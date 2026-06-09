https://sputniknews.uz/20260609/mdh-58229036.html
МДҲда 2025 йилда нечта террорчилик ва экстремистик жиноятларнинг олди олингани айтилди
МДҲда 2025 йилда нечта террорчилик ва экстремистик жиноятларнинг олди олингани айтилди
Sputnik Ўзбекистон
Террористик ва экстремистик ташкилотларнинг қарийб 4 минг аъзоси ва шериклари қўлга олинган. 09.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-09T18:19+0500
2026-06-09T18:19+0500
2026-06-09T18:19+0500
жамият
мдҳ
террорчилик уюшмаси
террорчилар
экстремизм
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1c/55322867_0:43:1536:907_1920x0_80_0_0_46fbab52b515f6072e94ee27c73745dc.png
ТОШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ) мамлакатларида 2025 йилда 2,5 мингтадан ортиқ террорчилик ва экстремистик жиноятларнинг олди олинди. Бу ҳақда МДҲнинг Аксилтеррор маркази раҳбари Евгений Сисоев Москвада очилган МДҲга аъзо давлатларнинг ваколатли органлари бош бўлинмалари бошлиқлари ва терроризмга қарши кураш соҳасидаги фаолиятни мувофиқлаштиришни таъминлайдиган миллий тузилмалар раҳбарларининг XIX йиғилишида маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, 200 тадан ортиқ террористик ва экстремистик ячейкаси, терроризм ва экстремизмни молиялаштиришнинг 900 тага яқин манбаси ва 300 та канали ҳамда радикал контентни ўз ичига олган 19 мингтага яқин ахборот ресурси фаолияти тўхтатилди.“Террористик ва экстремистик ташкилотларнинг қарийб 4 минг аъзоси ва шериклари, террористик ва экстремистик фаолиятни молиялаштиришда иштирок этган 150 нафардан ортиқ шахс, жиноий мафкурани тарқатишда иштирок этган 800 нафардан зиёд шахс ҳибсга олинган”, - деди Сисоев.Бундан ташқари, терроризм ва экстремизм фактлари бўйича 2300 тадан ортиқ жиноий иш қўзғатилган. 1500 нафардан ортиқ террорчилар ва экстремистлар жиноий жавобгарликка тортилган.
https://sputniknews.uz/20260609/mdh-xavfsizlik-58225578.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1c/55322867_154:0:1519:1024_1920x0_80_0_0_797abe2b533082ade8181154d854e7f7.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, мдҳ, террорчилик уюшмаси, террорчилар, экстремизм
жамият, мдҳ, террорчилик уюшмаси, террорчилар, экстремизм
МДҲда 2025 йилда нечта террорчилик ва экстремистик жиноятларнинг олди олингани айтилди
Террористик ва экстремистик ташкилотларнинг қарийб 4 минг аъзоси ва шериклари қўлга олинган.
ТОШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ) мамлакатларида 2025 йилда 2,5 мингтадан ортиқ террорчилик ва экстремистик жиноятларнинг олди олинди. Бу ҳақда МДҲнинг Аксилтеррор маркази раҳбари Евгений Сисоев Москвада очилган МДҲга аъзо давлатларнинг ваколатли органлари бош бўлинмалари бошлиқлари ва терроризмга қарши кураш соҳасидаги фаолиятни мувофиқлаштиришни таъминлайдиган миллий тузилмалар раҳбарларининг XIX йиғилишида маълум қилди.
“Қийин шароитларда давлатларимизнинг ваколатли органлари бир-бири билан ва Ҳамдўстлик органларининг шериклари билан яқин ҳамкорликда вазиятни назорат қилишни таъминлаш ва муҳим натижаларга эришишга имкон берувчи зарур чораларни кўрмоқда. Шундай қилиб, 2025 йилда мамлакатларимизда 2500 тадан ортиқ террористик ва экстремистик жиноят, жумладан, 300 тадан ортиқ теракт уюштиришга бўлган уриниш, терроризмни молиялаштириш билан боғлиқ 100 тадан ортиқ жиноят ва радикал мафкуранинг тарқалиши билан боғлиқ 2000 тага яқин жиноятнинг олди олинди”, - деди Сисоев.
Унинг сўзларига кўра, 200 тадан ортиқ террористик ва экстремистик ячейкаси, терроризм ва экстремизмни молиялаштиришнинг 900 тага яқин манбаси ва 300 та канали ҳамда радикал контентни ўз ичига олган 19 мингтага яқин ахборот ресурси фаолияти тўхтатилди.
“Террористик ва экстремистик ташкилотларнинг қарийб 4 минг аъзоси ва шериклари, террористик ва экстремистик фаолиятни молиялаштиришда иштирок этган 150 нафардан ортиқ шахс, жиноий мафкурани тарқатишда иштирок этган 800 нафардан зиёд шахс ҳибсга олинган”, - деди Сисоев.
Бундан ташқари, терроризм ва экстремизм фактлари бўйича 2300 тадан ортиқ жиноий иш қўзғатилган. 1500 нафардан ортиқ террорчилар ва экстремистлар жиноий жавобгарликка тортилган.