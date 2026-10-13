https://sputniknews.uz/20261013/putin-tramp-61141546.html
Путин Украинадаги можарони Зеленскийдан кўра кўпроқ ҳал қилишни истайди – Трамп
Путин Украинадаги можарони Зеленскийдан кўра кўпроқ ҳал қилишни истайди – Трамп
Sputnik Ўзбекистон
АҚШ президенти томонлар келишувга эришади деб ҳисоблайди. 13.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-13T11:32+0500
2026-10-13T11:32+0500
2026-10-13T11:32+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0c/51185246_0:4:2535:1430_1920x0_80_0_0_6f98769e6585079cfd62ab4580a3253c.jpg
ТОШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Россия президенти Владимир Путиннинг Украина можаросини ҳал қилишга Зеленскийга қараганда кўпроқ қизиқиш билдираётганини маълум қилди.Оқ уй раҳбарининг таъкидлашича, энди Зеленский ҳам келишув тузишни хоҳлашига эришиш керак.Трамп якшанба куни Зеленский Украинада сайловлар ўтказиши кераклигини айтди. У Киев режими раҳбарини бутун дунёга муаммо яратаётганликда айблади. Америка раҳбарининг фикрича, Украинага Россия билан келиша оладиган янги президент керак.
https://sputniknews.uz/20261012/peskov-zelenskiy-61113654.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0c/51185246_42:0:2306:1698_1920x0_80_0_0_5d170558cfc744d60b6b1bd2744e9723.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунёда, дунё янгиликлари, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, украина
дунёда, дунё янгиликлари, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, украина
Путин Украинадаги можарони Зеленскийдан кўра кўпроқ ҳал қилишни истайди – Трамп
АҚШ президенти томонлар келишувга эришади деб ҳисоблайди.
ТОШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Россия президенти Владимир Путиннинг Украина можаросини ҳал қилишга Зеленскийга қараганда кўпроқ қизиқиш билдираётганини маълум қилди.
“Ўйлайманки, улар келишиб олади. Мен ҳақиқатан ҳам Путин келишув тузишга Зеленскийдан кўпроқ қизиқмоқда деб ҳисоблайман”, - деди Трамп журналистларга.
Оқ уй раҳбарининг таъкидлашича, энди Зеленский ҳам келишув тузишни хоҳлашига эришиш керак.
Трамп якшанба куни Зеленский Украинада сайловлар ўтказиши кераклигини айтди. У Киев режими раҳбарини бутун дунёга муаммо яратаётганликда айблади. Америка раҳбарининг фикрича, Украинага Россия билан келиша оладиган янги президент керак.