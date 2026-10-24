https://sputniknews.uz/20261024/makron-parij-yaqinidagi-teraktni-frantsiya-uchun-burilish-nuqtasi-deb-atadi-61451774.html
Макрон Париж яқинидаги терактни Франция учун бурилиш нуқтаси деб атади
Макрон Париж яқинидаги терактни Франция учун бурилиш нуқтаси деб атади
Sputnik Ўзбекистон
Франция ички ишлар вазири бу ҳодиса, эҳтимол, ирқий нафрат туфайли содир бўлганини айтди. 24.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-24T11:15+0500
2026-10-24T11:15+0500
2026-10-24T11:15+0500
франция
эммануэл макрон
теракт
ирқчилик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/15/34156709_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_59e316206213f84a34608c56ad30b736.jpg
ТОШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Франция президенти Эммануэл Макрон Париж яқинида содир бўлган терактни "Франция учун бурилиш нуқтаси" деб атади. Жума куни эрталаб бир киши Париж ташқарисидаги Ивелинес департаментида бир нечта жойда ўт очди. Бир киши ҳалок бўлди ва беш киши оғир яраланди. Ярадорлар орасида 12 ёшли қиз ҳам бор эди. Машинадан туриб автоматик қуролда ўқ отган шахс қўлга олинди ва ҳибсга олинди.Франция ички ишлар вазири Лоран Нунез прокуратура бу ҳодисани террористик ҳужум деб таснифлаганини, эҳтимол ирқий нафрат туфайли содир бўлганини айтди.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/15/34156709_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1aee78d4a8a8405c42e5696bddcc8f03.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
франция, эммануэл макрон , теракт, ирқчилик
франция, эммануэл макрон , теракт, ирқчилик
Макрон Париж яқинидаги терактни Франция учун бурилиш нуқтаси деб атади
Франция ички ишлар вазири бу ҳодиса, эҳтимол, ирқий нафрат туфайли содир бўлганини айтди.
ТОШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Франция президенти Эммануэл Макрон Париж яқинида содир бўлган терактни "Франция учун бурилиш нуқтаси" деб атади.
"Мен буни бурилиш нуқтаси деб атайман, чунки биз биринчи марта фуқароларимиз, фарзандларимизни терисининг ранги ёки дин туфайли ўлдириш учун режалаштирилган террористик ҳужумга дуч келмоқдамиз", деди Макрон ҳужум содир бўлган Траппес шаҳрида журналистларга.
Жума куни эрталаб бир киши Париж ташқарисидаги Ивелинес департаментида бир нечта жойда ўт очди. Бир киши ҳалок бўлди ва беш киши оғир яраланди. Ярадорлар орасида 12 ёшли қиз ҳам бор эди. Машинадан туриб автоматик қуролда ўқ отган шахс қўлга олинди ва ҳибсга олинди.
Франция ички ишлар вазири Лоран Нунез прокуратура бу ҳодисани террористик ҳужум деб таснифлаганини, эҳтимол ирқий нафрат туфайли содир бўлганини айтди.