https://sputniknews.uz/20261101/europe-ommaviy-noroziliklar-61656973.html
Европада оммавий норозиликлар: қимматчилик, уй-жой ва Фаластин масаласи
Европада оммавий норозиликлар: қимматчилик, уй-жой ва Фаластин масаласи
Sputnik Ўзбекистон
Европанинг тўққиз давлатида намойиш ва норозилик акциялари қайд этилди. Франция ва Италияда 575 минг киши кўчага чиқди. Қимматчилик, уй-жой, ҳарбий харажатлар, фашизмга қарши шиорлар ва Фаластин масаласи кун тартибида.
2026-11-01T10:57+0500
2026-11-01T10:57+0500
2026-11-01T11:02+0500
дунёда
норозилик намойиши
тартибсизлик
талабалар
полиция
оммавий тартибсизлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/05/60966829_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a91aad702ae6d80b1b716e3c08f8c3e.jpg
ТОШКЕНТ, 1 НОЯ — Sputnik. Европанинг қатор давлатларида 30–31 октябрь кунлари оммавий норозилик намойишлари бўлиб ўтди. РИА Новости хабарларига кўра, акциялар Франция, Италия, Германия, Португалия ва бошқа мамлакатларни қамраб олди.Фақат Франция ва Италиянинг ўзида, расмий маълумотларга кўра, жами 575 минг киши кўчага чиққан. Айрим шаҳарларда намойишлар полиция билан тўқнашувларга айланган.Францияда 31 октябрь куни кетма-кет учинчи ҳафта оммавий намойишлар ўтказилди. ИИВ маълумотларига кўра, уларда 320 минг киши, жумладан, Парижда 70 минг киши иштирок этган. Ташкилотчилар мамлакат бўйича қатнашчилар сонини 500 мингга яқин деб баҳоламоқда.Намойишчилар яшаш харажатларининг ошиши, мактаблардаги шароит, ўқитувчилар етишмаслиги ва ижтимоий соҳадаги муаммолардан норози. Айрим шаҳарларда тартибсизликлар юз бериб, 560 нафардан ортиқ киши қўлга олинган.Италияда 30 октябрь куни 60 дан ортиқ шаҳарда норозилик акциялари ва умуммиллий иш ташлаш ўтказилди. ИИВ 255 минг иштирокчини қайд этган, ташкилотчилар эса 1–1,5 миллион кишини тилга олмоқда.Намойишчилар озиқ-овқат, ёқилғи ва уй-жой нархларининг ошиши, иш ҳақининг пастлиги ҳамда ҳарбий харажатларнинг кўпайишига қарши чиқди. Акцияларда талабалар, ишчилар, фермерлар ва касаба уюшмалари иштирок этди.Германияда 31 октябрь куни 34 шаҳарда ёшлар норозилик акцияларини ўтказди. Улар таълим ва тиббиётга кўпроқ маблағ ажратиш, яшаш харажатларини камайтириш ҳамда мажбурий ҳарбий хизматга қарши чиқди.Берлин ва Штутгартда айрим иштирокчилар фашизмга қарши шиорлар билан ҳам намойишга чиққан. Франкфурт ва бошқа шаҳарларда тартибсизликлар қайд этилган.Португалияда минглаб киши ҳукуматнинг янги уй-жой қонуни лойиҳасига норозилик билдирди. Ҳужжат ижарачиларни уйдан чиқаришни осонлаштириши ва янги ижара шартномаларида нарх чекловларини бекор қилиши мумкин. Мамлакатда 2017 йилдан буён уй-жой нархлари икки баравардан кўпроқ ошган.Буюк Британияда Лондон ва Эдинбургда тақиқланган Palestine Action ташкилотини қўллаб-қувватлаш акциялари ўтказилди. Лондонда 139 киши қўлга олинган.Швейцариянинг Цюрих шаҳрида 31 октябрдан 1 ноябрга ўтар кечаси юзлаб киши иштирокидаги йиғилиш тартибсизликларга айланди. Полицияга тош ва пиротехника воситалари отилган, тўсиқларга ўт қўйилган.Нидерландиянинг Гаага шаҳрида ҳам ёшлар билан боғлиқ тартибсизликлар қайд этилиб, 34 киши қўлга олинган. Австриянинг Вена шаҳрида юзга яқин киши иштирокида тинч акция ўтказилган.Албания пойтахти Тиранада эса талабалар таълим соҳасидаги муаммолар ва ҳукумат сиёсатига норозилик билдириб, бош вазир Эди Раманинг истеъфосини талаб қилган. Намойиш полиция билан тўқнашувларга айланган.Европа мамлакатларидаги акциялар турли ташкилотлар томонидан ўтказилган ва уларнинг талаблари бир-биридан фарқ қилади. Бироқ кўплаб намойишларда яшаш қимматлашиши, уй-жой етишмаслиги ва ижтимоий харажатларнинг қисқартирилиши асосий масалалардан бири бўлиб қолмоқда.
https://sputniknews.uz/20261024/parijda-norozilik-namoyishlari-tufayli-20-dan-ortiq-metro-bekati-yopildi-61462578.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/05/60966829_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_539a00b94b719f5426aa1e16aad25a4e.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунёда, норозилик намойиши, тартибсизлик, талабалар, полиция, оммавий тартибсизлик
дунёда, норозилик намойиши, тартибсизлик, талабалар, полиция, оммавий тартибсизлик
Европада оммавий норозиликлар: қимматчилик, уй-жой ва Фаластин масаласи
10:57 01.11.2026 (янгиланди: 11:02 01.11.2026)
Европанинг камида тўққиз мамлакатида норозилик акциялари бўлиб ўтди. Қимматчилик, уй-жой муаммоси, ҳарбий харажатлар ва Фаластин масаласи намойишчиларнинг асосий талаблари орасида.
ТОШКЕНТ, 1 НОЯ — Sputnik. Европанинг қатор давлатларида 30–31 октябрь кунлари оммавий норозилик намойишлари бўлиб ўтди. РИА Новости хабарларига кўра, акциялар Франция, Италия, Германия, Португалия ва бошқа мамлакатларни қамраб олди.
Фақат Франция ва Италиянинг ўзида, расмий маълумотларга кўра, жами 575 минг киши кўчага чиққан. Айрим шаҳарларда намойишлар полиция билан тўқнашувларга айланган.
Францияда 31 октябрь куни кетма-кет учинчи ҳафта оммавий намойишлар ўтказилди. ИИВ маълумотларига кўра, уларда 320 минг киши, жумладан, Парижда 70 минг киши иштирок этган. Ташкилотчилар мамлакат бўйича қатнашчилар сонини 500 мингга яқин деб баҳоламоқда.
Намойишчилар яшаш харажатларининг ошиши, мактаблардаги шароит, ўқитувчилар етишмаслиги ва ижтимоий соҳадаги муаммолардан норози. Айрим шаҳарларда тартибсизликлар юз бериб, 560 нафардан ортиқ киши қўлга олинган.
Италияда 30 октябрь куни 60 дан ортиқ шаҳарда норозилик акциялари ва умуммиллий иш ташлаш ўтказилди. ИИВ 255 минг иштирокчини қайд этган, ташкилотчилар эса 1–1,5 миллион кишини тилга олмоқда.
Намойишчилар озиқ-овқат, ёқилғи ва уй-жой нархларининг ошиши, иш ҳақининг пастлиги ҳамда ҳарбий харажатларнинг кўпайишига қарши чиқди. Акцияларда талабалар, ишчилар, фермерлар ва касаба уюшмалари иштирок этди.
Германияда 31 октябрь куни 34 шаҳарда ёшлар норозилик акцияларини ўтказди. Улар таълим ва тиббиётга кўпроқ маблағ ажратиш, яшаш харажатларини камайтириш ҳамда мажбурий ҳарбий хизматга қарши чиқди.
Берлин ва Штутгартда айрим иштирокчилар фашизмга қарши шиорлар билан ҳам намойишга чиққан. Франкфурт ва бошқа шаҳарларда тартибсизликлар қайд этилган.
Португалияда минглаб киши ҳукуматнинг янги уй-жой қонуни лойиҳасига норозилик билдирди. Ҳужжат ижарачиларни уйдан чиқаришни осонлаштириши ва янги ижара шартномаларида нарх чекловларини бекор қилиши мумкин. Мамлакатда 2017 йилдан буён уй-жой нархлари икки баравардан кўпроқ ошган.
Буюк Британияда Лондон ва Эдинбургда тақиқланган Palestine Action ташкилотини қўллаб-қувватлаш акциялари ўтказилди. Лондонда 139 киши қўлга олинган.
Швейцариянинг Цюрих шаҳрида 31 октябрдан 1 ноябрга ўтар кечаси юзлаб киши иштирокидаги йиғилиш тартибсизликларга айланди. Полицияга тош ва пиротехника воситалари отилган, тўсиқларга ўт қўйилган.
Нидерландиянинг Гаага шаҳрида ҳам ёшлар билан боғлиқ тартибсизликлар қайд этилиб, 34 киши қўлга олинган. Австриянинг Вена шаҳрида юзга яқин киши иштирокида тинч акция ўтказилган.
Албания пойтахти Тиранада эса талабалар таълим соҳасидаги муаммолар ва ҳукумат сиёсатига норозилик билдириб, бош вазир Эди Раманинг истеъфосини талаб қилган. Намойиш полиция билан тўқнашувларга айланган.
Европа мамлакатларидаги акциялар турли ташкилотлар томонидан ўтказилган ва уларнинг талаблари бир-биридан фарқ қилади. Бироқ кўплаб намойишларда яшаш қимматлашиши, уй-жой етишмаслиги ва ижтимоий харажатларнинг қисқартирилиши асосий масалалардан бири бўлиб қолмоқда.