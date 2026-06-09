https://sputniknews.uz/20260609/mdh-xavfsizlik-58225578.html
МДҲ бош котиби Ҳамдўстликнинг кўп томонлама хавфсизлик тизимини юқори баҳолади
МДҲ бош котиби Ҳамдўстликнинг кўп томонлама хавфсизлик тизимини юқори баҳолади
Sputnik Ўзбекистон
Лебедевнинг сўзларига кўра, ташкилот мамлакатлари терроризм, экстремизм ва уюшган жиноятларга қарши курашни мувофиқлаштирмоқда. 09.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-09T16:04+0500
2026-06-09T16:04+0500
2026-06-09T16:04+0500
жамият
мдҳ
хавфсизлик
сергей лебедев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/09/58225697_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_5c03860ddaa88974221787c021e07f13.jpg
ТОШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ) мамлакатлари, террористик ва экстремистик таҳдидларнинг юқори даражасига қарамай, кўп томонлама хавфсизлик тизимини яратишга ва мустаҳкамлашга муваффақ бўлишди. Бу ҳақда Ҳамдўстлик бош котиби Сергей Лебедев маълум қилди.МДҲ бош котиби Ҳамдўстлик мамлакатлари ҳамкорлигининг асосий ютуқларидан бири умумий хавфсизликни таъминлашнинг ишончли, қўшма тизимини яратиш эканлигини таъкидлади. Шу билан бирга, унинг таъкидлашича, бугунги кунда янги тартиб таҳдидлари пайдо бўлмоқда ва юқори технологияли тармоқ терроризмига фақат янада мослашувчан ва мувофиқлаштирилган хавфсизлик тизимини яратиш орқали қарши туриш мумкин.“Бугунги кунда МДҲ давлатлари кучларни максимал даражада бирлаштирмоқда. Биз терроризм, экстремизм ва уюшган жиноятларга қарши курашни мувофиқлаштирамиз. Ва энг муҳими, биз буни ҳақиқий ишлар билан қўллаб-қувватлаймиз: аниқ қўшма дастурларни ишга тушириш ва амалга ошириш", - деди Лебедев.Ҳамдўстлик бош котиби мамлакатлар 2026-2028 йилларда терроризм ва экстремизмга қарши кураш дастурини ҳамда 2030 йилгача мўлжалланган ташқи чегараларда чегара хавфсизлигини мустаҳкамлаш бўйича ҳамкорлик дастурини ва ҳарбий ҳамкорлик концепциясини тасдиқлаганини қайд этди.
https://sputniknews.uz/20260526/fsb-uzbekistan-dxx-russia-terakt-oldini-olish-57870333.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/09/58225697_231:0:2960:2047_1920x0_80_0_0_1cf6394bbe85c1b2c9686d80c7d72e5d.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, мдҳ, хавфсизлик, сергей лебедев
жамият, мдҳ, хавфсизлик, сергей лебедев
МДҲ бош котиби Ҳамдўстликнинг кўп томонлама хавфсизлик тизимини юқори баҳолади
Лебедевнинг сўзларига кўра, ташкилот мамлакатлари терроризм, экстремизм ва уюшган жиноятларга қарши курашни мувофиқлаштирмоқда.
ТОШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ) мамлакатлари, террористик ва экстремистик таҳдидларнинг юқори даражасига қарамай, кўп томонлама хавфсизлик тизимини яратишга ва мустаҳкамлашга муваффақ бўлишди. Бу ҳақда Ҳамдўстлик бош котиби Сергей Лебедев маълум қилди.
“Террористик ва экстремистик таҳдидларнинг доимий юқори даражасига қарамай, биз кўп томонлама хавфсизлик тизимини мустаҳкамлашга муваффақ бўлдик. Ваколатли органлар тезкор-қидирув ва профилактикадан илмий ва қонун чиқаришгача бўлган барча муҳим соҳаларда биргаликда ҳамжиҳатликда ишлади. Бундан ташқари, биз шерикларимиз – ШҲТ МАТТ ва КХШТ билан ўзаро муносабатларнинг тубдан янги даражасига эришдик", - деди у терроризмга қарши курашиш учун масъул бўлган МДҲ мамлакатлари ваколатли органларининг бош бўлинмалари раҳбарлари ва терроризм ва экстремизмга қарши кураш соҳасидаги фаолиятни мувофиқлаштиришни таъминлайдиган миллий тузилмалар раҳбарларининг йиғилишида.
МДҲ бош котиби Ҳамдўстлик мамлакатлари ҳамкорлигининг асосий ютуқларидан бири умумий хавфсизликни таъминлашнинг ишончли, қўшма тизимини яратиш эканлигини таъкидлади. Шу билан бирга, унинг таъкидлашича, бугунги кунда янги тартиб таҳдидлари пайдо бўлмоқда ва юқори технологияли тармоқ терроризмига фақат янада мослашувчан ва мувофиқлаштирилган хавфсизлик тизимини яратиш орқали қарши туриш мумкин.
“Бугунги кунда МДҲ давлатлари кучларни максимал даражада бирлаштирмоқда. Биз терроризм, экстремизм ва уюшган жиноятларга қарши курашни мувофиқлаштирамиз. Ва энг муҳими, биз буни ҳақиқий ишлар билан қўллаб-қувватлаймиз: аниқ қўшма дастурларни ишга тушириш ва амалга ошириш", - деди Лебедев.
Ҳамдўстлик бош котиби мамлакатлар 2026-2028 йилларда терроризм ва экстремизмга қарши кураш дастурини ҳамда 2030 йилгача мўлжалланган ташқи чегараларда чегара хавфсизлигини мустаҳкамлаш бўйича ҳамкорлик дастурини ва ҳарбий ҳамкорлик концепциясини тасдиқлаганини қайд этди.