https://sputniknews.uz/20261022/ukraine-mojaro-yakun-61392187.html
Украинадаги можаро якунланиш сари кетмоқда — Ушаков
Украинадаги можаро якунланиш сари кетмоқда — Ушаков
Sputnik Ўзбекистон
Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаков Украинадаги можаро якунланиш сари кетаётганини билдирди. АҚШ вакиллари ҳам музокараларда умидбахш силжиш борлигини қайд этди. Уч томонлама музокаралар ноябрда тикланиши мумкин.
2026-10-22T09:22+0500
2026-10-22T09:22+0500
2026-10-22T09:32+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
стив уиткофф
владимир путин
юрий ушаков
дунё янгиликлари
дунёда
украина
дональд трамп
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/16/61392009_0:0:3104:1747_1920x0_80_0_0_75e06739af3d9544a9453b0645ecf2a6.jpg
ТОШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаков Владимир Путин ва АҚШ президентининг махсус вакили Стив Уиткоффнинг Санкт-Петербургдаги учрашувидан кейин тинчлик музокаралари истиқболини баҳолади.Унинг фикрича, Европада ҳам ушбу инқирозни ҳал қилиш масаласига жиддийроқ ёндашила бошлаган.АҚШ президенти Дональд Трамп ҳам тинчлик музокаралари истиқболига ижобий баҳо берди.Дональд Трампнинг куёви ва музокаралар иштирокчиси Жаред Кушнер Х ижтимоий тармоғида сўнгги кунларда "умидбахш силжиш"га эришилганини билдирди.Кушнер ушбу натижалар учун АҚШ президенти Дональд Трампга, шунингдек, украиналик, европалик ва россиялик ҳамкорларга миннатдорлик билдирди.Уиткофф ҳам Путин билан Санкт-Петербургда ўтказилган музокараларни конструктив деб атади. У Россия президентига Ослода Владимир Зеленский ва Европа вакиллари билан бўлиб ўтган музокаралар натижаларини етказди. Томонлар тинчлик келишувининг асосий шартларини муҳокама қилди.Америкалик махсус вакил Россия томонига АҚШ фуқароси Стивен Хаббард озод қилингани учун ҳам миннатдорлик билдирди.Ушаковнинг маълум қилишича, Путин Россия, АҚШ ва Украина иштирокидаги уч томонлама музокараларни ноябрнинг ўрталарида қайта бошлашга тайёрлигини билдирган. Уларнинг асосий мавзуси можаро тугагач, Россия ва Украина учун хавфсизлик тизимини барпо этиш бўлади.Уиткофф бу таклиф Дональд Трамп томонидан мамнуният билан кутиб олинишини билдирган. АҚШ вакили музокаралар техник даражада уч томонлама форматда давом эттирилишини ҳам маълум қилди.Ушаков аввалги музокараларни қайта тиклаш режаси Давлат думасига сайловлар кунида Россия ҳудудига берилган Украина зарбалари туфайли барбод бўлганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, вазият америкаликлардан олинган сигналларни ҳисобга олган ҳолда қайта таҳлил қилинган.Ушаковга кўра, бундай учрашувни ташкил этиш учун барча раҳбарларнинг розилиги, пухта экспертлик тайёргарлиги ва қулай шароит зарур. Россия томони эҳтимолий музокаралар мазмуни бўйича ўз таклифларини билдирган.Путин ва Уиткоффнинг қарийб уч соат давом этган учрашуви Россия президентининг АҚШ вакиллари билан тўққизинчи мулоқоти бўлди. Кушнер унда видеалоқа орқали иштирок этди.
https://sputniknews.uz/20261013/putin-tramp-61141546.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/16/61392009_331:0:3060:2047_1920x0_80_0_0_8b48852f41d7b8c549ac6f97cec2c9d5.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
стив уиткофф, владимир путин, юрий ушаков, дунё янгиликлари, дунёда, украина, дональд трамп
стив уиткофф, владимир путин, юрий ушаков, дунё янгиликлари, дунёда, украина, дональд трамп
Украинадаги можаро якунланиш сари кетмоқда — Ушаков
09:22 22.10.2026 (янгиланди: 09:32 22.10.2026)
Украинадаги можаро якунланиш сари кетмоқда, деди Ушаков. Трамп ҳам томонлар узоқ вақтдан бери илк бор келишувга яқинлашганини билдирди.
ТОШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаков Владимир Путин ва АҚШ президентининг махсус вакили Стив Уиткоффнинг Санкт-Петербургдаги учрашувидан кейин тинчлик музокаралари истиқболини баҳолади.
"Биз қанчалик яқинлашаётганимизни билмайман, лекин иш шунга қараб кетмоқда", — деди Ушаков "Вести" ахборот хизматига Украинадаги можарони тугатиш ҳақидаги саволга жавобан.
Унинг фикрича, Европада ҳам ушбу инқирозни ҳал қилиш масаласига жиддийроқ ёндашила бошлаган.
АҚШ президенти Дональд Трамп ҳам тинчлик музокаралари истиқболига ижобий баҳо берди.
"Биз, эҳтимол, узоқ вақтдан бери биринчи марта келишувга яқинмиз", — деди Трамп Оқ уйда журналистларга Украинадаги можарони ҳал қилиш истиқболлари ҳақидаги саволга жавобан.
Дональд Трампнинг куёви ва музокаралар иштирокчиси Жаред Кушнер Х ижтимоий тармоғида сўнгги кунларда "умидбахш силжиш"га эришилганини билдирди.
"Олдинда ҳали кўп машаққатли ишлар турибди, аммо бизда бу урушни ортда қолдириш ҳамда келажак авлодларнинг мустаҳкам тинчлиги, хавфсизлиги ва фаровонлиги учун замин яратиш борасида ҳақиқий имконият бор", — деб ёзди у.
Кушнер ушбу натижалар учун АҚШ президенти Дональд Трампга, шунингдек, украиналик, европалик ва россиялик ҳамкорларга миннатдорлик билдирди.
Уиткофф ҳам Путин билан Санкт-Петербургда ўтказилган музокараларни конструктив деб атади. У Россия президентига Ослода Владимир Зеленский ва Европа вакиллари билан бўлиб ўтган музокаралар натижаларини етказди. Томонлар тинчлик келишувининг асосий шартларини муҳокама қилди.
Америкалик махсус вакил Россия томонига АҚШ фуқароси Стивен Хаббард озод қилингани учун ҳам миннатдорлик билдирди.
Ушаковнинг маълум қилишича, Путин Россия, АҚШ ва Украина иштирокидаги уч томонлама музокараларни ноябрнинг ўрталарида қайта бошлашга тайёрлигини билдирган. Уларнинг асосий мавзуси можаро тугагач, Россия ва Украина учун хавфсизлик тизимини барпо этиш бўлади.
Уиткофф бу таклиф Дональд Трамп томонидан мамнуният билан кутиб олинишини билдирган. АҚШ вакили музокаралар техник даражада уч томонлама форматда давом эттирилишини ҳам маълум қилди.
Ушаков аввалги музокараларни қайта тиклаш режаси Давлат думасига сайловлар кунида Россия ҳудудига берилган Украина зарбалари туфайли барбод бўлганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, вазият америкаликлардан олинган сигналларни ҳисобга олган ҳолда қайта таҳлил қилинган.
Шунингдек, Путин, Трамп ва Хитой раиси Си Цзиньпиннинг ноябрда Шенчженда ўтадиган Осиё–Тинч океани иқтисодий ҳамкорлиги (АТЭС) саммити доирасида учрашиши эҳтимоли ҳам муҳокама қилинган.
Ушаковга кўра, бундай учрашувни ташкил этиш учун барча раҳбарларнинг розилиги, пухта экспертлик тайёргарлиги ва қулай шароит зарур. Россия томони эҳтимолий музокаралар мазмуни бўйича ўз таклифларини билдирган.
Путин ва Уиткоффнинг қарийб уч соат давом этган учрашуви Россия президентининг АҚШ вакиллари билан тўққизинчи мулоқоти бўлди. Кушнер унда видеалоқа орқали иштирок этди.