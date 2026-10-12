https://sputniknews.uz/20261012/mahalliy-aviaqatnovlar-chipta-61119385.html
Маҳаллий авиақатновлар учун чипта нархлари 20 фоизгача арзонлаштирилади
Маҳаллий авиақатновлар учун чипта нархлари 20 фоизгача арзонлаштирилади
Sputnik Ўзбекистон
16 октябрдан Uzbekistan Airways ички йўналишлар бўйича чипталар тарифларини пасайтиради. Нархларни қайта кўриб чиқиш Рақобат қўмитаси билан ҳамкорликда амалга оширилди. Хабар қилинишича, тарифлар ўртача 20 фоизга арзонлаштирилган.
2026-10-12T11:39+0500
2026-10-12T11:39+0500
2026-10-12T11:39+0500
жамият
ўзбекистон
чипталар
uzbekistan airways
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1285/54/12855439_0:182:3073:1910_1920x0_80_0_0_c5c9c4cc21f69825c22a0ef6c8584986.jpg
ТОШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Ўзбекистонда 16 октябрдан маҳаллий йўналишлардаги чипталар нархи ўртача 20 фоизгача арзонлаштирилади. Бу ҳақда Рақобат қўмитаси хабар берди.Қайд этилишича, президент Шавкат Мирзиёевнинг топшириғига кўра авиация бозоридаги нарх шаклланиши, мавжуд тарифлар ҳамда хизмат кўрсатиш имкониятлари ҳар тарафлама ўрганиб чиқилган.Ўрганишлар давомида парвозларни амалга ошириш билан боғлиқ ташиш харажатларини оптималлаштириш имкониятлари аниқланиб, чипта нархларини мақбуллаштириш бўйича аниқ таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилди.Янгиланган тарифларга кўра, Тошкентдан ҳудудларга бир томонлама авиачипталар нархи қуйидагича белгиланди:Маълум қилинишича, бу аҳоли учун авиақатновларни янада қулай ва ҳамёнбоп қилиш, ички туризмни ривожлантириш, ҳудудлар ўртасида ҳаракатланиш имкониятларини кенгайтириш, хизмат сафарлари ва шахсий ташрифларни режалаштиришда қўшимча қулайлик яратиш ва истеъмолчилар манфаатларини таъминлашга хизмат қилади.
https://sputniknews.uz/20260814/fuqarolar-imtiyozlar-59693897.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1285/54/12855439_245:0:2974:2047_1920x0_80_0_0_4ba8ba60d7d95a7fe2b93aa4c9525ef5.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, ўзбекистон, чипталар, uzbekistan airways
жамият, ўзбекистон, чипталар, uzbekistan airways
Маҳаллий авиақатновлар учун чипта нархлари 20 фоизгача арзонлаштирилади
16 октябрдан “Uzbekistan Airways” чипталар тарифларини пасайтиради.
ТОШКЕНТ, 12 окт – Sputnik.
Ўзбекистонда 16 октябрдан маҳаллий йўналишлардаги чипталар нархи ўртача 20 фоизгача арзонлаштирилади. Бу ҳақда Рақобат қўмитаси хабар берди.
Қайд этилишича, президент Шавкат Мирзиёевнинг топшириғига кўра авиация бозоридаги нарх шаклланиши, мавжуд тарифлар ҳамда хизмат кўрсатиш имкониятлари ҳар тарафлама ўрганиб чиқилган.
Ўрганишлар давомида парвозларни амалга ошириш билан боғлиқ ташиш харажатларини оптималлаштириш имкониятлари аниқланиб, чипта нархларини мақбуллаштириш бўйича аниқ таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилди.
“Рақобат қўмитаси “Uzbekistan Airways” АЖ билан ҳамкорликда ички авиақатновлар бўйича тарифлар қайта кўриб чиқилиб, жорий йилнинг 16 октябридан бошлаб ички йўналишларда авиачипталар нархлари ўртача 20 фоизгача арзонлаштирилди”, - дейилган хабарда.
Янгиланган тарифларга кўра, Тошкентдан ҳудудларга бир томонлама авиачипталар нархи қуйидагича белгиланди:
Тошкент – Андижон: 201 062 сўмдан;
Тошкент – Наманган: 201 062 сўмдан;
Тошкент – Фарғона: 201 062 сўмдан;
Тошкент – Самарқанд: 201 062 сўмдан;
Тошкент – Бухоро: 241 274 сўмдан;
Тошкент – Термиз: 361 911 сўмдан;
Тошкент – Урганч: 442 336 сўмдан;
Тошкент – Нукус: 442 336 сўмдан.
Маълум қилинишича, бу аҳоли учун авиақатновларни янада қулай ва ҳамёнбоп қилиш, ички туризмни ривожлантириш, ҳудудлар ўртасида ҳаракатланиш имкониятларини кенгайтириш, хизмат сафарлари ва шахсий ташрифларни режалаштиришда қўшимча қулайлик яратиш ва истеъмолчилар манфаатларини таъминлашга хизмат қилади.