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Россия-Ўзбекистон кинофорумини 2027 йилда ўтказиш режалаштирилмоқда
Россия-Ўзбекистон кинофорумини 2027 йилда ўтказиш режалаштирилмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Иштирокчилар кино лойиҳаларини биргаликда молиялаштириш имкониятларини муҳокама қилишлари мумкин бўлади. 07.11.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-11-07T15:22+0500
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кино
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ТОШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Россия-Ўзбекистон кинофорумини 2027 йилда Ўзбекистонда ўтказиш режалаштирилмоқда. Бу ҳақда Россия маданият вазири ўринбосари Андрей Малишев Туркманистон пойтахтида бўлиб ўтган МДҲ давлатлари маданий ҳамкорлик кенгаши йиғилиши доирасида маълум қилди.Вазир ўринбосари тадбир Россия киноижодкорларига Ўзбекистондаги эҳтимолий суратга олиш майдончалари билан танишиш, кастинглар ўтказиш ва маҳаллий продюсерлар билан алоқа ўрнатиш имконини беришини таъкидлади.Шунингдек, иштирокчилар кино лойиҳаларини биргаликда молиялаштириш имкониятларини муҳокама қилишлари мумкин.5 октябрь куни Любимова Ўзбекистон маданият вазири Озодбек Назарбеков билан учрашди. Музокаралар давомида Россия томони Россия-ўзбек кинофорумини ташкил этишни таклиф қилди.
https://sputniknews.uz/20261007/kreml-ozbekiston-kontsert-61003146.html
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маданият, россия, ўзбекистон, кино
маданият, россия, ўзбекистон, кино
Россия-Ўзбекистон кинофорумини 2027 йилда ўтказиш режалаштирилмоқда
Иштирокчилар кино лойиҳаларини биргаликда молиялаштириш имкониятларини муҳокама қилишлари мумкин бўлади.
ТОШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Россия-Ўзбекистон кинофорумини 2027 йилда Ўзбекистонда ўтказиш режалаштирилмоқда. Бу ҳақда Россия маданият вазири ўринбосари Андрей Малишев Туркманистон пойтахтида бўлиб ўтган МДҲ давлатлари маданий ҳамкорлик кенгаши йиғилиши доирасида маълум қилди.
“Вазиримиз Ольга Борисовна Любимованинг топшириғига кўра, келаси йили Ўзбекистонда Россия-Ўзбекистон кинофорумини ўтказишни режалаштирганмиз”, - деди Малишев.
Вазир ўринбосари тадбир Россия киноижодкорларига Ўзбекистондаги эҳтимолий суратга олиш майдончалари билан танишиш, кастинглар ўтказиш ва маҳаллий продюсерлар билан алоқа ўрнатиш имконини беришини таъкидлади.
Шунингдек, иштирокчилар кино лойиҳаларини биргаликда молиялаштириш имкониятларини муҳокама қилишлари мумкин.
5 октябрь куни Любимова Ўзбекистон маданият вазири Озодбек Назарбеков билан учрашди. Музокаралар давомида Россия томони Россия-ўзбек кинофорумини ташкил этишни таклиф қилди.