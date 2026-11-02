Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261102/kazakhstan-davlat-tontarish-gumon-61680417.html
Қозоғистонда давлат тўнтаришига тайёргарлик гумони билан 10 киши қўлга олинди
Қозоғистонда давлат тўнтаришига тайёргарлик гумони билан 10 киши қўлга олинди
Sputnik Ўзбекистон
Қозоғистонда давлат тўнтаришига тайёргарлик кўришда гумон қилинган 10 киши қўлга олинди. Улардан қурол ва гиёҳвандлик воситалари топилди, болалар учун очилган учта яширин ўқув маркази фаолияти тўхтатилди.
2026-11-02T16:27+0500
2026-11-02T16:32+0500
экстремизм
давлат тўнтариш
қозоғистон
марказий осиё
жиноятчилик
хавфсизлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/02/61679979_0:131:576:455_1920x0_80_0_0_5b95c9f3894a2dd447cc53ff6c811ea8.jpg
ТОШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Қозоғистоннинг Атирау шаҳрида конституциявий тузумни куч билан ўзгартиришни мақсад қилганликда гумон қилинган экстремистик гуруҳнинг 10 нафар аъзоси қўлга олинди. Бу ҳақда мамлакат Миллий хавфсизлик қўмитаси хабар берди.Маълум қилинишича, махсус операция 30 октябрь куни прокуратура органлари билан ҳамкорликда ўтказилган. Барча гумонланувчилар бир вақтнинг ўзида ушланган.Улар экстремистик гуруҳ тузиш, унга раҳбарлик қилиш ва фаолиятида иштирок этиш, шунингдек, терроризмни тарғиб қилиш ҳамда диний адоват қўзғатишда гумон қилинмоқда.Гумонланувчиларнинг яшаш манзилларида ўтказилган тинтувлар давомида ўқотар қуроллар, гиёҳвандлик воситалари, диний ашёлар, адабиётлар ва бошқа ашёвий далиллар мусодара қилинган.Болалар учун учта яширин ўқув маркази аниқландиМиллий хавфсизлик қўмитаси маълумотига кўра, гуруҳ аъзолари болалар ва ўсмирлар учун учта яширин ўқув марказини ҳам ташкил этган. Махсус операция давомида уларнинг фаолияти тўхтатилган.Ҳозирда жиноят иши юзасидан терговга қадар текширув эмас, судгача тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260609/mdh-58229036.html
қозоғистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/02/61679979_0:21:577:453_1920x0_80_0_0_854910c8637e739bc05ca616c3c629a1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
экстремизм, давлат тўнтариш, қозоғистон, марказий осиё, жиноятчилик, хавфсизлик
экстремизм, давлат тўнтариш, қозоғистон, марказий осиё, жиноятчилик, хавфсизлик

Қозоғистонда давлат тўнтаришига тайёргарлик гумони билан 10 киши қўлга олинди

16:27 02.11.2026 (янгиланди: 16:32 02.11.2026)
© КНБ КазахстанаВ Казахстане задержали десять человек за попытку госпереворота
В Казахстане задержали десять человек за попытку госпереворота - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.11.2026
© КНБ Казахстана
Oбуна бўлиш
Маълумотларга кўра, гуруҳ аъзолари болалар ва ўсмирлар учун учта яширин ўқув марказини ҳам ташкил этган.
ТОШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Қозоғистоннинг Атирау шаҳрида конституциявий тузумни куч билан ўзгартиришни мақсад қилганликда гумон қилинган экстремистик гуруҳнинг 10 нафар аъзоси қўлга олинди. Бу ҳақда мамлакат Миллий хавфсизлик қўмитаси хабар берди.
Маълум қилинишича, махсус операция 30 октябрь куни прокуратура органлари билан ҳамкорликда ўтказилган. Барча гумонланувчилар бир вақтнинг ўзида ушланган.
Тергов маълумотларига кўра, гуруҳ аъзолари Қозоғистоннинг ғарбий ҳудудида конституциявий тузум асосларини зўравонлик йўли билан ўзгартиришни мақсад қилган.
Улар экстремистик гуруҳ тузиш, унга раҳбарлик қилиш ва фаолиятида иштирок этиш, шунингдек, терроризмни тарғиб қилиш ҳамда диний адоват қўзғатишда гумон қилинмоқда.
Гумонланувчиларнинг яшаш манзилларида ўтказилган тинтувлар давомида ўқотар қуроллар, гиёҳвандлик воситалари, диний ашёлар, адабиётлар ва бошқа ашёвий далиллар мусодара қилинган.
Болалар учун учта яширин ўқув маркази аниқланди
Миллий хавфсизлик қўмитаси маълумотига кўра, гуруҳ аъзолари болалар ва ўсмирлар учун учта яширин ўқув марказини ҳам ташкил этган. Махсус операция давомида уларнинг фаолияти тўхтатилган.
Шунингдек, қўлга олинганларнинг айримлари илгари террорчилик ва умумжиноий қилмишлар учун судлангани маълум қилинди.
Ҳозирда жиноят иши юзасидан терговга қадар текширув эмас, судгача тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Закованный преступник в наручники - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.06.2026
МДҲда 2025 йилда нечта террорчилик ва экстремистик жиноятларнинг олди олингани айтилди
9 Июн, 18:19
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0