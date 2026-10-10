Владимир Путин ва Доналд Трамп энергетика соҳасида йирик келишувга эришди
10:06 10.10.2026 (янгиланди: 10:08 10.10.2026)
© Sputnik / Илья Питалев / Медиабанкка ўтишПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© Sputnik / Илья Питалев/
Oбуна бўлиш
Келишувга кўра, Россия нефтни қайта ишлаш заводлари АҚШ ва жаҳон бозорларига 3 миллион тоннагача дизель ёқилғиси етказиб беради.
ТОШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин ва АҚШ президенти Доналд Трамп жума куни кечқурун телефонда суҳбатлашишди, деди президент ёрдамчиси Юрий Ушаков журналистларга.
"Президентлар орасидаги жуда мазмунли ва, менимча, дўстона суҳбат бир ярим соат давом этди. Ҳеч ким гўшакни қўйишни хоҳламади", - деди Ушаков.
Унинг сўзларига кўра, Трамп Путинни ўтган туғилган куни билан табриклаган. Суҳбат давомида президентлар Украинадаги келишув истиқболларига катта эътибор қаратдилар.
Путин шунингдек, Москванинг Қўшма Ҳарбий Ҳамкорликнинг мақсад ва вазифалари бўйича позицияси, шунингдек, узоқ муддатли, барқарор тинчлик музокараларига тайёрлиги ўзгаришсиз қолишини аниқ айтди.
Президент Киев режимининг террористик ҳужумларига жавобан қарши чораларни ҳақида ҳам батафсил маълумот берди. Унинг таъкидлашича, Россия сайловларига ҳужум қилиб, Украина можарони кучайтириш ва узайтиришни йўлини танлаган.
"Энди, Президент айтганидек, биз бу музокараларни қачон қайта бошлаш мумкинлигини кўриб чиқамиз", деб қўшимча қилди Ушаков.
Шу билан бирга, унинг ёрдамчисининг сўзларига кўра, Путин Россия Қуролли Кучлари ташаббусни тўлиқ назорат қилаётганини ва махсус операция зонасида олдинга силжиётганини ва Украина Қуролли Кучларининг ҳужумни тўхтатишга уринишлари бефойда эканлигини таъкидлади.
Россия раҳбари шунингдек, АҚШ президентининг Москва билан мулоқотга қаратаётган эътиборини қадрлашини айтди. Иккала томон ҳам икки мамлакат маъмуриятлари, разведка идоралари ва бошқа идоралари ўртасидаги алоқа каналларининг ишлашидан мамнунликларини билдирдилар.
Ушаковнинг бошқа баёнотлари:
Трамп Маямидаги Украина делегациясига Путиндан олинган сигналларни етказишни буюради;
Россия президенти Эрон билан келишувга эришиш зарурлигини таъкидлади;
Иккала раҳбар ҳам АПEС саммитида иштирок этишдан манфаатдор;
Путин ва Трамп ўртасида икки томонлама учрашув ўтказиш масаласи ҳали аниқ муҳокама қилинмаган;
Телефон суҳбати давомида Оқ уй амалдори рафиқаси Меланиянинг россиялик ҳамкасбига саломларини етказди;
Путин ўз навбатида Мелания Трампга гуманитар ишлари ва Украина можароси пайтида ажралган оилаларни бирлаштиришга қаратилган саъй-ҳаракатлари учун миннатдорлик билдирди;
Путин билан суҳбатдан сўнг Трамп энергетика соҳасида йирик келишувга эришилганини эълон қилди. Унинг таъкидлашича, Россия нефтни қайта ишлаш заводларининг ҳолатига қараб, иложи борича тезроқ АҚШ ва жаҳон бозорларига уч миллион тоннагача дизель ёқилғиси етказиб беради. Москва ҳозир 300 000 тонна, ноябрда 500 000 тонна ва ундан кейин дарҳол яна бир миллион тонна етказиб беришга тайёр.
Бош вазир ўринбосари Александр Новак кейинчалик бу маълумотни журналистларга тасдиқлади.
АҚШ Молия вазирлиги дарҳол бундай етказиб беришга рухсат берувчи вақтинчалик умумий лицензия беради. Шундай қилиб, Россияда ишлаб чиқарилган дизель ёқилғисини сотиш, етказиб бериш, тушириш ва импорт қилиш билан боғлиқ барча операциялар, шу жумладан АҚШга импорт қилиш 7 апрелгача рухсат этилади.