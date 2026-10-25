https://sputniknews.uz/20261025/hokim-orinbosar-ushlanish-61475134.html
Ерни олиб қўйиш билан қўрқитган ҳоким ўринбосари 65 млн сўм билан ушланди
Ерни олиб қўйиш билан қўрқитган ҳоким ўринбосари 65 млн сўм билан ушланди
Sputnik Ўзбекистон
Наманган вилояти Косонсой тумани ҳокими ўринбосари тадбиркордан уйига 20 кВт қувватли қуёш панеллари ўрнатишни талаб қилганликда гумонланмоқда. Мансабдор 65 млн сўмни хизмат автомобилида олаётганда ушланган.
2026-10-25T11:01+0500
2026-10-25T11:01+0500
2026-10-25T11:01+0500
давлат хавфсизлик хизмати (дхх)
жамият
жиноятчилик
пора
наманган
бош прокуратура
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/01/0d/22179280_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_e1f63b891bfdac7ae786fab72d69efaa.jpg
ТОШКЕНТ, 25 октябрь — Sputnik. Наманган вилояти Косонсой тумани ҳокими ўринбосари тадбиркордан пора сифатида ўз уйига қуёш панеллари ўрнатиб беришни талаб қилганликда гумонланиб ушланди. Бу ҳақда Давлат хавфсизлик хизмати матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, мансабдор ҳокимлик томонидан маҳаллий тадбиркорга ижарага берилган ер майдонини бошқа тадбиркорга олиб бериш билан таҳдид қилган.ДХХнинг Наманган вилояти бўйича бошқармаси ва Бош прокуратура ҳузуридаги Департамент ҳамкорлигида ўтказилган тезкор тадбирда ҳоким ўринбосари қуёш панелларини сотиб олиш ҳамда ўрнатиш учун мўлжалланган 65 млн сўмни хизмат автомашинасида олаётган вақтида ашёвий далиллар билан ушланган.Ҳолат юзасидан мансабдорга нисбатан Жиноят кодексининг 210-моддаси (пора олиш) билан жиноят иши қўзғатилган.Ҳозирда тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260407/andijan-viloyat-pora-ushlanish-56755026.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/01/0d/22179280_162:0:1939:1333_1920x0_80_0_0_1d3ffab5f3d3b96b4b138c5b61cdc546.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
давлат хавфсизлик хизмати (дхх), жамият, жиноятчилик, пора, наманган, бош прокуратура
давлат хавфсизлик хизмати (дхх), жамият, жиноятчилик, пора, наманган, бош прокуратура
Ерни олиб қўйиш билан қўрқитган ҳоким ўринбосари 65 млн сўм билан ушланди
Ҳоким ўринбосари тадбиркорнинг ерини олиб қўйиш билан қўрқитиб, уйига қуёш панеллари ўрнатишни талаб қилгани айтилмоқда.
ТОШКЕНТ, 25 октябрь — Sputnik.
Наманган вилояти Косонсой тумани ҳокими ўринбосари тадбиркордан пора сифатида ўз уйига қуёш панеллари ўрнатиб беришни талаб қилганликда гумонланиб ушланди. Бу ҳақда Давлат хавфсизлик хизмати матбуот хизмати хабар берди
.
Маълум қилинишича, мансабдор ҳокимлик томонидан маҳаллий тадбиркорга ижарага берилган ер майдонини бошқа тадбиркорга олиб бериш билан таҳдид қилган.
Ер майдонини сақлаб қолиш эвазига у тадбиркордан ўз хонадонига 20 кВт қувватли қуёш панелларини ўрнатиб беришни талаб қилган.
ДХХнинг Наманган вилояти бўйича бошқармаси ва Бош прокуратура ҳузуридаги Департамент ҳамкорлигида ўтказилган тезкор тадбирда ҳоким ўринбосари қуёш панелларини сотиб олиш ҳамда ўрнатиш учун мўлжалланган 65 млн сўмни хизмат автомашинасида олаётган вақтида ашёвий далиллар билан ушланган.
Ҳолат юзасидан мансабдорга нисбатан Жиноят кодексининг 210-моддаси (пора олиш) билан жиноят иши қўзғатилган.
Ҳозирда тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.