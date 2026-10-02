Футбол: Ўзбекистон ўртоқлик ўйинида Сурияни тор-мор этди
© Пресс-служба Ассоциации футбола УзбекистанаСборная Узбекистана разгромила Сирию в товарищеском матче
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Oбуна бўлиш
Фабио Каннаваро бошчилигидаги Ўзбекистон миллий терма жамоаси Сурия устидан 4:1 ҳисобида ғалаба қозонди.
ТОШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. Ўзбекистон миллий терма жамоаси Тошкентда Сурия терма жамоасига қарши ўртоқлик ўйини ўтказди.
"Пахтакор" стадионида кечган баҳсда ҳисоб 28-дақиқада очилди. Ҳусайн Норчаевнинг узатмасидан кейин Шерзод Эсанов рақиб дарвозасини ишғол қилди – 1:0.
Биринчи бўлим якунида Акмал Мозговой ҳисобни ошириб, Ўзбекистонни танаффусга икки тўп фарқи билан олиб чиқди – 2:0.
Иккинчи бўлимнинг 48-дақиқасида Ҳусайн Норчаев Ўзбекистон жамоасининг учинчи тўпини киритди. 90-дақиқада эса футболчи дубль расмийлаштирди – 4:0.
Сўнгги сонияларда Сурия битта гол уришга муваффақ бўлди. Ҳимоячи Муҳаммад Ҳакимов тўпни бехосдан ўз дарвозасига йўллаб қўйди.
© Пресс-служба Ассоциации футбола УзбекистанаСборная Узбекистана разгромила Сирию в товарищеском матче
1/7
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана разгромила Сирию в товарищеском матче
© Пресс-служба Ассоциации футбола УзбекистанаСборная Узбекистана разгромила Сирию в товарищеском матче
2/7
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана разгромила Сирию в товарищеском матче
© Пресс-служба Ассоциации футбола УзбекистанаСборная Узбекистана разгромила Сирию в товарищеском матче
3/7
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана разгромила Сирию в товарищеском матче
© Пресс-служба Ассоциации футбола УзбекистанаСборная Узбекистана разгромила Сирию в товарищеском матче
4/7
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана разгромила Сирию в товарищеском матче
© Пресс-служба Ассоциации футбола УзбекистанаСборная Узбекистана разгромила Сирию в товарищеском матче
5/7
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана разгромила Сирию в товарищеском матче
© Пресс-служба Ассоциации футбола УзбекистанаСборная Узбекистана разгромила Сирию в товарищеском матче
6/7
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана разгромила Сирию в товарищеском матче
© Пресс-служба Ассоциации футбола УзбекистанаСборная Узбекистана разгромила Сирию в товарищеском матче
7/7
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана разгромила Сирию в товарищеском матче
1/7
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана разгромила Сирию в товарищеском матче
2/7
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана разгромила Сирию в товарищеском матче
3/7
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана разгромила Сирию в товарищеском матче
4/7
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана разгромила Сирию в товарищеском матче
5/7
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана разгромила Сирию в товарищеском матче
6/7
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана разгромила Сирию в товарищеском матче
7/7
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана разгромила Сирию в товарищеском матче
Шу тариқа, бош мураббий Фабио Каннаваро шогирдлари йирик 4:1 ҳисобида Сурия устидан ғалаба қозонди.
Ушбу ғалаба эжамоа ҳисобига 3,75 очко келтирди. Ўзбекистон ФИФА онлайн рейтингида бир поғона кўтарилиб, 58-ўринни эгаллади.
Ўзбекистон терма жамоасининг навбатдаги ўртоқлик учрашуви 6 октябрь куни сафарда Жанубий Кореяга қарши бўлади. Сирияга қарши беллашувдан олдин ўзбекистонликлар яна бир кучли рақиб – Эронни 3:1 ҳисобида мағлуб этган эди.
25 Сентябр, 10:51