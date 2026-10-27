https://sputniknews.uz/20261027/putin-finland-norway-ukraine-muhokama-61535398.html
Путин Финляндия ва Норвегия раҳбарлари билан Украинада тинчлик шартларини муҳокама қилди
Путин Финляндия ва Норвегия раҳбарлари билан Украинада тинчлик шартларини муҳокама қилди
Sputnik Ўзбекистон
Путин Финляндия ва Норвегия раҳбарлари билан Украинада тинчлик ўрнатиш шартлари ва Абу-Даби музокараларини муҳокама қилди. Кремль суҳбат тафсилотларини очиқлаб, томонлар мулоқотни давом эттиришга келишганини билдирди.
2026-10-27T16:03+0500
2026-10-27T16:03+0500
2026-10-27T16:05+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
владимир путин
дунё янгиликлари
дунёда
телефон суҳбати
музокаралар
норвегия
финляндия
украина
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1b/61535224_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_7ea906e8f58706a75116cf58fb319c1c.jpg
ТОШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Финляндия президенти Александр Стубб ва Норвегия бош вазири Йонас Гар Стёре билан Украинадаги можарони ҳал этиш ҳамда Абу-Дабида бўлажак уч томонлама музокараларни муҳокама қилди. Бу ҳақда Кремль матбуот хизмати хабар берди.Телефон суҳбати Финляндия ва Норвегия томонининг илтимосига кўра бўлиб ўтди.Суҳбатдошлар ноябрнинг биринчи ярмида Абу-Дабида Россия, Украина ва АҚШ ўртасидаги уч томонлама музокараларни қайта тиклаш бўйича келишувни олқишлади. Унда жанговар ҳаракатлар якунланганидан кейин Россия ва Украина хавфсизлигини таъминлаш масалалари кўриб чиқилиши кўзда тутилган.Кремль маълумотига кўра, Путин Украинадаги вазият ва можаронинг туб сабаблари ҳақидаги Россия позициясини баён қилди. Россия президенти Европа Иттифоқи ва НАТО давлатларининг сиёсатини ҳам танқид қилиб, уларни жанговар ҳаракатларнинг чўзилишига сабаб бўлаётган омиллардан бири сифатида кўрсатди.Мулоқотда Болтиқ денгизи ва Шимолий Европа минтақасидаги хавфсизлик масалалари муҳокама қилинди. Стубб ва Стёре халқаро денгиз ҳуқуқи ҳамда кема қатнови эркинлигига риоя қилиш муҳимлигини таъкидлади.Путин АҚШ воситачилигида Херсон вилоятининг Алёшки шаҳрида гуманитар операция бошлангани ва шу мақсадда вақтинчалик сукунат режими жорий этилгани ҳақида ҳам маълумот берди.Финляндия президенти девони ва Норвегия ҳукуматининг билдиришича, суҳбат Украина билан маслаҳатлашилган ҳолда ўтказилган. Стубб ва Стёре можарони тугатиш учун бевосита мулоқот зарурлигини таъкидлади.
https://sputniknews.uz/20261022/ukraine-mojaro-yakun-61392187.html
норвегия
финляндия
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1b/61535224_280:0:1120:630_1920x0_80_0_0_22a1929466e46b351c7c32bebd416e68.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
владимир путин, дунё янгиликлари, дунёда, телефон суҳбати, музокаралар, норвегия, финляндия, украина, россия
владимир путин, дунё янгиликлари, дунёда, телефон суҳбати, музокаралар, норвегия, финляндия, украина, россия
Путин Финляндия ва Норвегия раҳбарлари билан Украинада тинчлик шартларини муҳокама қилди
16:03 27.10.2026 (янгиланди: 16:05 27.10.2026)
Финляндия ва Норвегия раҳбарлари Путин билан боғланиб, Украинада тинчлик ўрнатиш ва Абу-Дабидаги музокаралар ҳақида гаплашди.
ТОШКЕНТ, 27 окт — Sputnik.
Россия президенти Владимир Путин Финляндия президенти Александр Стубб ва Норвегия бош вазири Йонас Гар Стёре билан Украинадаги можарони ҳал этиш ҳамда Абу-Дабида бўлажак уч томонлама музокараларни муҳокама қилди. Бу ҳақда Кремль матбуот хизмати хабар берди
.
Телефон суҳбати Финляндия ва Норвегия томонининг илтимосига кўра бўлиб ўтди.
Томонлар Путиннинг 21 октябрда АҚШ махсус вакили Стив Уиткофф билан Санкт-Петербургдаги музокаралари, шунингдек, Стубб ва Стёренинг Ослода Уиткофф ҳамда Владимир Зеленский билан учрашуви натижаларини муҳокама қилди.
Суҳбатдошлар ноябрнинг биринчи ярмида Абу-Дабида Россия, Украина ва АҚШ ўртасидаги уч томонлама музокараларни қайта тиклаш бўйича келишувни олқишлади. Унда жанговар ҳаракатлар якунланганидан кейин Россия ва Украина хавфсизлигини таъминлаш масалалари кўриб чиқилиши кўзда тутилган.
Кремль маълумотига кўра, Путин Украинадаги вазият ва можаронинг туб сабаблари ҳақидаги Россия позициясини баён қилди.
У адолатли ва узоқ муддатли тинчликка фақат Россиянинг қонуний манфаатлари тўлиқ ҳисобга олинган тақдирда эришиш мумкинлигини таъкидлади.
Россия президенти Европа Иттифоқи ва НАТО давлатларининг сиёсатини ҳам танқид қилиб, уларни жанговар ҳаракатларнинг чўзилишига сабаб бўлаётган омиллардан бири сифатида кўрсатди.
Мулоқотда Болтиқ денгизи ва Шимолий Европа минтақасидаги хавфсизлик масалалари муҳокама қилинди. Стубб ва Стёре халқаро денгиз ҳуқуқи ҳамда кема қатнови эркинлигига риоя қилиш муҳимлигини таъкидлади.
Путин АҚШ воситачилигида Херсон вилоятининг Алёшки шаҳрида гуманитар операция бошлангани ва шу мақсадда вақтинчалик сукунат режими жорий этилгани ҳақида ҳам маълумот берди.
Учала раҳбар телефон орқали тўғридан-тўғри мулоқотни давом эттиришга келишди.
Финляндия президенти девони ва Норвегия ҳукуматининг билдиришича, суҳбат Украина билан маслаҳатлашилган ҳолда ўтказилган. Стубб ва Стёре можарони тугатиш учун бевосита мулоқот зарурлигини таъкидлади.