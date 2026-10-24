https://sputniknews.uz/20261024/parijda-norozilik-namoyishlari-tufayli-20-dan-ortiq-metro-bekati-yopildi-61462578.html
Парижда норозилик намойишлари туфайли 20 дан ортиқ метро бекати ёпилди
Парижда норозилик намойишлари туфайли 20 дан ортиқ метро бекати ёпилди
Sputnik Ўзбекистон
Париждаги бир нечта музейлар, жумладан, Лувр ҳам, намойишлар туфайли шанба куни ёпиқ бўлишини эълон қилган. 24.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-24T16:49+0500
2026-10-24T16:49+0500
2026-10-24T16:50+0500
франция
париж
метро
норозилик намойиши
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/18/61464164_0:12:1611:918_1920x0_80_0_0_b98c78a1205c1f491028fe4b44074448.jpg
ТОШКЕНТ, 24 окт – Sputnik. Парижда кутилаётган оммавий норозилик намойишлари туфайли шанба куни эрталаб 20 дан ортиқ метро бекати ёпилди, деб хабар берди Париж автоном транспорт агентлиги (RATP).Хабарда 24 та бекатлар рўйхати келтирилган, уларнинг аксарияти Парижнинг марказида жойлашган. Агентлик шунингдек, бир нечта участкаларда поезд қатновида узилишлар бўлиши ҳақида огоҳлантирди.Шанба куни Францияда яна бир бор оммавий намойишлар бўлиб ўтади, уларга касаба уюшмалари, мактаб ўқувчилари, талабалар ва "сариқ нимчалилар" қўшилади. Улар турмуш даражасининг ошиши ва таълим соҳасидаги вазиятнинг ёмонлашишига қарши норозилик билдирмоқдалар.Аввалроқ, Париждаги бир нечта музейлар, жумладан, Лувр музейи, шанба куни Франция бўйлаб кенг кўламли норозилик намойишлари режалаштирилгани сабабли ёпилиши эълон қилинган эди.Норозилик намойишлари Францияда сентябрь ойининг ўрталарида, ўрта мактаб ўқувчилари Париж чеккасидаги кўчаларга мактабларни яхшилашни талаб қилиб чиққанларида бошланган эди. Кейинчалик уларга бутун мамлакат бўйлаб нархларнинг кўтарилишидан норози бўлганлар қўшилди ва норозилик намойишлари бошқа минтақаларга ҳам тарқалди.Энг йирик миллий намойиш 17 октябрь куни бўлиб ўтди. Ички ишлар вазирлиги маълумотларига кўра, унда тахминан 550 000 киши иштирок этган. Франция ҳуқуқ-тартибот идоралари намойишчиларга қарши кўз ёшартувчи газ, шовқинли гранаталар ва сув тўпларидан фойдаланган.
https://sputniknews.uz/20261024/makron-parij-yaqinidagi-teraktni-frantsiya-uchun-burilish-nuqtasi-deb-atadi-61451774.html
париж
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/18/61464164_188:0:1425:928_1920x0_80_0_0_eafbb65aad8fbc4c2177f02884b16247.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
франция, париж, метро, норозилик намойиши
франция, париж, метро, норозилик намойиши
Парижда норозилик намойишлари туфайли 20 дан ортиқ метро бекати ёпилди
16:49 24.10.2026 (янгиланди: 16:50 24.10.2026)
Париждаги бир нечта музейлар, жумладан, Лувр ҳам, намойишлар туфайли шанба куни ёпиқ бўлишини эълон қилган.
ТОШКЕНТ, 24 окт – Sputnik. Парижда кутилаётган оммавий норозилик намойишлари туфайли шанба куни эрталаб 20 дан ортиқ метро бекати ёпилди, деб хабар берди Париж автоном транспорт агентлиги (RATP).
"Полиция префектурасининг илтимосига биноан ва хавфсизлик нуқтаи назаридан қуйидаги бекатлар 24 октябрь, шанба куни соат 9:00 дан RATP веб-сайтида.
Хабарда 24 та бекатлар рўйхати келтирилган, уларнинг аксарияти Парижнинг марказида жойлашган. Агентлик шунингдек, бир нечта участкаларда поезд қатновида узилишлар бўлиши ҳақида огоҳлантирди.
Шанба куни Францияда яна бир бор оммавий намойишлар бўлиб ўтади, уларга касаба уюшмалари, мактаб ўқувчилари, талабалар ва "сариқ нимчалилар" қўшилади. Улар турмуш даражасининг ошиши ва таълим соҳасидаги вазиятнинг ёмонлашишига қарши норозилик билдирмоқдалар.
Аввалроқ, Париждаги бир нечта музейлар, жумладан, Лувр музейи, шанба куни Франция бўйлаб кенг кўламли норозилик намойишлари режалаштирилгани сабабли ёпилиши эълон қилинган эди.
Норозилик намойишлари Францияда сентябрь ойининг ўрталарида, ўрта мактаб ўқувчилари Париж чеккасидаги кўчаларга мактабларни яхшилашни талаб қилиб чиққанларида бошланган эди. Кейинчалик уларга бутун мамлакат бўйлаб нархларнинг кўтарилишидан норози бўлганлар қўшилди ва норозилик намойишлари бошқа минтақаларга ҳам тарқалди.
Энг йирик миллий намойиш 17 октябрь куни бўлиб ўтди. Ички ишлар вазирлиги маълумотларига кўра, унда тахминан 550 000 киши иштирок этган. Франция ҳуқуқ-тартибот идоралари намойишчиларга қарши кўз ёшартувчи газ, шовқинли гранаталар ва сув тўпларидан фойдаланган.