https://sputniknews.uz/20261020/tashkent-sco-xavfsizlik-markaz-61344426.html
Қонунчилик палатаси Тошкентда ШҲТ хавфсизлик марказини ташкил этишни маъқуллади
Қонунчилик палатаси Тошкентда ШҲТ хавфсизлик марказини ташкил этишни маъқуллади
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Қонунчилик палатаси Тошкентда ШҲТнинг универсал хавфсизлик марказини ташкил этишга оид битимни ратификация қилиш лойиҳасини қабул қилди. Марказ терроризм, экстремизм ва уюшган жиноятчиликка қарши курашишни мувофиқлаштиради
2026-10-20T14:05+0500
2026-10-20T14:05+0500
2026-10-20T14:05+0500
тошкент
қонунчилик
олий мажлис қонунчилик палатаси
шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт)
хавфсизлик
жиноятчилик
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ТОШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Қонунчилик палатаси Шанхай ҳамкорлик ташкилотига (ШҲТ) аъзо давлатларнинг хавфсизлигига таҳдид ва хавф-хатарларга қарши курашиш бўйича универсал марказ тўғрисидаги битимни ратификация қилиш ҳақидаги қонун лойиҳасини учинчи ўқишда қабул қилди. Бу ҳақда Қонунчилик палатаси матбуот хизмати хабар берди.Таъкидланишича, ҳужжат терроризм, экстремизм, трансмиллий уюшган жиноятчилик ва ахборот хавфсизлиги билан боғлиқ таҳдидлар кучайиб бораётгани шароитида давлатлараро ҳамкорликни мустаҳкамлашга қаратилган.2025 йил 1 сентябрда Тяньцзинда имзоланган битимга мувофиқ, Тошкентда ШҲТнинг Минтақавий аксилтеррор тузилмаси негизида Универсал хавфсизлик маркази ташкил этилиши кўзда тутилган.Янги тузилма аъзо давлатларнинг ваколатли органлари ўртасида ахборот алмашиш, таҳдидларни биргаликда таҳлил қилиш, қўшма тадбирлар ва амалий машғулотлар ўтказиш, мутахассислар малакасини ошириш ишларини мувофиқлаштиради.Битимда марказнинг ҳуқуқий мақоми, бошқаруви ва молиялаштириш тартиби ҳам белгиланган.
https://sputniknews.uz/20260514/tashkent-sco-xavfsizlik-markaz-nizom-57566986.html
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тошкент, қонунчилик, олий мажлис қонунчилик палатаси, шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт), хавфсизлик, жиноятчилик
тошкент, қонунчилик, олий мажлис қонунчилик палатаси, шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт), хавфсизлик, жиноятчилик
Қонунчилик палатаси Тошкентда ШҲТ хавфсизлик марказини ташкил этишни маъқуллади
Депутатлар Тошкентда ШҲТнинг универсал хавфсизлик марказини ташкил этишга оид битимни ратификация қилиш лойиҳасини маъқуллади.
ТОШКЕНТ, 20 окт — Sputnik.
Қонунчилик палатаси Шанхай ҳамкорлик ташкилотига (ШҲТ) аъзо давлатларнинг хавфсизлигига таҳдид ва хавф-хатарларга қарши курашиш бўйича универсал марказ тўғрисидаги битимни ратификация қилиш ҳақидаги қонун лойиҳасини учинчи ўқишда қабул қилди. Бу ҳақда Қонунчилик палатаси матбуот хизмати хабар берди
.
Таъкидланишича, ҳужжат терроризм, экстремизм, трансмиллий уюшган жиноятчилик ва ахборот хавфсизлиги билан боғлиқ таҳдидлар кучайиб бораётгани шароитида давлатлараро ҳамкорликни мустаҳкамлашга қаратилган.
2025 йил 1 сентябрда Тяньцзинда имзоланган битимга мувофиқ, Тошкентда ШҲТнинг Минтақавий аксилтеррор тузилмаси негизида Универсал хавфсизлик маркази ташкил этилиши кўзда тутилган.
Унинг таркибига Ахборот хавфсизлиги маркази ҳамда Бишкекда жойлашган Трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши курашиш маркази киради.
Янги тузилма аъзо давлатларнинг ваколатли органлари ўртасида ахборот алмашиш, таҳдидларни биргаликда таҳлил қилиш, қўшма тадбирлар ва амалий машғулотлар ўтказиш, мутахассислар малакасини ошириш ишларини мувофиқлаштиради.
Битимда марказнинг ҳуқуқий мақоми, бошқаруви ва молиялаштириш тартиби ҳам белгиланган.