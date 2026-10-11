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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20261011/tramp-zelenskiy-61101510.html
Трамп Зеленскийни сайловлар ўтказишга чақирди
Трамп Зеленскийни сайловлар ўтказишга чақирди
Sputnik Ўзбекистон
Зеленскийнинг ваколат муддати 2024 йил 20 майда тугаган. Ўша пайтда Украина президенти сайловлари ҳарбий ҳолат ва умумий сафарбарлик рўкач қилиниб бекор қилинди. Зеленский ҳозир сайловлар мавриди эмаслигини айтди. 2025 йил декабрь ойида Трамп уларнинг зарурлиги ҳақида гапирди, у Киев режими раҳбарини “сайловларсиз диктатор” деб атади ва унинг рейтинги тўрт фоизга тушганлигини таъкидлади.
2026-10-11T10:35+0500
2026-10-11T10:35+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Владимир Зеленский Украинада сайловлар ўтказиши кераклигини маълум қилди.Шунингдек, Америка президенти Украина учун янги раҳбар сайлаш вақти келган деб ҳисоблайди. Трамп Зеленскийни Россиянинг нефтни қайта ишлаш заводларига зарба бериб, бутун дунё учун муаммо туғдиришни исташда айблади.Зеленскийнинг ваколат муддати 2024 йил 20 майда тугаган. Ўша пайтда Украина президенти сайловлари ҳарбий ҳолат ва умумий сафарбарлик рўкач қилиниб бекор қилинди. Зеленский ҳозир сайловлар мавриди эмаслигини айтди. 2025 йил декабрь ойида Трамп уларнинг зарурлиги ҳақида гапирди, у Киев режими раҳбарини “сайловларсиз диктатор” деб атади ва унинг рейтинги тўрт фоизга тушганлигини таъкидлади.
https://sputniknews.uz/20261010/bu-putinning-tugilgan-kuniga-sovga-boldi--zelenskiy-aqsh-rossiya-kelishuvi-haqida-61097676.html
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дунёда, дунё янгиликлари, дональд трамп, владимир зеленский, украина
дунёда, дунё янгиликлари, дональд трамп, владимир зеленский, украина

Трамп Зеленскийни сайловлар ўтказишга чақирди

10:35 11.10.2026
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.10.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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Америка президенти Украинага янги раҳбар лозим деб ҳисоблайди.
ТОШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Владимир Зеленский Украинада сайловлар ўтказиши кераклигини маълум қилди.

“Мен ўйлайманки, у (Зеленский – таҳр.) сайловлар ўтказиши зарур. У бу можарони кўп маротаба ҳал қилиши мумкин эди, ва у сайловлар ўтказиши керак”, – деди Трамп журналистларга.

Шунингдек, Америка президенти Украина учун янги раҳбар сайлаш вақти келган деб ҳисоблайди. Трамп Зеленскийни Россиянинг нефтни қайта ишлаш заводларига зарба бериб, бутун дунё учун муаммо туғдиришни исташда айблади.
“У дунёга муаммо туғдирмоқчи. У дизель ёқилғиси туфайли фермерларимизга муаммо туғдирмоқчи, чунки Россия бутун дунё бўйлаб дизель ёқилғисининг катта қисмини етказиб беради”, – деди Оқ уй раҳбари.
Зеленскийнинг ваколат муддати 2024 йил 20 майда тугаган. Ўша пайтда Украина президенти сайловлари ҳарбий ҳолат ва умумий сафарбарлик рўкач қилиниб бекор қилинди. Зеленский ҳозир сайловлар мавриди эмаслигини айтди. 2025 йил декабрь ойида Трамп уларнинг зарурлиги ҳақида гапирди, у Киев режими раҳбарини “сайловларсиз диктатор” деб атади ва унинг рейтинги тўрт фоизга тушганлигини таъкидлади.
Владимир Зеленский - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.10.2026
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