https://sputniknews.uz/20261010/bu-putinning-tugilgan-kuniga-sovga-boldi--zelenskiy-aqsh-rossiya-kelishuvi-haqida-61097676.html
Бу Путиннинг туғилган кунига совға бўлди — Зеленский Россия-АҚШ келишуви ҳақида
Бу Путиннинг туғилган кунига совға бўлди — Зеленский Россия-АҚШ келишуви ҳақида
Sputnik Ўзбекистон
Трампнинг Россия билан келишувига АҚШдаги оралиқ сайловларга бир ойдан кам вақт қолгани ҳам сабаб бўлди — ОАВ. 10.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-10T17:10+0500
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ТОШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Москва ва Вашингтон ўртасидаги келишув Украина расмийларини ҳайратда қолдирди. Киевда Трампнинг Россия дизель ёқилғисига санкцияларни бекор қилиш қароридан "умидсизлик вағазаб ҳукмронлик қилмоқда", деб ёзади The Financial Times журналисти Кристофер Миллер.Зеленскийнинг ўзи ҳам ҳиссий тушкунлик ҳолатида ва унинг баёнотларига қараганда, йиғлаш арафасида турибди. Унинг сўзларига кўра, Россия президенти Владимир Путин ва Америка раҳбари ўртасидаги дизель ёқилғиси шартномаси "адолатсиз ва ноинсоф", деб ёзмоқда Axios нашри. Лекин ушбу воқеадан олдин Оқ уй Зеленскийдан Россия нефтни қайта ишлаш заводларига ҳужумларни тўхтатишни камида олти марта сўради, чунки бу зарбалар жаҳон бозорида нефт нархини кўтариб АҚШдаги ёқилғи нархларига ҳамтаъсир кўрсатди. Зеленский эса Трампнинг илтимосларини олти марта ҳам эътиборсиз қолдирди.Трамп ва Путин телефон суҳбати бўлиб ўтаётган айни вақтда Маямида Украина-Европа-АҚШ тинчлик музокаралари ҳам бўлиб ўтаётган эди. У ерда Британия, Франция ва Германияга, Европа Комиссияси ва НАТО вакиллари ҳам бор эди.Трамп ва Путин музокаралари натижалари маълум бўлганидан сўнг, Маямида бўлиб ўтаётган музокаралари муддатидан олдин якунланди. Трамп ва Путин келишуви нафақат Украина расмийларини, балки кўплаб Европа ҳукуматларини ҳам ҳайратда қолдирди.Трамп эса Зеленский танқидларига изоҳ беришдан бош тортди. Жума куни журналистлар бу ҳақида бир неча марта Трампдан сўрашди, аммо у изоҳ беришдан бош тортди ва "Путиндан миннатдор эканини" ва "Россия билан тузилган келишув АҚШга фойда келтиришини" айтди.
https://sputniknews.uz/20261010/vladimir-putin-va-donald-tramp-energetika-sohasida-yirik-kelishuvga-erishdi-61088464.html
https://sputniknews.uz/20260919/tramp-rossiyaga-qarshi-sanktsiyalar-togrisidagi-qonunni-imzoladi-60561213.html
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ақш, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, европа иттифоқи, нато, дизель
ақш, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, европа иттифоқи, нато, дизель
Бу Путиннинг туғилган кунига совға бўлди — Зеленский Россия-АҚШ келишуви ҳақида
17:10 10.10.2026 (янгиланди: 17:24 10.10.2026)
Трампнинг Россия билан келишувига АҚШдаги оралиқ сайловларга бир ойдан кам вақт қолгани ҳам сабаб бўлди — ОАВ.
ТОШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Москва ва Вашингтон ўртасидаги келишув Украина расмийларини ҳайратда қолдирди. Киевда Трампнинг Россия дизель ёқилғисига санкцияларни бекор қилиш қароридан "умидсизлик вағазаб ҳукмронлик қилмоқда", деб ёзади The Financial Times журналисти Кристофер Миллер.
Зеленскийнинг ўзи ҳам ҳиссий тушкунлик ҳолатида ва унинг баёнотларига қараганда, йиғлаш арафасида турибди. Унинг сўзларига кўра, Россия президенти Владимир Путин ва Америка раҳбари ўртасидаги дизель ёқилғиси шартномаси "адолатсиз ва ноинсоф", деб ёзмоқда Axios нашри.
"Биласизми, бу Путиннинг туғилган кунига совға каби кўринади. Бу шунчаки даҳшатли кўринади", - деди Зеленский нашрга берган телефон интервьюсида.
Лекин ушбу воқеадан олдин Оқ уй Зеленскийдан Россия нефтни қайта ишлаш заводларига ҳужумларни тўхтатишни камида олти марта сўради, чунки бу зарбалар жаҳон бозорида нефт нархини кўтариб АҚШдаги ёқилғи нархларига ҳамтаъсир кўрсатди. Зеленский эса Трампнинг илтимосларини олти марта ҳам эътиборсиз қолдирди.
"Зеленский вазиятни нотўғри баҳоламоқда. Нефтни қайта ишлаш заводларини нишонга олишда давом этиб, у сўнгги олти ой ичида Трампдан олган хайрихоҳлигига путур етказмоқда", - деди АҚШрасмийси Ахiоs нашрига.
Трамп ва Путин телефон суҳбати бўлиб ўтаётган айни вақтда Маямида Украина-Европа-АҚШ тинчлик музокаралари ҳам бўлиб ўтаётган эди. У ерда Британия, Франция ва Германияга, Европа Комиссияси ва НАТО вакиллари ҳам бор эди.
Трамп ёқилғи нархлари ва Зеленскийнинг илтимослари орасидан бирини танлашга мажбур бўлди. Дизель ғалаба қозонди, чунки АҚШдаги оралиқ сайловларга бир ойдан кам вақт қолган.
Трамп ва Путин музокаралари натижалари маълум бўлганидан сўнг, Маямида бўлиб ўтаётган музокаралари муддатидан олдин якунланди.
Трамп ва Путин келишуви нафақат Украина расмийларини, балки кўплаб Европа ҳукуматларини ҳам ҳайратда қолдирди.
Зеленский ушбу келишувни ўтган йили Трамп ва Путин иштирокида бўлиб ўтган Анкориж саммити билан таққослади. "Бу худди Аляска-2га ўхшайди", — деди у.
Трамп эса Зеленский танқидларига изоҳ беришдан бош тортди. Жума куни журналистлар бу ҳақида бир неча марта Трампдан сўрашди, аммо у изоҳ беришдан бош тортди ва "Путиндан миннатдор эканини" ва "Россия билан тузилган келишув АҚШга фойда келтиришини" айтди.