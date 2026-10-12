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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20261012/peskov-zelenskiy-61113654.html
Песков: Зеленский можарони тўхтатиш учун ирода кўрсатмаяпти
Песков: Зеленский можарони тўхтатиш учун ирода кўрсатмаяпти
Sputnik Ўзбекистон
Кремль вакили Трампнинг Украинада ҳукумат ўзгариши кераклиги ҳақидаги баёнотига муносабат билдирди. 12.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-12T10:10+0500
2026-10-12T10:10+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Владимир Зеленский можарони тўхтатиш учун зарур сиёсий иродани намоён этмаяпти, шу боис Дональд Трамп Украинага янги раҳбар кераклигини айтмоқда. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.Кремль вакилининг таъкидлашича, ҳозирча Зеленский буни қилишни истамаяпти.АҚШ президенти Дональд Трамп шанба куни журналистларга Владимир Зеленский Украина можаросини кўп марта ҳал қила олган бўлиши мумкинлигини, аммо бундай қилмаганини айтди. Шунинг учун, унинг сўзларига кўра, Украинага Россия билан келиша оладиган янги раҳбар керак. Кейинроқ у Украинада сайловлар ўтказишга чақирди.
https://sputniknews.uz/20261011/tramp-zelenskiy-61101510.html
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дунёда, дунё янгиликлари, дмитрий песков, дональд трамп, владимир зеленский, украина
дунёда, дунё янгиликлари, дмитрий песков, дональд трамп, владимир зеленский, украина

Песков: Зеленский можарони тўхтатиш учун ирода кўрсатмаяпти

10:10 12.10.2026
© Sputnik / Сергей Гунеев / Медиабанкка ўтишПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.10.2026
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Кремль вакили Трампнинг Украинада ҳукумат ўзгариши кераклиги ҳақидаги баёнотига муносабат билдирди.
ТОШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Владимир Зеленский можарони тўхтатиш учун зарур сиёсий иродани намоён этмаяпти, шу боис Дональд Трамп Украинага янги раҳбар кераклигини айтмоқда. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.
“Трамп янги президент учун вақт келди деб ҳисоблашини айтди. Нега? Чунки Украина президенти бу урушни тўхтатиш учун ғоят масъулиятли ва жуда мураккаб қарорлар қабул қилиши керак. Ёки Зеленский бундай масъулиятни ўз зиммасига олади, бундай сиёсий иродани намоён этади ёки бундай қилмайди”, - деди Песков РИА Новости билан суҳбатда.
Кремль вакилининг таъкидлашича, ҳозирча Зеленский буни қилишни истамаяпти.
АҚШ президенти Дональд Трамп шанба куни журналистларга Владимир Зеленский Украина можаросини кўп марта ҳал қила олган бўлиши мумкинлигини, аммо бундай қилмаганини айтди. Шунинг учун, унинг сўзларига кўра, Украинага Россия билан келиша оладиган янги раҳбар керак. Кейинроқ у Украинада сайловлар ўтказишга чақирди.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.10.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Трамп Зеленскийни сайловлар ўтказишга чақирди
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