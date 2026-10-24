Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261024/parijda-norozilik-namoyishlari-tufayli-20-dan-ortiq-metro-bekati-yopildi-61462578.html
Парижда норозилик намойишлари туфайли 20 дан ортиқ метро бекати ёпилди
Парижда норозилик намойишлари туфайли 20 дан ортиқ метро бекати ёпилди
Sputnik Ўзбекистон
Париждаги бир нечта музейлар, жумладан, Лувр ҳам, намойишлар туфайли шанба куни ёпиқ бўлишини эълон қилган. 24.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-24T16:49+0500
2026-10-24T16:50+0500
франция
париж
метро
норозилик намойиши
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/18/61464164_0:12:1611:918_1920x0_80_0_0_b98c78a1205c1f491028fe4b44074448.jpg
ТОШКЕНТ, 24 окт – Sputnik. Парижда кутилаётган оммавий норозилик намойишлари туфайли шанба куни эрталаб 20 дан ортиқ метро бекати ёпилди, деб хабар берди Париж автоном транспорт агентлиги (RATP).Хабарда 24 та бекатлар рўйхати келтирилган, уларнинг аксарияти Парижнинг марказида жойлашган. Агентлик шунингдек, бир нечта участкаларда поезд қатновида узилишлар бўлиши ҳақида огоҳлантирди.Шанба куни Францияда яна бир бор оммавий намойишлар бўлиб ўтади, уларга касаба уюшмалари, мактаб ўқувчилари, талабалар ва "сариқ нимчалилар" қўшилади. Улар турмуш даражасининг ошиши ва таълим соҳасидаги вазиятнинг ёмонлашишига қарши норозилик билдирмоқдалар.Аввалроқ, Париждаги бир нечта музейлар, жумладан, Лувр музейи, шанба куни Франция бўйлаб кенг кўламли норозилик намойишлари режалаштирилгани сабабли ёпилиши эълон қилинган эди.Норозилик намойишлари Францияда сентябрь ойининг ўрталарида, ўрта мактаб ўқувчилари Париж чеккасидаги кўчаларга мактабларни яхшилашни талаб қилиб чиққанларида бошланган эди. Кейинчалик уларга бутун мамлакат бўйлаб нархларнинг кўтарилишидан норози бўлганлар қўшилди ва норозилик намойишлари бошқа минтақаларга ҳам тарқалди.Энг йирик миллий намойиш 17 октябрь куни бўлиб ўтди. Ички ишлар вазирлиги маълумотларига кўра, унда тахминан 550 000 киши иштирок этган. Франция ҳуқуқ-тартибот идоралари намойишчиларга қарши кўз ёшартувчи газ, шовқинли гранаталар ва сув тўпларидан фойдаланган.
https://sputniknews.uz/20261024/makron-parij-yaqinidagi-teraktni-frantsiya-uchun-burilish-nuqtasi-deb-atadi-61451774.html
париж
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/18/61464164_188:0:1425:928_1920x0_80_0_0_eafbb65aad8fbc4c2177f02884b16247.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
франция, париж, метро, норозилик намойиши
франция, париж, метро, норозилик намойиши

Парижда норозилик намойишлари туфайли 20 дан ортиқ метро бекати ёпилди

16:49 24.10.2026 (янгиланди: 16:50 24.10.2026)
© Sputnik / Евгений Полойко / Медиабанкка ўтишАкции протеста в Париже
Акции протеста в Париже - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.10.2026
© Sputnik / Евгений Полойко
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Париждаги бир нечта музейлар, жумладан, Лувр ҳам, намойишлар туфайли шанба куни ёпиқ бўлишини эълон қилган.
ТОШКЕНТ, 24 окт – Sputnik. Парижда кутилаётган оммавий норозилик намойишлари туфайли шанба куни эрталаб 20 дан ортиқ метро бекати ёпилди, деб хабар берди Париж автоном транспорт агентлиги (RATP).
"Полиция префектурасининг илтимосига биноан ва хавфсизлик нуқтаи назаридан қуйидаги бекатлар 24 октябрь, шанба куни соат 9:00 дан RATP веб-сайтида.
Хабарда 24 та бекатлар рўйхати келтирилган, уларнинг аксарияти Парижнинг марказида жойлашган. Агентлик шунингдек, бир нечта участкаларда поезд қатновида узилишлар бўлиши ҳақида огоҳлантирди.
Шанба куни Францияда яна бир бор оммавий намойишлар бўлиб ўтади, уларга касаба уюшмалари, мактаб ўқувчилари, талабалар ва "сариқ нимчалилар" қўшилади. Улар турмуш даражасининг ошиши ва таълим соҳасидаги вазиятнинг ёмонлашишига қарши норозилик билдирмоқдалар.
Аввалроқ, Париждаги бир нечта музейлар, жумладан, Лувр музейи, шанба куни Франция бўйлаб кенг кўламли норозилик намойишлари режалаштирилгани сабабли ёпилиши эълон қилинган эди.
Норозилик намойишлари Францияда сентябрь ойининг ўрталарида, ўрта мактаб ўқувчилари Париж чеккасидаги кўчаларга мактабларни яхшилашни талаб қилиб чиққанларида бошланган эди. Кейинчалик уларга бутун мамлакат бўйлаб нархларнинг кўтарилишидан норози бўлганлар қўшилди ва норозилик намойишлари бошқа минтақаларга ҳам тарқалди.
Энг йирик миллий намойиш 17 октябрь куни бўлиб ўтди. Ички ишлар вазирлиги маълумотларига кўра, унда тахминан 550 000 киши иштирок этган. Франция ҳуқуқ-тартибот идоралари намойишчиларга қарши кўз ёшартувчи газ, шовқинли гранаталар ва сув тўпларидан фойдаланган.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Муттерсхольц, восточная Франция, в среду, 19 апреля 2023 года. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.10.2026
Макрон Париж яқинидаги терактни Франция учун бурилиш нуқтаси деб атади
11:15
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0