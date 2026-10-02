Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261002/futbol-ozbekiston-suriya-60895641.html
Футбол: Ўзбекистон ўртоқлик ўйинида Сурияни тор-мор этди
Футбол: Ўзбекистон ўртоқлик ўйинида Сурияни тор-мор этди
Sputnik Ўзбекистон
Футбол бўйича Ўзбекистон миллий жамоаси Тошкентда ўтган ўртоқлик учрашувида Сурияни 4:1 ҳисобида мағлуб этди. Танаффусгача Шерзод Эсанов ва Акмал Мозговой гол урган бўлса, иккинчи бўлимда Ҳусайн Норчаев дубль қайд этди.
2026-10-02T09:22+0500
2026-10-02T09:22+0500
спорт
ўзбекистон
сурия
футбол
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/01/60893791_0:485:2560:1925_1920x0_80_0_0_f71da4ead1067f669087e1157031f63b.jpg
ТОШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. Ўзбекистон миллий терма жамоаси Тошкентда Сурия терма жамоасига қарши ўртоқлик ўйини ўтказди."Пахтакор" стадионида кечган баҳсда ҳисоб 28-дақиқада очилди. Ҳусайн Норчаевнинг узатмасидан кейин Шерзод Эсанов рақиб дарвозасини ишғол қилди – 1:0.Биринчи бўлим якунида Акмал Мозговой ҳисобни ошириб, Ўзбекистонни танаффусга икки тўп фарқи билан олиб чиқди – 2:0.Иккинчи бўлимнинг 48-дақиқасида Ҳусайн Норчаев Ўзбекистон жамоасининг учинчи тўпини киритди. 90-дақиқада эса футболчи дубль расмийлаштирди – 4:0.Сўнгги сонияларда Сурия битта гол уришга муваффақ бўлди. Ҳимоячи Муҳаммад Ҳакимов тўпни бехосдан ўз дарвозасига йўллаб қўйди.Шу тариқа, бош мураббий Фабио Каннаваро шогирдлари йирик 4:1 ҳисобида Сурия устидан ғалаба қозонди.Ушбу ғалаба эжамоа ҳисобига 3,75 очко келтирди. Ўзбекистон ФИФА онлайн рейтингида бир поғона кўтарилиб, 58-ўринни эгаллади.Ўзбекистон терма жамоасининг навбатдаги ўртоқлик учрашуви 6 октябрь куни сафарда Жанубий Кореяга қарши бўлади. Сирияга қарши беллашувдан олдин ўзбекистонликлар яна бир кучли рақиб – Эронни 3:1 ҳисобида мағлуб этган эди.
https://sputniknews.uz/20260925/futbol-ozbekiston-eron-60725590.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/01/60893791_0:144:2372:1923_1920x0_80_0_0_4c9dd4dd1cd914dde8bf17f4aacd1927.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
спорт, ўзбекистон, сурия, футбол
спорт, ўзбекистон, сурия, футбол

Футбол: Ўзбекистон ўртоқлик ўйинида Сурияни тор-мор этди

09:22 02.10.2026
© Пресс-служба Ассоциации футбола УзбекистанаСборная Узбекистана разгромила Сирию в товарищеском матче
Сборная Узбекистана разгромила Сирию в товарищеском матче - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.10.2026
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Oбуна бўлиш
Фабио Каннаваро бошчилигидаги Ўзбекистон миллий терма жамоаси Сурия устидан 4:1 ҳисобида ғалаба қозонди.
ТОШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. Ўзбекистон миллий терма жамоаси Тошкентда Сурия терма жамоасига қарши ўртоқлик ўйини ўтказди.
"Пахтакор" стадионида кечган баҳсда ҳисоб 28-дақиқада очилди. Ҳусайн Норчаевнинг узатмасидан кейин Шерзод Эсанов рақиб дарвозасини ишғол қилди – 1:0.
Биринчи бўлим якунида Акмал Мозговой ҳисобни ошириб, Ўзбекистонни танаффусга икки тўп фарқи билан олиб чиқди – 2:0.
Иккинчи бўлимнинг 48-дақиқасида Ҳусайн Норчаев Ўзбекистон жамоасининг учинчи тўпини киритди. 90-дақиқада эса футболчи дубль расмийлаштирди – 4:0.
Сўнгги сонияларда Сурия битта гол уришга муваффақ бўлди. Ҳимоячи Муҳаммад Ҳакимов тўпни бехосдан ўз дарвозасига йўллаб қўйди.
© Пресс-служба Ассоциации футбола УзбекистанаСборная Узбекистана разгромила Сирию в товарищеском матче
Сборная Узбекистана разгромила Сирию в товарищеском матче - Sputnik Ўзбекистон
1/7
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана разгромила Сирию в товарищеском матче
© Пресс-служба Ассоциации футбола УзбекистанаСборная Узбекистана разгромила Сирию в товарищеском матче
Сборная Узбекистана разгромила Сирию в товарищеском матче - Sputnik Ўзбекистон
2/7
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана разгромила Сирию в товарищеском матче
© Пресс-служба Ассоциации футбола УзбекистанаСборная Узбекистана разгромила Сирию в товарищеском матче
Сборная Узбекистана разгромила Сирию в товарищеском матче - Sputnik Ўзбекистон
3/7
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана разгромила Сирию в товарищеском матче
© Пресс-служба Ассоциации футбола УзбекистанаСборная Узбекистана разгромила Сирию в товарищеском матче
Сборная Узбекистана разгромила Сирию в товарищеском матче - Sputnik Ўзбекистон
4/7
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана разгромила Сирию в товарищеском матче
© Пресс-служба Ассоциации футбола УзбекистанаСборная Узбекистана разгромила Сирию в товарищеском матче
Сборная Узбекистана разгромила Сирию в товарищеском матче - Sputnik Ўзбекистон
5/7
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана разгромила Сирию в товарищеском матче
© Пресс-служба Ассоциации футбола УзбекистанаСборная Узбекистана разгромила Сирию в товарищеском матче
Сборная Узбекистана разгромила Сирию в товарищеском матче - Sputnik Ўзбекистон
6/7
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана разгромила Сирию в товарищеском матче
© Пресс-служба Ассоциации футбола УзбекистанаСборная Узбекистана разгромила Сирию в товарищеском матче
Сборная Узбекистана разгромила Сирию в товарищеском матче - Sputnik Ўзбекистон
7/7
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана разгромила Сирию в товарищеском матче
1/7
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана разгромила Сирию в товарищеском матче
2/7
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана разгромила Сирию в товарищеском матче
3/7
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана разгромила Сирию в товарищеском матче
4/7
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана разгромила Сирию в товарищеском матче
5/7
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана разгромила Сирию в товарищеском матче
6/7
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана разгромила Сирию в товарищеском матче
7/7
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана разгромила Сирию в товарищеском матче
Шу тариқа, бош мураббий Фабио Каннаваро шогирдлари йирик 4:1 ҳисобида Сурия устидан ғалаба қозонди.
Ушбу ғалаба эжамоа ҳисобига 3,75 очко келтирди. Ўзбекистон ФИФА онлайн рейтингида бир поғона кўтарилиб, 58-ўринни эгаллади.
Ўзбекистон терма жамоасининг навбатдаги ўртоқлик учрашуви 6 октябрь куни сафарда Жанубий Кореяга қарши бўлади. Сирияга қарши беллашувдан олдин ўзбекистонликлар яна бир кучли рақиб – Эронни 3:1 ҳисобида мағлуб этган эди.
Сборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.09.2026
Футбол: Ўзбекистон Эрон устидан зафар қучди
25 Сентябр, 10:51
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0