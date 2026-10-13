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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20261013/putin-tramp-61141546.html
Путин Украинадаги можарони Зеленскийдан кўра кўпроқ ҳал қилишни истайди – Трамп
Путин Украинадаги можарони Зеленскийдан кўра кўпроқ ҳал қилишни истайди – Трамп
Sputnik Ўзбекистон
АҚШ президенти томонлар келишувга эришади деб ҳисоблайди. 13.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-13T11:32+0500
2026-10-13T11:32+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Россия президенти Владимир Путиннинг Украина можаросини ҳал қилишга Зеленскийга қараганда кўпроқ қизиқиш билдираётганини маълум қилди.Оқ уй раҳбарининг таъкидлашича, энди Зеленский ҳам келишув тузишни хоҳлашига эришиш керак.Трамп якшанба куни Зеленский Украинада сайловлар ўтказиши кераклигини айтди. У Киев режими раҳбарини бутун дунёга муаммо яратаётганликда айблади. Америка раҳбарининг фикрича, Украинага Россия билан келиша оладиган янги президент керак.
https://sputniknews.uz/20261012/peskov-zelenskiy-61113654.html
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дунёда, дунё янгиликлари, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, украина
дунёда, дунё янгиликлари, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, украина

Путин Украинадаги можарони Зеленскийдан кўра кўпроқ ҳал қилишни истайди – Трамп

11:32 13.10.2026
© Sputnik / Стрингер / Медиабанкка ўтишЗаявление президента США Д. Трампа
Заявление президента США Д. Трампа - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.10.2026
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АҚШ президенти томонлар келишувга эришади деб ҳисоблайди.
ТОШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Россия президенти Владимир Путиннинг Украина можаросини ҳал қилишга Зеленскийга қараганда кўпроқ қизиқиш билдираётганини маълум қилди.
“Ўйлайманки, улар келишиб олади. Мен ҳақиқатан ҳам Путин келишув тузишга Зеленскийдан кўпроқ қизиқмоқда деб ҳисоблайман”, - деди Трамп журналистларга.
Оқ уй раҳбарининг таъкидлашича, энди Зеленский ҳам келишув тузишни хоҳлашига эришиш керак.
Трамп якшанба куни Зеленский Украинада сайловлар ўтказиши кераклигини айтди. У Киев режими раҳбарини бутун дунёга муаммо яратаётганликда айблади. Америка раҳбарининг фикрича, Украинага Россия билан келиша оладиган янги президент керак.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.10.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Песков: Зеленский можарони тўхтатиш учун ирода кўрсатмаяпти
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