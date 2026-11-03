https://sputniknews.uz/20261103/russia-ukraine-usa-muzokara-61690626.html
Россия, Украина ва АҚШ Абу-Дабида музокаралар ўтказади — сана ва асосий мавзулар
Россия, Украина ва АҚШ Абу-Дабида музокаралар ўтказади — сана ва асосий мавзулар
Sputnik Ўзбекистон
Россия, Украина ва АҚШ делегациялари 10–11 ноябрь кунлари Абу-Дабида музокара ўтказади. Стив Уиткофф учрашув кун тартиби, хавфсизлик кафолатлари ва Европа билан музокаралар ҳақида маълум қилди.
2026-11-03T09:58+0500
2026-11-03T09:58+0500
2026-11-03T11:21+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
стив уиткофф
дунё янгиликлари
дунёда
музокаралар
россия
ақш
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/04/60206222_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_8418a778229d0b07b81e1a39673ea312.jpg
ТОШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Россия, Украина ва АҚШ ўртасидаги уч томонлама музокаралар 10–11 ноябрь кунлари Бирлашган Араб Амирликларининг Абу-Даби шаҳрида бўлиб ўтади. Бу ҳақда АҚШ президентининг махсус вакили Стив Уиткофф X ижтимоий тармоғида маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, Вашингтон Россия ва Украина делегациялари ўртасида ишчи даражадаги музокараларда воситачилик қилади.Шунингдек, жорий ҳафтада АҚШ музокарачилари Брюсселда Франция, Германия, Буюк Британия, Европа Иттифоқи ва НАТО вакиллари билан учрашади.Унда Украина учун хавфсизлик кафолатлари, Европанинг урушдан кейинги хавфсизлик тизими ва Украинани қайта тиклашни иқтисодий қўллаб-қувватлаш имкониятлари муҳокама қилинади.Уиткофф Киев, Осло ва Санкт-Петербургда ўтказилган аввалги учрашувларда эришилган натижалар асосида узоқ муддатли тинчлик келишувига эришишга умид билдирди.Юқори мартабали америкалик амалдорга таяниб, "Reuters" агентлигининг хабар беришича, Абу-Дабидаги музокараларда АҚШ номидан Стив Уиткофф ва Жаред Кушнер иштирок этиши кутилмоқда.Ўз навбатида, Владимир Зеленский ноябрь ойининг биринчи ярмида уч томонлама музокара ўтказиш бўйича келишув мавжудлигини маълум қилган эди.Эслатиб ўтамиз, Россия, Украина ва АҚШ делегацияларининг аввалги уч томонлама музокаралари 17–18 февраль кунлари Женевада бўлиб ўтган, бироқ томонлар асосий келишмовчиликларни бартараф эта олмаган.
https://sputniknews.uz/20261029/russia-usa-ukraine-muzokaralar-61584006.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/04/60206222_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_fb284cde95e33b67f652dea94e84f38b.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
стив уиткофф, дунё янгиликлари, дунёда, музокаралар, россия, ақш, украина
стив уиткофф, дунё янгиликлари, дунёда, музокаралар, россия, ақш, украина
Россия, Украина ва АҚШ Абу-Дабида музокаралар ўтказади — сана ва асосий мавзулар
09:58 03.11.2026 (янгиланди: 11:21 03.11.2026)
Россия ва Украина делегациялари 10–11 ноябрь кунлари Абу-Дабида АҚШ воситачилигида музокара ўтказади. Учрашувда хавфсизлик ва тинчлик масалалари муҳокама қилинади.
ТОШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik.
Россия, Украина ва АҚШ ўртасидаги уч томонлама музокаралар 10–11 ноябрь кунлари Бирлашган Араб Амирликларининг Абу-Даби шаҳрида бўлиб ўтади. Бу ҳақда АҚШ президентининг махсус вакили Стив Уиткофф X ижтимоий тармоғида маълум қилди
.
Унинг сўзларига кўра, Вашингтон Россия ва Украина делегациялари ўртасида ишчи даражадаги музокараларда воситачилик қилади.
Музокараларнинг асосий мавзулари урушдан кейинги хавфсизлик кафолатлари, кескинликни пасайтириш, гуманитар масалалар ва тинчликка эришиш йўлидаги кейинги қадамлардан иборат бўлади.
Шунингдек, жорий ҳафтада АҚШ музокарачилари Брюсселда Франция, Германия, Буюк Британия, Европа Иттифоқи ва НАТО вакиллари билан учрашади.
Унда Украина учун хавфсизлик кафолатлари, Европанинг урушдан кейинги хавфсизлик тизими ва Украинани қайта тиклашни иқтисодий қўллаб-қувватлаш имкониятлари муҳокама қилинади.
Уиткофф Киев, Осло ва Санкт-Петербургда ўтказилган аввалги учрашувларда эришилган натижалар асосида узоқ муддатли тинчлик келишувига эришишга умид билдирди.
Юқори мартабали америкалик амалдорга таяниб, "Reuters" агентлигининг хабар беришича, Абу-Дабидаги музокараларда АҚШ номидан Стив Уиткофф ва Жаред Кушнер иштирок этиши кутилмоқда.
Аввалроқ Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаков Москва 4 ноябрдан кейин уч томонлама музокараларни давом эттиришга тайёрлигини билдирган эди.
Ўз навбатида, Владимир Зеленский ноябрь ойининг биринчи ярмида уч томонлама музокара ўтказиш бўйича келишув мавжудлигини маълум қилган эди.
Эслатиб ўтамиз, Россия, Украина ва АҚШ делегацияларининг аввалги уч томонлама музокаралари 17–18 февраль кунлари Женевада бўлиб ўтган, бироқ томонлар асосий келишмовчиликларни бартараф эта олмаган.