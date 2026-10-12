https://sputniknews.uz/20261012/peskov-zelenskiy-61113654.html
Песков: Зеленский можарони тўхтатиш учун ирода кўрсатмаяпти
Песков: Зеленский можарони тўхтатиш учун ирода кўрсатмаяпти
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Кремль вакили Трампнинг Украинада ҳукумат ўзгариши кераклиги ҳақидаги баёнотига муносабат билдирди. 12.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-12T10:10+0500
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ТОШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Владимир Зеленский можарони тўхтатиш учун зарур сиёсий иродани намоён этмаяпти, шу боис Дональд Трамп Украинага янги раҳбар кераклигини айтмоқда. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.Кремль вакилининг таъкидлашича, ҳозирча Зеленский буни қилишни истамаяпти.АҚШ президенти Дональд Трамп шанба куни журналистларга Владимир Зеленский Украина можаросини кўп марта ҳал қила олган бўлиши мумкинлигини, аммо бундай қилмаганини айтди. Шунинг учун, унинг сўзларига кўра, Украинага Россия билан келиша оладиган янги раҳбар керак. Кейинроқ у Украинада сайловлар ўтказишга чақирди.
https://sputniknews.uz/20261011/tramp-zelenskiy-61101510.html
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дунёда, дунё янгиликлари, дмитрий песков, дональд трамп, владимир зеленский, украина
дунёда, дунё янгиликлари, дмитрий песков, дональд трамп, владимир зеленский, украина
Песков: Зеленский можарони тўхтатиш учун ирода кўрсатмаяпти
Кремль вакили Трампнинг Украинада ҳукумат ўзгариши кераклиги ҳақидаги баёнотига муносабат билдирди.
ТОШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Владимир Зеленский можарони тўхтатиш учун зарур сиёсий иродани намоён этмаяпти, шу боис Дональд Трамп Украинага янги раҳбар кераклигини айтмоқда. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.
“Трамп янги президент учун вақт келди деб ҳисоблашини айтди. Нега? Чунки Украина президенти бу урушни тўхтатиш учун ғоят масъулиятли ва жуда мураккаб қарорлар қабул қилиши керак. Ёки Зеленский бундай масъулиятни ўз зиммасига олади, бундай сиёсий иродани намоён этади ёки бундай қилмайди”, - деди
Песков РИА Новости билан суҳбатда.
Кремль вакилининг таъкидлашича, ҳозирча Зеленский буни қилишни истамаяпти.
АҚШ президенти Дональд Трамп шанба куни журналистларга Владимир Зеленский Украина можаросини кўп марта ҳал қила олган бўлиши мумкинлигини, аммо бундай қилмаганини айтди. Шунинг учун, унинг сўзларига кўра, Украинага Россия билан келиша оладиган янги раҳбар керак. Кейинроқ у Украинада сайловлар ўтказишга чақирди.