https://sputniknews.uz/20261030/peskov-putin-ukraina-61624863.html
Песков: Путин Украинадаги можарони тинч йўл билан ҳал қилиш учун мулоқотларга очиқ
Песков: Путин Украинадаги можарони тинч йўл билан ҳал қилиш учун мулоқотларга очиқ
Sputnik Ўзбекистон
Кремлнинг фикрича, агар Европада ақл-идрок устун келса, Россия билан алоқага чиқаётган сиёсатчилар сони ортади. 30.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-30T15:31+0500
2026-10-30T15:31+0500
2026-10-30T15:31+0500
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ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Украинадаги можарони тинч йўл билан ҳал қилиш учун барча етакчилар билан мулоқот қилишга тайёр. Бу ҳақда Россия раҳбари матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.Шу ҳафта Россия етакчиси Финляндия президенти Александр Стубб ва Норвегия бош вазири Йонас Гар Стёре билан телефон орқали мулоқот қилди.Песков президентнинг бошқа Европа давлатлари вакиллари билан телефон орқали суҳбатлари кутиляптими, деган саволга жавоб берди.Унинг таъкидлашича, “агар Европада ақл-идрок устун келса, алоқага чиқувчилар сони ортади”.“Агар ундай бўлмаса, ортмайди”, - дея аниқлик киритди Песков.Бироқ, унинг сўзларига кўра, бу уч томонлама - Россия-АҚШ-Украина музокаралари жараёнига ҳеч қандай таъсир кўрсатмайди.
https://sputniknews.uz/20261030/putin-evropa-61613496.html
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россия, владимир путин, дмитрий песков, украина
россия, владимир путин, дмитрий песков, украина
Песков: Путин Украинадаги можарони тинч йўл билан ҳал қилиш учун мулоқотларга очиқ
Кремлнинг фикрича, агар Европада ақл-идрок устун келса, Россия билан алоқага чиқаётган сиёсатчилар сони ортади.
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Украинадаги можарони тинч йўл билан ҳал қилиш учун барча етакчилар билан мулоқот қилишга тайёр. Бу ҳақда Россия раҳбари матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.
Шу ҳафта Россия етакчиси Финляндия президенти Александр Стубб ва Норвегия бош вазири Йонас Гар Стёре билан телефон орқали мулоқот қилди.
Песков президентнинг бошқа Европа давлатлари вакиллари билан телефон орқали суҳбатлари кутиляптими, деган саволга жавоб берди.
“Президент Путин иш манфаатлари, Украина муаммосини тинч йўл билан ҳал қилиш манфаатлари йўлида барча билан алоқаларга очиқ. У бу алоқалар учун очиқ эди, очиқ ва очиқ бўлиб қолади”, - деди Кремль вакили.
Унинг таъкидлашича, “агар Европада ақл-идрок устун келса, алоқага чиқувчилар сони ортади”.
“Агар ундай бўлмаса, ортмайди”, - дея аниқлик киритди Песков.
Бироқ, унинг сўзларига кўра, бу уч томонлама - Россия-АҚШ-Украина музокаралари жараёнига ҳеч қандай таъсир кўрсатмайди.