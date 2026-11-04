https://sputniknews.uz/20261104/ukraine-korruptsiya-sbu-politsiya-prokuratura-tergov-61749877.html
Украинада коррупция можароси: СБУ, полиция, Бош прокуратуранинг юқори амалдорлари терговда
Украинада коррупция можароси: СБУ, полиция, Бош прокуратуранинг юқори амалдорлари терговда
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Украинада НАБУ СБУ, полиция ва Бош прокуратура идораси амалдорларига алоқадор коррупция схемасини фош қилганини билдирди. Тинтув чоғида қурол билан таҳдид қилинган, полиция ходимлари вазифасидан четлатилган.
2026-11-04T18:22+0500
2026-11-04T18:22+0500
2026-11-04T18:22+0500
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ТОШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Украина Миллий коррупцияга қарши бюроси (НАБУ) ва Ихтисослаштирилган коррупцияга қарши прокуратура (САП) мамлакат Хавфсизлик хизмати (СБУ), полиция ва Бош прокуратура идорасининг юқори лавозимли амалдорлари иштирокидаги коррупция схемасини фош қилганини маълум қилди.Тергов маълумотларига кўра, жиноий гуруҳ фирибгарлик билан шуғулланувчи колл-марказлар ва бошқа ноқонуний бизнесларни ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар текширувидан ҳимоя қилиш эвазига мансабдор шахсларга мунтазам пора бериб келган.СБУ амалдорларининг уйларида тинтув4 ноябрь куни НАБУ ходимлари СБУ Ички хавфсизлик бош бошқармаси бошлиғи Антон Кравчук ва яна бир қатор юқори лавозимли ходимларнинг уйларида тинтув ўтказди. Бу ҳақда "Украинская правда" ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлардаги манбаларига таяниб хабар берди.Воқеа жойига СБУ махсус бўлинмалари ҳам етиб келган. "Украинская правда" манбаларига кўра, гап генерал Сергей Дука ҳақида кетмоқда.СБУ ва полиция қандай муносабат билдирди?Украина Хавфсизлик хизмати ўз ходимларида тинтувлар ўтказилаётганини тасдиқлади. Идора тергов суд қарорлари асосида олиб борилаётганини ва унга кўмаклашаётганини билдирди.Миллий полиция эса тергов ҳаракатлари ўтказилган ходимларни хизмат текшируви давомида вазифаларидан вақтинча четлаштирди.Мазкур коррупция иши "Карфаген" операцияси доирасида ўрганилмоқда. НАБУнинг аввалги маълумотларига кўра, фирибгарлик колл-марказларини ҳимоя қилиш схемасини Бош прокуратура идораси бўлинмаларидан бирининг раҳбари ташкил этганликда гумон қилинмоқда.
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коррупция, украина, дунё янгиликлари, прокуратура, полиция
коррупция, украина, дунё янгиликлари, прокуратура, полиция
Украинада коррупция можароси: СБУ, полиция, Бош прокуратуранинг юқори амалдорлари терговда
Украинада НАБУ СБУ, полиция ва прокуратуранинг юқори лавозимли амалдорларига алоқадор коррупция схемасини фош қилганини билдирди. Тинтув вақтида қурол билан таҳдид ҳам қилинган
ТОШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Украина Миллий коррупцияга қарши бюроси (НАБУ) ва Ихтисослаштирилган коррупцияга қарши прокуратура (САП) мамлакат Хавфсизлик хизмати (СБУ), полиция ва Бош прокуратура идорасининг юқори лавозимли амалдорлари иштирокидаги коррупция схемасини фош қилганини маълум қилди.
Тергов маълумотларига кўра, жиноий гуруҳ фирибгарлик билан шуғулланувчи колл-марказлар ва бошқа ноқонуний бизнесларни ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар текширувидан ҳимоя қилиш эвазига мансабдор шахсларга мунтазам пора бериб келган.
СБУ амалдорларининг уйларида тинтув
4 ноябрь куни НАБУ ходимлари СБУ Ички хавфсизлик бош бошқармаси бошлиғи Антон Кравчук ва яна бир қатор юқори лавозимли ходимларнинг уйларида тинтув ўтказди. Бу ҳақда "Украинская правда" ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлардаги манбаларига таяниб хабар берди.
Тинтувлар давомида кескин вазият ҳам юзага келди. НАБУ маълум қилишича, СБУнинг юқори лавозимли амалдорларидан бири детективларга ўқотар қурол ишлатиш билан таҳдид қилиб, уларни тинтув ўтказиладиган жойга киритмаган.
Воқеа жойига СБУ махсус бўлинмалари ҳам етиб келган. "Украинская правда" манбаларига кўра, гап генерал Сергей Дука ҳақида кетмоқда.
СБУ ва полиция қандай муносабат билдирди?
Украина Хавфсизлик хизмати ўз ходимларида тинтувлар ўтказилаётганини тасдиқлади. Идора тергов суд қарорлари асосида олиб борилаётганини ва унга кўмаклашаётганини билдирди.
Миллий полиция эса тергов ҳаракатлари ўтказилган ходимларни хизмат текшируви давомида вазифаларидан вақтинча четлаштирди.
Мазкур коррупция иши "Карфаген" операцияси доирасида ўрганилмоқда. НАБУнинг аввалги маълумотларига кўра, фирибгарлик колл-марказларини ҳимоя қилиш схемасини Бош прокуратура идораси бўлинмаларидан бирининг раҳбари ташкил этганликда гумон қилинмоқда.