишВстреча президента Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером
© Sputnik / POOL/
Oбуна бўлиш
Москва америкалик ҳамкорлар Москванинг позициясини Киев ва Европа пойтахтларига етказишига ишонади ва Америка томони билан ҳамкорликда Европа хавфсизлиги бўйича мулоқотга киришга умид қилмоқда.
ТОШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. Россия президенти Владимир Путиннинг америкалик музокарачилар Стив Уиткофф ва Жаред Кушнер билан суҳбати мазмунли ва фойдали бўлди. Бу ҳақда Россия раҳбарининг ёрдамчиси Юрий Ушаков брифинг чоғида журналистларга маълум қилди.
Ушаковнинг асосий баёнотлари:
Америка музокарачилари Путиннинг Константиновкадаги гуманитар миссия бўйича таклифини фаол қўллаб-қувватлади;
Россия Константиновкада гуманитар акция ўтказиш учун зудлик билан миналардан тозалашни бошлашга тайёр;
Константиновкадаги гуманитар акция барчага бу шаҳар аслида кимнинг назорати остида эканлигига ишонч ҳосил қилиш имконини беради;
Россия Қўшма Штатлар билан биргаликда Европа хавфсизлиги бўйича таклифларни муҳокама қилишга тайёр;
Россия Федерацияси Европа хавфсизлиги бўйича янги мулоҳазаларга эга;
Ушаков Украинага Европа контингентини киритиш таклифларини “туганмас уруш рецепти” деб атади;
Ҳозир энг кенг кўламли асирлар алмашинуви параметрлари келишиб олинмоқда;
Уиткофф ва Кушнер билан учрашувда Зеленскийнинг хулқ-атвори ва Трампга йўллаган “саломлари” муҳокама қилинди;
Путин ва Трамп Осиё-Тинч океани иқтисодий ҳамкорлиги (ОТИҲ) саммитида режалаштирилган икки томонлама учрашувда Украина масаласини муҳокама қилишни давом эттиради;
Хитойда бўлиб ўтадиган ОТИҲ саммитида Россия, Хитой ва АҚШ раҳбарларининг уч томонлама учрашуви мазмуни фаол муҳокама қилинмоқда;
Кремль Кушнер ва Уиткофф Путин билан учрашув сигналларини Зеленскийга етказишига умид қилмоқда.
10-11 ноябрь кунлари Абу-Дабида Россия, АҚШ ва Украина делегацияларининг уч томонлама музокаралари бўлиб ўтди. Томонлар келажакдаги хавфсизлик кафолатлари ва можарони тартибга солиш масалаларини муҳокама қилди.