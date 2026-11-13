https://sputniknews.uz/20261113/peskov-rossiya-61999604.html
Песков: Россия музокараларнинг кейинги босқичи тез орада ўтказилишига умид қилмоқда
Песков: Россия музокараларнинг кейинги босқичи тез орада ўтказилишига умид қилмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Агар зарурат туғилса, Украина бўйича музокараларда Россия делегацияси таркибини кенгайтириш тўғрисидаги қарорни Владимир Путин қабул қилади. 13.11.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-11-13T18:16+0500
2026-11-13T18:16+0500
2026-11-13T18:16+0500
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ТОШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. Украина можаросини ҳал қилиш бўйича музокараларнинг навбатдаги босқичи яқин орада бўлиб ўтиши мумкин. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.Россия делегацияси таркиби ҳақида гапирар экан, Песков унинг жорий таркиб билан қолаётганини таъкидлади. Шу билан бирга, зарур бўлганда музокаралар иштирокчилари сони кўпайтирилиши мумкин.10-11 ноябрь кунлари Абу-Дабида Россия, АҚШ ва Украина делегацияларининг уч томонлама музокаралари бўлиб ўтди. Томонлар келажакдаги хавфсизлик кафолатлари ва можарони тартибга солиш масалаларини муҳокама қилди.Музокаралардан сўнг америкалик музокарачилар Стив Уиткофф ва Жаред Кушнер Россия президенти Владимир Путин билан учрашиш учун Москвага келди. Россия раҳбарининг ёрдамчиси Юрий Ушаков америкалик музокарачилар билан суҳбат мазмунли ва фойдали бўлганини маълум қилди. Путин ва Трамп Осиё-Тинч океани иқтисодий ҳамкорлиги (ОТИҲ) саммитида режалаштирилган икки томонлама учрашувда Украина масаласини муҳокама қилишни давом эттиради.
https://sputniknews.uz/20261113/ushakov-bayonot-61982914.html
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россия, дмитрий песков, украина, ақш
россия, дмитрий песков, украина, ақш
Песков: Россия музокараларнинг кейинги босқичи тез орада ўтказилишига умид қилмоқда
Агар зарурат туғилса, Украина бўйича музокараларда Россия делегацияси таркибини кенгайтириш тўғрисидаги қарорни Владимир Путин қабул қилади.
ТОШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. Украина можаросини ҳал қилиш бўйича музокараларнинг навбатдаги босқичи яқин орада бўлиб ўтиши мумкин. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.
“Биз у тез орада, яқин келажакда бўлиб ўтишидан келиб чиқамиз, америкалик музокарачилар билан суҳбат айнан шу ҳақда бўлди. Шу боис биз яқин келажакда давом этишига умид қиламиз”, - деди Кремль вакили брифингда.
Россия делегацияси таркиби ҳақида гапирар экан, Песков унинг жорий таркиб билан қолаётганини таъкидлади. Шу билан бирга, зарур бўлганда музокаралар иштирокчилари сони кўпайтирилиши мумкин.
10-11 ноябрь кунлари Абу-Дабида Россия, АҚШ ва Украина делегацияларининг уч томонлама музокаралари бўлиб ўтди. Томонлар келажакдаги хавфсизлик кафолатлари ва можарони тартибга солиш масалаларини муҳокама қилди.
Музокаралардан сўнг америкалик музокарачилар Стив Уиткофф ва Жаред Кушнер Россия президенти Владимир Путин билан учрашиш учун Москвага келди. Россия раҳбарининг ёрдамчиси Юрий Ушаков америкалик музокарачилар билан суҳбат мазмунли ва фойдали бўлганини маълум қилди. Путин ва Трамп Осиё-Тинч океани иқтисодий ҳамкорлиги (ОТИҲ) саммитида режалаштирилган икки томонлама учрашувда Украина масаласини муҳокама қилишни давом эттиради.