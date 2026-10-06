Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261006/rossiya-ozbekiston-kinoforumi-60986959.html
Любимова Россия-Ўзбекистон кинофорумини ўтказишни таклиф қилди
Любимова Россия-Ўзбекистон кинофорумини ўтказишни таклиф қилди
Sputnik Ўзбекистон
Таъкидланишича, бу ташаббус қўшма кино ишлаб чиқариш бўйича аллақачон имзоланган келишувни ривожлантириш учун муҳим босқич бўлиши мумкин. 06.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-06T10:42+0500
2026-10-06T10:42+0500
маданият
ўзбекистон
россия
кино
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/06/60987366_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9ef2b2266f27def754e436528396ad97.jpg
ТОШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. Россия маданият вазири Ольга Любимова Россия-Ўзбекистон кинофорумини ташкил этишни таклиф қилди. У бу таклифни Москвада Ўзбекистон маданият вазири Озодбек Назарбеков билан учрашувда билдирди.Россия маданият вазири 16-31 октябрь кунлари Красноярскда кенг кўламли "Хворостовский" санъат фестивали бўлиб ўтишини эслатди. Асосий воқеалардан бири Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон давлат академик катта театрининг гастроль сафари бўлади.Любимова Назарбеков учрашувидаги яна бир мавзу музейлараро ҳамкорлик ва реставрация соҳасидаги ҳамкорлик бўлди.“Сентябрда “Царское село”мутахассислари Бухоро вилоятига ташриф буюриб, Когондаги Амир саройи ва Бухородаги Амир ёзги саройини кўздан кечиришди, илмий-лойиҳа ҳужжатлари, тадқиқотлар ва бошқа кўплаб масалалар бўйича маслаҳатлар беришди”, - дея қўшимча қилди у.
https://sputniknews.uz/20261002/rossiya-sanat-ozbekiston-60917086.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/06/60987366_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_f7b8009ab3d3ad3162f199f4572cdfa0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
маданият, ўзбекистон, россия, кино
маданият, ўзбекистон, россия, кино

Любимова Россия-Ўзбекистон кинофорумини ўтказишни таклиф қилди

10:42 06.10.2026
© Telegram/Ольга ЛюбимоваМинистр культуры РФ Ольга Любимова встретилась с министром культуры Республики Узбекистан Озодбеком Назарбековым.
Министр культуры РФ Ольга Любимова встретилась с министром культуры Республики Узбекистан Озодбеком Назарбековым. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.10.2026
© Telegram/Ольга Любимова
Oбуна бўлиш
Таъкидланишича, бу ташаббус қўшма кино ишлаб чиқариш бўйича аллақачон имзоланган келишувни ривожлантириш учун муҳим босқич бўлиши мумкин.
ТОШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. Россия маданият вазири Ольга Любимова Россия-Ўзбекистон кинофорумини ташкил этишни таклиф қилди. У бу таклифни Москвада Ўзбекистон маданият вазири Озодбек Назарбеков билан учрашувда билдирди.

“Мамлакатларимиз ўртасидаги маданий ҳамкорлик мисли кўрилмаган суръатлар билан ривожланмоқда. <...> Кино соҳасида ҳамкорликдаги ишларни муҳокама қилдик. Ўзбекистонлик ҳамкасбларга Россия-Ўзбекистон кинофорумини ўтказишни таклиф қилдим, унда продюсерлар ўз лойиҳаларини тақдим этишлари, ҳамкорлар топишлари ва амалий ҳамкорликка ўтишлари мумкин бўлган бўларди. Ушбу ташаббус қўшма кино ишлаб чиқариш бўйича аллақачон имзоланган келишувни ривожлантириш учун муҳим босқич бўлиши мумкин”, - деб ёзди Любимова ўзининг Telegram-каналида.

Россия маданият вазири 16-31 октябрь кунлари Красноярскда кенг кўламли "Хворостовский" санъат фестивали бўлиб ўтишини эслатди. Асосий воқеалардан бири Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон давлат академик катта театрининг гастроль сафари бўлади.
© Telegram/Ольга Любимова
Министр культуры РФ Ольга Любимова встретилась с министром культуры Республики Узбекистан Озодбеком Назарбековым. - Sputnik Ўзбекистон
1/3
© Telegram/Ольга Любимова
© Telegram/Ольга Любимова
Министр культуры РФ Ольга Любимова встретилась с министром культуры Республики Узбекистан Озодбеком Назарбековым. - Sputnik Ўзбекистон
2/3
© Telegram/Ольга Любимова
© Telegram/Ольга Любимова
Министр культуры РФ Ольга Любимова встретилась с министром культуры Республики Узбекистан Озодбеком Назарбековым. - Sputnik Ўзбекистон
3/3
© Telegram/Ольга Любимова
1/3
© Telegram/Ольга Любимова
2/3
© Telegram/Ольга Любимова
3/3
© Telegram/Ольга Любимова
Любимова Назарбеков учрашувидаги яна бир мавзу музейлараро ҳамкорлик ва реставрация соҳасидаги ҳамкорлик бўлди.
“Сентябрда “Царское село”мутахассислари Бухоро вилоятига ташриф буюриб, Когондаги Амир саройи ва Бухородаги Амир ёзги саройини кўздан кечиришди, илмий-лойиҳа ҳужжатлари, тадқиқотлар ва бошқа кўплаб масалалар бўйича маслаҳатлар беришди”, - дея қўшимча қилди у.
Россия санъати ва рус тили: Ўзбекистондаги янги лойиҳалар - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.10.2026
Матбуот маркази
Россия санъати ва рус тили: Ўзбекистондаги янги лойиҳалар
2 Октябр, 16:14
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0