Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20261029/russia-usa-ukraine-muzokaralar-61584006.html
Россия–АҚШ–Украина музокаралари: Ушаков сана ва Европа иштироки ҳақида гапирди
Россия–АҚШ–Украина музокаралари: Ушаков сана ва Европа иштироки ҳақида гапирди
Sputnik Ўзбекистон
Абу-Дабида Россия, АҚШ ва Украина музокаралари 4 ноябрдан кейин ўтказилиши кутилмоқда. Киев 6–10 ноябрни таклиф қилган, Москва эса аниқ санани тасдиқламаган. Европа вакилларини таклиф этиш режалаштирилмаган.
2026-10-29T10:48+0500
2026-10-29T10:49+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
юрий ушаков
дунё янгиликлари
дунёда
музокаралар
россия
украина
ақш
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/07/54008508_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_86540edbd04a43a29567ee5371562cdc.jpg
ТОШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Россия, АҚШ ва Украина ўртасидаги уч томонлама музокаралар 4 ноябрдан кейин ўтказилиши кутилмоқда. Бироқ учрашувнинг аниқ санаси ҳали келишилмаган. Бу ҳақда Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаков журналистларга маълум қилди, деб хабар бермоқда РИА Новости.Унинг сўзларига кўра, навбатдаги музокаралар муддати жанг майдонидаги вазият ва умумий шароитга ҳам боғлиқ бўлади. Москва ҳозирча учрашув санаси бўйича ўз таклифини билдирмаган.Шунингдек, Россия делегациясининг тўлиқ таркиби ҳали тасдиқланмаган. Ушаковнинг таъкидлашича, делегациянинг асосий ўзаги шаклланган, қолган аъзолар яқин вақт ичида аниқланади.Ўз навбатида, Владимир Зеленский Нидерландия бош вазири Роб Йеттен билан Гаагада ўтказилган матбуот анжуманида учрашув 6–10 ноябрь кунлари Абу-Дабида бўлиб ўтишига умид билдирди.Унинг сўзларига кўра, Киев Вашингтондан жавоб кутмоқда. Учрашувнинг аниқ санаси 4 ноябрдан кейин маълум бўлиши мумкин. Шу билан бирга, Яқин Шарқдаги вазият сабаб музокаралар жойи ўзгариши эҳтимоли ҳам истисно этилмаяпти.Ушаковнинг маълум қилишича, ҳозирча музокараларда Европа вакиллари қатнашиш имконият кўриб чиқилмаяпти. Томонлар фақат Россия, АҚШ ва Украина вакиллари иштирокида уч томонлама маслаҳатлашувларни қайта тиклашга келишган.У, хусусан, Финляндия президенти Александр Стубб ва Норвегия бош вазири Йонас Гар Стёрени Европа номидан музокарачилар сифатида жалб қилиш масаласи ҳам муҳокама қилинмаётганини билдирди.Эслатиб ўтамиз, 21 октябрда Владимир Путиннинг АҚШ президенти махсус вакили Стив Уиткофф билан учрашувида уч томонлама музокараларни қайта бошлаш масаласи муҳокама қилинган эди.
https://sputniknews.uz/20261027/putin-finland-norway-ukraine-muhokama-61535398.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/07/54008508_231:0:2960:2047_1920x0_80_0_0_36fd0cd6197bff4f730d86d8c8a20268.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
юрий ушаков, дунё янгиликлари, дунёда, музокаралар, россия, украина, ақш
юрий ушаков, дунё янгиликлари, дунёда, музокаралар, россия, украина, ақш

Россия–АҚШ–Украина музокаралари: Ушаков сана ва Европа иштироки ҳақида гапирди

10:48 29.10.2026 (янгиланди: 10:49 29.10.2026)
© Sputnik / Кристина Кормилицына / Медиабанкка ўтишПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.10.2026
© Sputnik / Кристина Кормилицына
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Россия, АҚШ ва Украина ўртасидаги уч томонлама музокаралар 4 ноябрдан кейин ўтказилиши мумкин. Аниқ сана ҳали келишилмаган.
ТОШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Россия, АҚШ ва Украина ўртасидаги уч томонлама музокаралар 4 ноябрдан кейин ўтказилиши кутилмоқда. Бироқ учрашувнинг аниқ санаси ҳали келишилмаган. Бу ҳақда Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаков журналистларга маълум қилди, деб хабар бермоқда РИА Новости.
“Сана ҳам тез орада аниқланади. Бироқ у 4 ноябрдан кейин бўлиши аниқ”, — деди Ушаков.
Унинг сўзларига кўра, навбатдаги музокаралар муддати жанг майдонидаги вазият ва умумий шароитга ҳам боғлиқ бўлади. Москва ҳозирча учрашув санаси бўйича ўз таклифини билдирмаган.
Шунингдек, Россия делегациясининг тўлиқ таркиби ҳали тасдиқланмаган. Ушаковнинг таъкидлашича, делегациянинг асосий ўзаги шаклланган, қолган аъзолар яқин вақт ичида аниқланади.
Ўз навбатида, Владимир Зеленский Нидерландия бош вазири Роб Йеттен билан Гаагада ўтказилган матбуот анжуманида учрашув 6–10 ноябрь кунлари Абу-Дабида бўлиб ўтишига умид билдирди.
“Ҳар қандай ҳолатда ҳам Абу-Дабида техник даражада уч томонлама учрашув ўтказишимиз керак. Умид қиламанки, у 6–10 ноябрь оралиғида бўлади”, — деди Зеленский.
Унинг сўзларига кўра, Киев Вашингтондан жавоб кутмоқда. Учрашувнинг аниқ санаси 4 ноябрдан кейин маълум бўлиши мумкин. Шу билан бирга, Яқин Шарқдаги вазият сабаб музокаралар жойи ўзгариши эҳтимоли ҳам истисно этилмаяпти.
Ушаковнинг маълум қилишича, ҳозирча музокараларда Европа вакиллари қатнашиш имконият кўриб чиқилмаяпти. Томонлар фақат Россия, АҚШ ва Украина вакиллари иштирокида уч томонлама маслаҳатлашувларни қайта тиклашга келишган.
У, хусусан, Финляндия президенти Александр Стубб ва Норвегия бош вазири Йонас Гар Стёрени Европа номидан музокарачилар сифатида жалб қилиш масаласи ҳам муҳокама қилинмаётганини билдирди.
Эслатиб ўтамиз, 21 октябрда Владимир Путиннинг АҚШ президенти махсус вакили Стив Уиткофф билан учрашувида уч томонлама музокараларни қайта бошлаш масаласи муҳокама қилинган эди.
Путин обсудил с Стуббом и Стёре условия мира на Украине - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.10.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Путин Финляндия ва Норвегия раҳбарлари билан Украинада тинчлик шартларини муҳокама қилди
27 Октябр, 16:03
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0