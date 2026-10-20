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https://sputniknews.uz/20261020/russia-uzbekistan-oyin-61345903.html
Россия терма жамоаси Тошкентда Ўзбекистонга қарши ўртоқлик ўйини ўтказади
Россия терма жамоаси Тошкентда Ўзбекистонга қарши ўртоқлик ўйини ўтказади
Sputnik Ўзбекистон
Россия футбол терма жамоаси 12 ноябрда Тошкентда Ўзбекистон билан ўртоқлик учрашуви ўтказади. Жамоалар 2022 йилда ҳам тўқнаш келган ва ўйин 0:0 ҳисобида якунланган. Россиянинг сўнгги учрашувлари натижалари ҳам маълум.
2026-10-20T13:18+0500
2026-10-20T13:23+0500
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ТОШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Ўзбекистон футбол терма жамоаси 12 ноябрь куни Тошкентдаги "Пахтакор" стадионида Россияга қарши ўртоқлик учрашуви ўтказади. Бу ҳақда Ўзбекистон футбол ассоциацияси матбуот хизмати хабар берди.Икки жамоа миллий терма жамоалар даражасида иккинчи бор тўқнаш келади. Илк ўйин 2022 йил 20 ноябрда Тошкентда бўлиб ўтган ва 0:0 ҳисобида якунланган.Россия терма жамоаси сўнгги уч ўйинда Эронни 2:0, Намибияни 6:0 ҳисобида мағлуб этди ва Нигерия билан 3:3 ҳисобида дуранг ўйнади. Жамоага Валерий Карпин устозлик қилмоқда.Фабио Каннаваро бошқараётган Ўзбекистон терма жамоаси эса сўнгги уч ўйинда Эронни 3:1, Сурияни 4:1 ҳисобида мағлуб этди, Жанубий Кореяга 0:2 ҳисобида имкониятни бой берди.12 ноябрдаги ўйин бошланиш вақти, чипталар савдоси ва трансляция ҳақидаги маълумотлар кейинроқ эълон қилинади.
https://sputniknews.uz/20261002/futbol-ozbekiston-suriya-60895641.html
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футбол, спорт, тошкент, фабио каннаваро , чипталар, ўзбекистон
футбол, спорт, тошкент, фабио каннаваро , чипталар, ўзбекистон

Россия терма жамоаси Тошкентда Ўзбекистонга қарши ўртоқлик ўйини ўтказади

13:18 20.10.2026 (янгиланди: 13:23 20.10.2026)
© РФССборная России сыграет с Узбекистаном в Ташкенте 12 ноября
Сборная России сыграет с Узбекистаном в Ташкенте 12 ноября - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.10.2026
© РФС
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Ўзбекистон ва Россия футбол терма жамоалари 12 ноябрда Тошкентда ўртоқлик учрашуви ўтказади. Бу уларнинг иккинчи ўйини бўлади.
ТОШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Ўзбекистон футбол терма жамоаси 12 ноябрь куни Тошкентдаги "Пахтакор" стадионида Россияга қарши ўртоқлик учрашуви ўтказади. Бу ҳақда Ўзбекистон футбол ассоциацияси матбуот хизмати хабар берди.
Икки жамоа миллий терма жамоалар даражасида иккинчи бор тўқнаш келади. Илк ўйин 2022 йил 20 ноябрда Тошкентда бўлиб ўтган ва 0:0 ҳисобида якунланган.
Россия терма жамоаси сўнгги уч ўйинда Эронни 2:0, Намибияни 6:0 ҳисобида мағлуб этди ва Нигерия билан 3:3 ҳисобида дуранг ўйнади. Жамоага Валерий Карпин устозлик қилмоқда.
Фабио Каннаваро бошқараётган Ўзбекистон терма жамоаси эса сўнгги уч ўйинда Эронни 3:1, Сурияни 4:1 ҳисобида мағлуб этди, Жанубий Кореяга 0:2 ҳисобида имкониятни бой берди.
12 ноябрдаги ўйин бошланиш вақти, чипталар савдоси ва трансляция ҳақидаги маълумотлар кейинроқ эълон қилинади.
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