https://sputniknews.uz/20261029/russia-usa-ukraine-muzokaralar-61584006.html
Россия–АҚШ–Украина музокаралари: Ушаков сана ва Европа иштироки ҳақида гапирди
Россия–АҚШ–Украина музокаралари: Ушаков сана ва Европа иштироки ҳақида гапирди
Sputnik Ўзбекистон
Абу-Дабида Россия, АҚШ ва Украина музокаралари 4 ноябрдан кейин ўтказилиши кутилмоқда. Киев 6–10 ноябрни таклиф қилган, Москва эса аниқ санани тасдиқламаган. Европа вакилларини таклиф этиш режалаштирилмаган.
2026-10-29T10:48+0500
2026-10-29T10:48+0500
2026-10-29T10:49+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
юрий ушаков
дунё янгиликлари
дунёда
музокаралар
россия
украина
ақш
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/07/54008508_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_86540edbd04a43a29567ee5371562cdc.jpg
ТОШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Россия, АҚШ ва Украина ўртасидаги уч томонлама музокаралар 4 ноябрдан кейин ўтказилиши кутилмоқда. Бироқ учрашувнинг аниқ санаси ҳали келишилмаган. Бу ҳақда Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаков журналистларга маълум қилди, деб хабар бермоқда РИА Новости.Унинг сўзларига кўра, навбатдаги музокаралар муддати жанг майдонидаги вазият ва умумий шароитга ҳам боғлиқ бўлади. Москва ҳозирча учрашув санаси бўйича ўз таклифини билдирмаган.Шунингдек, Россия делегациясининг тўлиқ таркиби ҳали тасдиқланмаган. Ушаковнинг таъкидлашича, делегациянинг асосий ўзаги шаклланган, қолган аъзолар яқин вақт ичида аниқланади.Ўз навбатида, Владимир Зеленский Нидерландия бош вазири Роб Йеттен билан Гаагада ўтказилган матбуот анжуманида учрашув 6–10 ноябрь кунлари Абу-Дабида бўлиб ўтишига умид билдирди.Унинг сўзларига кўра, Киев Вашингтондан жавоб кутмоқда. Учрашувнинг аниқ санаси 4 ноябрдан кейин маълум бўлиши мумкин. Шу билан бирга, Яқин Шарқдаги вазият сабаб музокаралар жойи ўзгариши эҳтимоли ҳам истисно этилмаяпти.Ушаковнинг маълум қилишича, ҳозирча музокараларда Европа вакиллари қатнашиш имконият кўриб чиқилмаяпти. Томонлар фақат Россия, АҚШ ва Украина вакиллари иштирокида уч томонлама маслаҳатлашувларни қайта тиклашга келишган.У, хусусан, Финляндия президенти Александр Стубб ва Норвегия бош вазири Йонас Гар Стёрени Европа номидан музокарачилар сифатида жалб қилиш масаласи ҳам муҳокама қилинмаётганини билдирди.Эслатиб ўтамиз, 21 октябрда Владимир Путиннинг АҚШ президенти махсус вакили Стив Уиткофф билан учрашувида уч томонлама музокараларни қайта бошлаш масаласи муҳокама қилинган эди.
https://sputniknews.uz/20261027/putin-finland-norway-ukraine-muhokama-61535398.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/07/54008508_231:0:2960:2047_1920x0_80_0_0_36fd0cd6197bff4f730d86d8c8a20268.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
юрий ушаков, дунё янгиликлари, дунёда, музокаралар, россия, украина, ақш
юрий ушаков, дунё янгиликлари, дунёда, музокаралар, россия, украина, ақш
Россия–АҚШ–Украина музокаралари: Ушаков сана ва Европа иштироки ҳақида гапирди
10:48 29.10.2026 (янгиланди: 10:49 29.10.2026)
Россия, АҚШ ва Украина ўртасидаги уч томонлама музокаралар 4 ноябрдан кейин ўтказилиши мумкин. Аниқ сана ҳали келишилмаган.
ТОШКЕНТ, 29 окт — Sputnik.
Россия, АҚШ ва Украина ўртасидаги уч томонлама музокаралар 4 ноябрдан кейин ўтказилиши кутилмоқда. Бироқ учрашувнинг аниқ санаси ҳали келишилмаган. Бу ҳақда Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаков журналистларга маълум қилди, деб хабар бермоқда
РИА Новости.
“Сана ҳам тез орада аниқланади. Бироқ у 4 ноябрдан кейин бўлиши аниқ”, — деди Ушаков.
Унинг сўзларига кўра, навбатдаги музокаралар муддати жанг майдонидаги вазият ва умумий шароитга ҳам боғлиқ бўлади. Москва ҳозирча учрашув санаси бўйича ўз таклифини билдирмаган.
Шунингдек, Россия делегациясининг тўлиқ таркиби ҳали тасдиқланмаган. Ушаковнинг таъкидлашича, делегациянинг асосий ўзаги шаклланган, қолган аъзолар яқин вақт ичида аниқланади.
Ўз навбатида, Владимир Зеленский Нидерландия бош вазири Роб Йеттен билан Гаагада ўтказилган матбуот анжуманида учрашув 6–10 ноябрь кунлари Абу-Дабида бўлиб ўтишига умид билдирди.
“Ҳар қандай ҳолатда ҳам Абу-Дабида техник даражада уч томонлама учрашув ўтказишимиз керак. Умид қиламанки, у 6–10 ноябрь оралиғида бўлади”, — деди Зеленский.
Унинг сўзларига кўра, Киев Вашингтондан жавоб кутмоқда. Учрашувнинг аниқ санаси 4 ноябрдан кейин маълум бўлиши мумкин. Шу билан бирга, Яқин Шарқдаги вазият сабаб музокаралар жойи ўзгариши эҳтимоли ҳам истисно этилмаяпти.
Ушаковнинг маълум қилишича, ҳозирча музокараларда Европа вакиллари қатнашиш имконият кўриб чиқилмаяпти. Томонлар фақат Россия, АҚШ ва Украина вакиллари иштирокида уч томонлама маслаҳатлашувларни қайта тиклашга келишган.
У, хусусан, Финляндия президенти Александр Стубб ва Норвегия бош вазири Йонас Гар Стёрени Европа номидан музокарачилар сифатида жалб қилиш масаласи ҳам муҳокама қилинмаётганини билдирди.
Эслатиб ўтамиз, 21 октябрда Владимир Путиннинг АҚШ президенти махсус вакили Стив Уиткофф билан учрашувида уч томонлама музокараларни қайта бошлаш масаласи муҳокама қилинган эди.