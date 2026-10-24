Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261024/makron-parij-yaqinidagi-teraktni-frantsiya-uchun-burilish-nuqtasi-deb-atadi-61451774.html
Макрон Париж яқинидаги терактни Франция учун бурилиш нуқтаси деб атади
Макрон Париж яқинидаги терактни Франция учун бурилиш нуқтаси деб атади
Sputnik Ўзбекистон
Франция ички ишлар вазири бу ҳодиса, эҳтимол, ирқий нафрат туфайли содир бўлганини айтди. 24.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-24T11:15+0500
2026-10-24T11:15+0500
франция
эммануэл макрон
теракт
ирқчилик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/15/34156709_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_59e316206213f84a34608c56ad30b736.jpg
ТОШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Франция президенти Эммануэл Макрон Париж яқинида содир бўлган терактни "Франция учун бурилиш нуқтаси" деб атади. Жума куни эрталаб бир киши Париж ташқарисидаги Ивелинес департаментида бир нечта жойда ўт очди. Бир киши ҳалок бўлди ва беш киши оғир яраланди. Ярадорлар орасида 12 ёшли қиз ҳам бор эди. Машинадан туриб автоматик қуролда ўқ отган шахс қўлга олинди ва ҳибсга олинди.Франция ички ишлар вазири Лоран Нунез прокуратура бу ҳодисани террористик ҳужум деб таснифлаганини, эҳтимол ирқий нафрат туфайли содир бўлганини айтди.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/15/34156709_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1aee78d4a8a8405c42e5696bddcc8f03.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
франция, эммануэл макрон , теракт, ирқчилик
франция, эммануэл макрон , теракт, ирқчилик

Макрон Париж яқинидаги терактни Франция учун бурилиш нуқтаси деб атади

11:15 24.10.2026
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Муттерсхольц, восточная Франция, в среду, 19 апреля 2023 года.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Муттерсхольц, восточная Франция, в среду, 19 апреля 2023 года. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.10.2026
© AP Photo / Ludovic Marin
Oбуна бўлиш
Франция ички ишлар вазири бу ҳодиса, эҳтимол, ирқий нафрат туфайли содир бўлганини айтди.
ТОШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Франция президенти Эммануэл Макрон Париж яқинида содир бўлган терактни "Франция учун бурилиш нуқтаси" деб атади.
"Мен буни бурилиш нуқтаси деб атайман, чунки биз биринчи марта фуқароларимиз, фарзандларимизни терисининг ранги ёки дин туфайли ўлдириш учун режалаштирилган террористик ҳужумга дуч келмоқдамиз", деди Макрон ҳужум содир бўлган Траппес шаҳрида журналистларга.
Жума куни эрталаб бир киши Париж ташқарисидаги Ивелинес департаментида бир нечта жойда ўт очди. Бир киши ҳалок бўлди ва беш киши оғир яраланди. Ярадорлар орасида 12 ёшли қиз ҳам бор эди. Машинадан туриб автоматик қуролда ўқ отган шахс қўлга олинди ва ҳибсга олинди.
Франция ички ишлар вазири Лоран Нунез прокуратура бу ҳодисани террористик ҳужум деб таснифлаганини, эҳтимол ирқий нафрат туфайли содир бўлганини айтди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0