Любимова Россия-Ўзбекистон кинофорумини ўтказишни таклиф қилди
© Telegram/Ольга ЛюбимоваМинистр культуры РФ Ольга Любимова встретилась с министром культуры Республики Узбекистан Озодбеком Назарбековым.
© Telegram/Ольга Любимова
Oбуна бўлиш
Таъкидланишича, бу ташаббус қўшма кино ишлаб чиқариш бўйича аллақачон имзоланган келишувни ривожлантириш учун муҳим босқич бўлиши мумкин.
ТОШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. Россия маданият вазири Ольга Любимова Россия-Ўзбекистон кинофорумини ташкил этишни таклиф қилди. У бу таклифни Москвада Ўзбекистон маданият вазири Озодбек Назарбеков билан учрашувда билдирди.
“Мамлакатларимиз ўртасидаги маданий ҳамкорлик мисли кўрилмаган суръатлар билан ривожланмоқда. <...> Кино соҳасида ҳамкорликдаги ишларни муҳокама қилдик. Ўзбекистонлик ҳамкасбларга Россия-Ўзбекистон кинофорумини ўтказишни таклиф қилдим, унда продюсерлар ўз лойиҳаларини тақдим этишлари, ҳамкорлар топишлари ва амалий ҳамкорликка ўтишлари мумкин бўлган бўларди. Ушбу ташаббус қўшма кино ишлаб чиқариш бўйича аллақачон имзоланган келишувни ривожлантириш учун муҳим босқич бўлиши мумкин”, - деб ёзди Любимова ўзининг Telegram-каналида.
Россия маданият вазири 16-31 октябрь кунлари Красноярскда кенг кўламли "Хворостовский" санъат фестивали бўлиб ўтишини эслатди. Асосий воқеалардан бири Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон давлат академик катта театрининг гастроль сафари бўлади.
© Telegram/Ольга Любимова
1/3
© Telegram/Ольга Любимова
© Telegram/Ольга Любимова
2/3
© Telegram/Ольга Любимова
© Telegram/Ольга Любимова
3/3
© Telegram/Ольга Любимова
1/3
© Telegram/Ольга Любимова
2/3
© Telegram/Ольга Любимова
3/3
© Telegram/Ольга Любимова
Любимова Назарбеков учрашувидаги яна бир мавзу музейлараро ҳамкорлик ва реставрация соҳасидаги ҳамкорлик бўлди.
“Сентябрда “Царское село”мутахассислари Бухоро вилоятига ташриф буюриб, Когондаги Амир саройи ва Бухородаги Амир ёзги саройини кўздан кечиришди, илмий-лойиҳа ҳужжатлари, тадқиқотлар ва бошқа кўплаб масалалар бўйича маслаҳатлар беришди”, - дея қўшимча қилди у.