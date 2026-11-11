https://sputniknews.uz/20261111/russia-shilovka-voskresenka-ozod-61932235.html
Россия қўшинлари Шиловка ва Воскресенкани озод қилди, ҳарбий объектларга зарба берди
Россия қўшинлари Шиловка ва Воскресенкани озод қилди, ҳарбий объектларга зарба берди
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Россия Мудофаа вазирлиги Шиловка ва Воскресенка озод қилинганини маълум қилди. Шунингдек, Кривой Рог ва Одесса вилоятида учта подстанция, Қора денгизда эса Украина армияси учун ҳарбий юк ортилган кема нишонга олинди.
2026-11-11T15:19+0500
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2026-11-11T15:19+0500
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ТОШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Россиянинг "Марказ" қўшинлари гуруҳи Донецк Халқ Республикасидаги Шиловкани, "Шарқ" қўшинлари гуруҳи эса Запорожье вилоятидаги Воскресенкани озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Шиловка Доброполье йўналишида жойлашган. Воскресенканинг озод қилиниши эса Запорожье вилоятидаги ҳужум ҳаракатларининг давоми бўлди.Шунингдек, Россия Қуролли кучлари Украина ҳарбий саноат корхоналари фаолиятини таъминловчи энергетика инфратузилмаси объектлари ҳамда Украина армияси учун ҳарбий юк ташувчи кемаларга дронлар билан зарба беришни давом эттирди.Тунги зарбалар натижасида қуйидаги объектлар нишонга олинди:
https://sputniknews.uz/20261110/russia-nikolskoe-ozod-61908826.html
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дунё янгиликлари, дунёда, одесса, дрон, донецк халқ республикаси (дхр), украина, запорожье вилояти
дунё янгиликлари, дунёда, одесса, дрон, донецк халқ республикаси (дхр), украина, запорожье вилояти
Россия қўшинлари Шиловка ва Воскресенкани озод қилди, ҳарбий объектларга зарба берди
Россия қўшинлари ДХР ва Запорожье вилоятида икки қишлоқни озод қилди. Учта подстанция ва ҳарбий юкли кемага зарба берилди.
ТОШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik.
Россиянинг "Марказ" қўшинлари гуруҳи Донецк Халқ Республикасидаги Шиловкани, "Шарқ" қўшинлари гуруҳи эса Запорожье вилоятидаги Воскресенкани озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
Шиловка Доброполье йўналишида жойлашган. Воскресенканинг озод қилиниши эса Запорожье вилоятидаги ҳужум ҳаракатларининг давоми бўлди.
Бундан аввал, 9 ноябрь куни Россия қўшинлари Васильковое аҳоли пунктини озод қилган эди. Бу Барвиновка атрофидаги Украина бўлинмаларини қанотлардан қамраб олиш, уларнинг таъминот йўллари ва захира кучлари етиб келиш йўналишларини тўсиш имконини берган.
Шунингдек, Россия Қуролли кучлари Украина ҳарбий саноат корхоналари фаолиятини таъминловчи энергетика инфратузилмаси объектлари ҳамда Украина армияси учун ҳарбий юк ташувчи кемаларга дронлар билан зарба беришни давом эттирди.
Тунги зарбалар натижасида қуйидаги объектлар нишонга олинди:
Днепропетровск вилояти:
Кривой Рогдаги 330 кВ кучланишли электр подстанцияси;
Одесса вилояти:
Маяки ва Усатово аҳоли пунктларидаги 110 ва 330 кВ кучланишли иккита электр подстанцияси;
Қора денгиз:
Одессанинг жануби-ғарбида Украина армияси учун қурол-яроғ ва ҳарбий мол-мулк ортилган қуруқ юк ташувчи кема.