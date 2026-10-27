Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20261027/putin-finland-norway-ukraine-muhokama-61535398.html
Путин Финляндия ва Норвегия раҳбарлари билан Украинада тинчлик шартларини муҳокама қилди
Путин Финляндия ва Норвегия раҳбарлари билан Украинада тинчлик шартларини муҳокама қилди
Sputnik Ўзбекистон
Путин Финляндия ва Норвегия раҳбарлари билан Украинада тинчлик ўрнатиш шартлари ва Абу-Даби музокараларини муҳокама қилди. Кремль суҳбат тафсилотларини очиқлаб, томонлар мулоқотни давом эттиришга келишганини билдирди.
2026-10-27T16:03+0500
2026-10-27T16:05+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
владимир путин
дунё янгиликлари
дунёда
телефон суҳбати
музокаралар
норвегия
финляндия
украина
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1b/61535224_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_7ea906e8f58706a75116cf58fb319c1c.jpg
ТОШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Финляндия президенти Александр Стубб ва Норвегия бош вазири Йонас Гар Стёре билан Украинадаги можарони ҳал этиш ҳамда Абу-Дабида бўлажак уч томонлама музокараларни муҳокама қилди. Бу ҳақда Кремль матбуот хизмати хабар берди.Телефон суҳбати Финляндия ва Норвегия томонининг илтимосига кўра бўлиб ўтди.Суҳбатдошлар ноябрнинг биринчи ярмида Абу-Дабида Россия, Украина ва АҚШ ўртасидаги уч томонлама музокараларни қайта тиклаш бўйича келишувни олқишлади. Унда жанговар ҳаракатлар якунланганидан кейин Россия ва Украина хавфсизлигини таъминлаш масалалари кўриб чиқилиши кўзда тутилган.Кремль маълумотига кўра, Путин Украинадаги вазият ва можаронинг туб сабаблари ҳақидаги Россия позициясини баён қилди. Россия президенти Европа Иттифоқи ва НАТО давлатларининг сиёсатини ҳам танқид қилиб, уларни жанговар ҳаракатларнинг чўзилишига сабаб бўлаётган омиллардан бири сифатида кўрсатди.Мулоқотда Болтиқ денгизи ва Шимолий Европа минтақасидаги хавфсизлик масалалари муҳокама қилинди. Стубб ва Стёре халқаро денгиз ҳуқуқи ҳамда кема қатнови эркинлигига риоя қилиш муҳимлигини таъкидлади.Путин АҚШ воситачилигида Херсон вилоятининг Алёшки шаҳрида гуманитар операция бошлангани ва шу мақсадда вақтинчалик сукунат режими жорий этилгани ҳақида ҳам маълумот берди.Финляндия президенти девони ва Норвегия ҳукуматининг билдиришича, суҳбат Украина билан маслаҳатлашилган ҳолда ўтказилган. Стубб ва Стёре можарони тугатиш учун бевосита мулоқот зарурлигини таъкидлади.
https://sputniknews.uz/20261022/ukraine-mojaro-yakun-61392187.html
норвегия
финляндия
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1b/61535224_280:0:1120:630_1920x0_80_0_0_22a1929466e46b351c7c32bebd416e68.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
владимир путин, дунё янгиликлари, дунёда, телефон суҳбати, музокаралар, норвегия, финляндия, украина, россия
владимир путин, дунё янгиликлари, дунёда, телефон суҳбати, музокаралар, норвегия, финляндия, украина, россия

Путин Финляндия ва Норвегия раҳбарлари билан Украинада тинчлик шартларини муҳокама қилди

16:03 27.10.2026 (янгиланди: 16:05 27.10.2026)
© Правительство НорвегииПутин обсудил с Стуббом и Стёре условия мира на Украине
Путин обсудил с Стуббом и Стёре условия мира на Украине - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.10.2026
© Правительство Норвегии
Oбуна бўлиш
Финляндия ва Норвегия раҳбарлари Путин билан боғланиб, Украинада тинчлик ўрнатиш ва Абу-Дабидаги музокаралар ҳақида гаплашди.
ТОШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Финляндия президенти Александр Стубб ва Норвегия бош вазири Йонас Гар Стёре билан Украинадаги можарони ҳал этиш ҳамда Абу-Дабида бўлажак уч томонлама музокараларни муҳокама қилди. Бу ҳақда Кремль матбуот хизмати хабар берди.
Телефон суҳбати Финляндия ва Норвегия томонининг илтимосига кўра бўлиб ўтди.
Томонлар Путиннинг 21 октябрда АҚШ махсус вакили Стив Уиткофф билан Санкт-Петербургдаги музокаралари, шунингдек, Стубб ва Стёренинг Ослода Уиткофф ҳамда Владимир Зеленский билан учрашуви натижаларини муҳокама қилди.
Суҳбатдошлар ноябрнинг биринчи ярмида Абу-Дабида Россия, Украина ва АҚШ ўртасидаги уч томонлама музокараларни қайта тиклаш бўйича келишувни олқишлади. Унда жанговар ҳаракатлар якунланганидан кейин Россия ва Украина хавфсизлигини таъминлаш масалалари кўриб чиқилиши кўзда тутилган.
Кремль маълумотига кўра, Путин Украинадаги вазият ва можаронинг туб сабаблари ҳақидаги Россия позициясини баён қилди.
У адолатли ва узоқ муддатли тинчликка фақат Россиянинг қонуний манфаатлари тўлиқ ҳисобга олинган тақдирда эришиш мумкинлигини таъкидлади.
Россия президенти Европа Иттифоқи ва НАТО давлатларининг сиёсатини ҳам танқид қилиб, уларни жанговар ҳаракатларнинг чўзилишига сабаб бўлаётган омиллардан бири сифатида кўрсатди.
Мулоқотда Болтиқ денгизи ва Шимолий Европа минтақасидаги хавфсизлик масалалари муҳокама қилинди. Стубб ва Стёре халқаро денгиз ҳуқуқи ҳамда кема қатнови эркинлигига риоя қилиш муҳимлигини таъкидлади.
Путин АҚШ воситачилигида Херсон вилоятининг Алёшки шаҳрида гуманитар операция бошлангани ва шу мақсадда вақтинчалик сукунат режими жорий этилгани ҳақида ҳам маълумот берди.
Учала раҳбар телефон орқали тўғридан-тўғри мулоқотни давом эттиришга келишди.
Финляндия президенти девони ва Норвегия ҳукуматининг билдиришича, суҳбат Украина билан маслаҳатлашилган ҳолда ўтказилган. Стубб ва Стёре можарони тугатиш учун бевосита мулоқот зарурлигини таъкидлади.
Встреча президента Владимира Путина и спецпосланника Стивена Уиткоффа - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.10.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Украинадаги можаро якунланиш сари кетмоқда — Ушаков
22 Октябр, 09:22
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0