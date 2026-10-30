Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20261030/peskov-putin-ukraina-61624863.html
Песков: Путин Украинадаги можарони тинч йўл билан ҳал қилиш учун мулоқотларга очиқ
Песков: Путин Украинадаги можарони тинч йўл билан ҳал қилиш учун мулоқотларга очиқ
Sputnik Ўзбекистон
Кремлнинг фикрича, агар Европада ақл-идрок устун келса, Россия билан алоқага чиқаётган сиёсатчилар сони ортади. 30.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-30T15:31+0500
2026-10-30T15:31+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
владимир путин
дмитрий песков
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/0d/61155823_0:90:2688:1602_1920x0_80_0_0_bc4d67f6bdad42159c87d8125e21fa02.jpg
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Украинадаги можарони тинч йўл билан ҳал қилиш учун барча етакчилар билан мулоқот қилишга тайёр. Бу ҳақда Россия раҳбари матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.Шу ҳафта Россия етакчиси Финляндия президенти Александр Стубб ва Норвегия бош вазири Йонас Гар Стёре билан телефон орқали мулоқот қилди.Песков президентнинг бошқа Европа давлатлари вакиллари билан телефон орқали суҳбатлари кутиляптими, деган саволга жавоб берди.Унинг таъкидлашича, “агар Европада ақл-идрок устун келса, алоқага чиқувчилар сони ортади”.“Агар ундай бўлмаса, ортмайди”, - дея аниқлик киритди Песков.Бироқ, унинг сўзларига кўра, бу уч томонлама - Россия-АҚШ-Украина музокаралари жараёнига ҳеч қандай таъсир кўрсатмайди.
https://sputniknews.uz/20261030/putin-evropa-61613496.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/0d/61155823_0:0:2688:2016_1920x0_80_0_0_afd8ecbf5b5dea054851832b3750e468.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, владимир путин, дмитрий песков, украина
россия, владимир путин, дмитрий песков, украина

Песков: Путин Украинадаги можарони тинч йўл билан ҳал қилиш учун мулоқотларга очиқ

15:31 30.10.2026
© Sputnik / Сергей Гунеев / Медиабанкка ўтишПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.10.2026
© Sputnik / Сергей Гунеев
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Кремлнинг фикрича, агар Европада ақл-идрок устун келса, Россия билан алоқага чиқаётган сиёсатчилар сони ортади.
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Украинадаги можарони тинч йўл билан ҳал қилиш учун барча етакчилар билан мулоқот қилишга тайёр. Бу ҳақда Россия раҳбари матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.
Шу ҳафта Россия етакчиси Финляндия президенти Александр Стубб ва Норвегия бош вазири Йонас Гар Стёре билан телефон орқали мулоқот қилди.
Песков президентнинг бошқа Европа давлатлари вакиллари билан телефон орқали суҳбатлари кутиляптими, деган саволга жавоб берди.
“Президент Путин иш манфаатлари, Украина муаммосини тинч йўл билан ҳал қилиш манфаатлари йўлида барча билан алоқаларга очиқ. У бу алоқалар учун очиқ эди, очиқ ва очиқ бўлиб қолади”, - деди Кремль вакили.
Унинг таъкидлашича, “агар Европада ақл-идрок устун келса, алоқага чиқувчилар сони ортади”.
“Агар ундай бўлмаса, ортмайди”, - дея аниқлик киритди Песков.
Бироқ, унинг сўзларига кўра, бу уч томонлама - Россия-АҚШ-Украина музокаралари жараёнига ҳеч қандай таъсир кўрсатмайди.
Владимир Путин - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.10.2026
“Ғолиблар бўлмайди”: Путин Европа мамлакатларига огоҳлантириш билан мурожаат қилди
10:01
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0