Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261010/vladimir-putin-va-donald-tramp-energetika-sohasida-yirik-kelishuvga-erishdi-61088464.html
Владимир Путин ва Доналд Трамп энергетика соҳасида йирик келишувга эришди
Владимир Путин ва Доналд Трамп энергетика соҳасида йирик келишувга эришди
Sputnik Ўзбекистон
Келишувга кўра, Россия нефтни қайта ишлаш заводлари АҚШ ва жаҳон бозорларига 3 миллион тоннагача дизель ёқилғиси етказиб беради. 10.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-10T10:06+0500
2026-10-10T10:08+0500
ақш
россия
владимир путин
дональд трамп
мелания трамп
александр новак
юрий ушаков
дизель
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/08/51126593_0:0:2714:1526_1920x0_80_0_0_8e64619a9baaabc4b1b1bc9eee3f3643.jpg
ТОШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин ва АҚШ президенти Доналд Трамп жума куни кечқурун телефонда суҳбатлашишди, деди президент ёрдамчиси Юрий Ушаков журналистларга.Унинг сўзларига кўра, Трамп Путинни ўтган туғилган куни билан табриклаган. Суҳбат давомида президентлар Украинадаги келишув истиқболларига катта эътибор қаратдилар. Путин шунингдек, Москванинг Қўшма Ҳарбий Ҳамкорликнинг мақсад ва вазифалари бўйича позицияси, шунингдек, узоқ муддатли, барқарор тинчлик музокараларига тайёрлиги ўзгаришсиз қолишини аниқ айтди.Президент Киев режимининг террористик ҳужумларига жавобан қарши чораларни ҳақида ҳам батафсил маълумот берди. Унинг таъкидлашича, Россия сайловларига ҳужум қилиб, Украина можарони кучайтириш ва узайтиришни йўлини танлаган.Шу билан бирга, унинг ёрдамчисининг сўзларига кўра, Путин Россия Қуролли Кучлари ташаббусни тўлиқ назорат қилаётганини ва махсус операция зонасида олдинга силжиётганини ва Украина Қуролли Кучларининг ҳужумни тўхтатишга уринишлари бефойда эканлигини таъкидлади.Россия раҳбари шунингдек, АҚШ президентининг Москва билан мулоқотга қаратаётган эътиборини қадрлашини айтди. Иккала томон ҳам икки мамлакат маъмуриятлари, разведка идоралари ва бошқа идоралари ўртасидаги алоқа каналларининг ишлашидан мамнунликларини билдирдилар.Ушаковнинг бошқа баёнотлари:Бош вазир ўринбосари Александр Новак кейинчалик бу маълумотни журналистларга тасдиқлади.АҚШ Молия вазирлиги дарҳол бундай етказиб беришга рухсат берувчи вақтинчалик умумий лицензия беради. Шундай қилиб, Россияда ишлаб чиқарилган дизель ёқилғисини сотиш, етказиб бериш, тушириш ва импорт қилиш билан боғлиқ барча операциялар, шу жумладан АҚШга импорт қилиш 7 апрелгача рухсат этилади.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/08/51126593_0:0:2714:2036_1920x0_80_0_0_d20ad5c4b74cb4c4ea2c484780862c6a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ақш, россия, владимир путин, дональд трамп, мелания трамп, александр новак, юрий ушаков, дизель
ақш, россия, владимир путин, дональд трамп, мелания трамп, александр новак, юрий ушаков, дизель

Владимир Путин ва Доналд Трамп энергетика соҳасида йирик келишувга эришди

10:06 10.10.2026 (янгиланди: 10:08 10.10.2026)
© Sputnik / Илья Питалев / Медиабанкка ўтишПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.10.2026
© Sputnik / Илья Питалев
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Келишувга кўра, Россия нефтни қайта ишлаш заводлари АҚШ ва жаҳон бозорларига 3 миллион тоннагача дизель ёқилғиси етказиб беради.
ТОШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин ва АҚШ президенти Доналд Трамп жума куни кечқурун телефонда суҳбатлашишди, деди президент ёрдамчиси Юрий Ушаков журналистларга.
"Президентлар орасидаги жуда мазмунли ва, менимча, дўстона суҳбат бир ярим соат давом этди. Ҳеч ким гўшакни қўйишни хоҳламади", - деди Ушаков.
Унинг сўзларига кўра, Трамп Путинни ўтган туғилган куни билан табриклаган. Суҳбат давомида президентлар Украинадаги келишув истиқболларига катта эътибор қаратдилар.
Путин шунингдек, Москванинг Қўшма Ҳарбий Ҳамкорликнинг мақсад ва вазифалари бўйича позицияси, шунингдек, узоқ муддатли, барқарор тинчлик музокараларига тайёрлиги ўзгаришсиз қолишини аниқ айтди.
Президент Киев режимининг террористик ҳужумларига жавобан қарши чораларни ҳақида ҳам батафсил маълумот берди. Унинг таъкидлашича, Россия сайловларига ҳужум қилиб, Украина можарони кучайтириш ва узайтиришни йўлини танлаган.
"Энди, Президент айтганидек, биз бу музокараларни қачон қайта бошлаш мумкинлигини кўриб чиқамиз", деб қўшимча қилди Ушаков.
Шу билан бирга, унинг ёрдамчисининг сўзларига кўра, Путин Россия Қуролли Кучлари ташаббусни тўлиқ назорат қилаётганини ва махсус операция зонасида олдинга силжиётганини ва Украина Қуролли Кучларининг ҳужумни тўхтатишга уринишлари бефойда эканлигини таъкидлади.
Россия раҳбари шунингдек, АҚШ президентининг Москва билан мулоқотга қаратаётган эътиборини қадрлашини айтди. Иккала томон ҳам икки мамлакат маъмуриятлари, разведка идоралари ва бошқа идоралари ўртасидаги алоқа каналларининг ишлашидан мамнунликларини билдирдилар.

Ушаковнинг бошқа баёнотлари:

Трамп Маямидаги Украина делегациясига Путиндан олинган сигналларни етказишни буюради;
Россия президенти Эрон билан келишувга эришиш зарурлигини таъкидлади;
Иккала раҳбар ҳам АПEС саммитида иштирок этишдан манфаатдор;
Путин ва Трамп ўртасида икки томонлама учрашув ўтказиш масаласи ҳали аниқ муҳокама қилинмаган;
Телефон суҳбати давомида Оқ уй амалдори рафиқаси Меланиянинг россиялик ҳамкасбига саломларини етказди;
Путин ўз навбатида Мелания Трампга гуманитар ишлари ва Украина можароси пайтида ажралган оилаларни бирлаштиришга қаратилган саъй-ҳаракатлари учун миннатдорлик билдирди;
Путин билан суҳбатдан сўнг Трамп энергетика соҳасида йирик келишувга эришилганини эълон қилди. Унинг таъкидлашича, Россия нефтни қайта ишлаш заводларининг ҳолатига қараб, иложи борича тезроқ АҚШ ва жаҳон бозорларига уч миллион тоннагача дизель ёқилғиси етказиб беради. Москва ҳозир 300 000 тонна, ноябрда 500 000 тонна ва ундан кейин дарҳол яна бир миллион тонна етказиб беришга тайёр.
Бош вазир ўринбосари Александр Новак кейинчалик бу маълумотни журналистларга тасдиқлади.
АҚШ Молия вазирлиги дарҳол бундай етказиб беришга рухсат берувчи вақтинчалик умумий лицензия беради. Шундай қилиб, Россияда ишлаб чиқарилган дизель ёқилғисини сотиш, етказиб бериш, тушириш ва импорт қилиш билан боғлиқ барча операциялар, шу жумладан АҚШга импорт қилиш 7 апрелгача рухсат этилади.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0