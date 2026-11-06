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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20261106/tramp-ukraina-kelishuv-61787525.html
Трамп Украина бўйича “йирик келишув” бўлишини маълум қилди
Трамп Украина бўйича “йирик келишув” бўлишини маълум қилди
Sputnik Ўзбекистон
АҚШ президенти Дональд Трампнинг Россия ва АҚШ нафақат Украинадаги вазиятни тартибга солиш, балки умуман Европадаги хавфсизлик бўйича келишувларга яқин эканлигига ишончи комил.
2026-11-06T12:02+0500
2026-11-06T12:02+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трампнинг Россия ва АҚШ нафақат Украинадаги можарони ҳал қилиш, балки умуман Европадаги хавфсизлик бўйича келишувларга яқин эканлигига ишончи комил.Оқ уй раҳбари Россия президентининг хорижий давлатлар билан инвестиция-иқтисодий ҳамкорлик бўйича махсус вакили Кирилл Дмитриев билан учрашганини маълум қилди, бироқ тафсилотларни очиқламади.Америка етакчиси Украина атрофидаги можаро "тез орада" ҳал этилишига ишонч билдирди.Россия, АҚШ ва Украина иштирокидаги уч томонлама музокаралар 10-11 ноябрь кунлари Абу-Дабида бўлиб ўтиши режалаштирилган.
https://sputniknews.uz/20261103/russia-lukashenko-61708940.html
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дунё янгиликлари, дунёда, дональд трамп, украина, россия, ақш

Трамп Украина бўйича “йирик келишув” бўлишини маълум қилди

12:02 06.11.2026
© REUTERS / Umit BektasПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.11.2026
© REUTERS / Umit Bektas
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Келаси ҳафта Москва, Вашингтон ва Киев вакилларининг Украина можаросини ҳал қилиш бўйича уч томонлама музокаралари бўлиб ўтади.
ТОШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трампнинг Россия ва АҚШ нафақат Украинадаги можарони ҳал қилиш, балки умуман Европадаги хавфсизлик бўйича келишувларга яқин эканлигига ишончи комил.
Оқ уй раҳбари Россия президентининг хорижий давлатлар билан инвестиция-иқтисодий ҳамкорлик бўйича махсус вакили Кирилл Дмитриев билан учрашганини маълум қилди, бироқ тафсилотларни очиқламади.
“Лекин мен сизга шунчаки айтяпман: келишув (Украина бўйича) бўлади. Бу катта келишув бўлади ва у фақат Украинага дахлдор бўлмайди. У жуда кенг кўламли бўлади. Бу нафақат Украинага тааллуқли бўлади, балки бутун Европага дахлдор бўлиши мумкинлигини ҳам айтишим мумкин”, - дея таъкидлади Трамп.
Америка етакчиси Украина атрофидаги можаро "тез орада" ҳал этилишига ишонч билдирди.
Россия, АҚШ ва Украина иштирокидаги уч томонлама музокаралар 10-11 ноябрь кунлари Абу-Дабида бўлиб ўтиши режалаштирилган.
Лукашенко принял участие в Минской конференции по евразийской безопасности - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.11.2026
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