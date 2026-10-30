https://sputniknews.uz/20261030/yagona-chipta-tizimi-61616629.html
Ўзбекистонда йўловчилар учун ягона чипта тизими жорий этилиши мумкин
Ўзбекистонда йўловчилар учун ягона чипта тизими жорий этилиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
2028 йил 1 январдан Ўзбекистонда темир йўл, ҳаво, автобус ва шаҳар жамоат транспорти хизматларини бирлаштирувчи "Бир йўл" ягона миллий рақамли транспорт платформасини ишга тушириш режалаштирилмоқда.
2026-10-30T12:11+0500
2026-10-30T12:11+0500
2026-10-30T12:11+0500
жамият
ўзбекистон
чипталар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/13/54992479_0:26:1248:727_1920x0_80_0_0_6434a090681f404349fe9ab3884025c6.jpg
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. 2028 йил 1 январдан Ўзбекистонда темир йўл, ҳаво, автобус ва шаҳар жамоат транспорти хизматларини бирлаштирувчи "Бир йўл" ягона миллий рақамли транспорт платформасини ишга тушириш режалаштирилмоқда. Бу 2030 йилгача мўлжалланган ички йўловчи ташишни комплекс ривожлантириш стратегияси лойиҳасида назарда тутилган.Шунингдек, бир нечта транспорт туридан фойдаланиб сафар қилишни ягона буюртма ва тўлов асосида ташкил этиш имконияти яратилади.Ягона чипта бўйича синов лойиҳасини платформа тўлиқ ишга туширилишидан ярим йил олдин – 2027 йил 1 июлдан йўлга қўйиш таклиф қилинмоқда. Биринчи йўналиш сифатида Тошкент халқаро аэропорти — Урганч халқаро аэропорти – Хива темирйўл вокзали йўналиши танланади.Шу билан бирга, ҳаракат жадвали, йўналишлар, транспорт алмашиш жойлари ҳақидаги маълумотлар ва ҳаракатдаги ўзгаришлар тўғрисида тезкор билдиришномалар бериб борувчи ягона мобил илова яратиш кўзда тутилган.
https://sputniknews.uz/20261012/mahalliy-aviaqatnovlar-chipta-61119385.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/13/54992479_133:0:1109:732_1920x0_80_0_0_5c96949602faa6fbec890ee833daf5c6.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, ўзбекистон, чипталар
жамият, ўзбекистон, чипталар
Ўзбекистонда йўловчилар учун ягона чипта тизими жорий этилиши мумкин
"Бир йўл" ягона миллий платформа орқали йўловчилар йўналишлар, ҳаракат жадвали, чипта нархлари ва бўш жойлар тўғрисида маълумот олиши мумкин бўлади.
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik.
2028 йил 1 январдан Ўзбекистонда темир йўл, ҳаво, автобус ва шаҳар жамоат транспорти хизматларини бирлаштирувчи "Бир йўл" ягона миллий рақамли транспорт платформасини ишга тушириш режалаштирилмоқда. Бу 2030 йилгача мўлжалланган ички йўловчи ташишни комплекс ривожлантириш стратегияси лойиҳасида
назарда тутилган.
Тизим орқали йўловчилар поезд, самолёт, автобус ва шаҳар жамоат транспортининг ҳаракат жадвали, йўналишлари, чипта нархлари ҳамда мавжуд бўш ўринлар ҳақида маълумот олишлари мумкин бўлади.
Шунингдек, бир нечта транспорт туридан фойдаланиб сафар қилишни ягона буюртма ва тўлов асосида ташкил этиш имконияти яратилади.
Ягона чипта бўйича синов лойиҳасини платформа тўлиқ ишга туширилишидан ярим йил олдин – 2027 йил 1 июлдан йўлга қўйиш таклиф қилинмоқда. Биринчи йўналиш сифатида Тошкент халқаро аэропорти — Урганч халқаро аэропорти – Хива темирйўл вокзали йўналиши танланади.
Шу билан бирга, ҳаракат жадвали, йўналишлар, транспорт алмашиш жойлари ҳақидаги маълумотлар ва ҳаракатдаги ўзгаришлар тўғрисида тезкор билдиришномалар бериб борувчи ягона мобил илова яратиш кўзда тутилган.