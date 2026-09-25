Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260925/futbol-ozbekiston-eron-60725590.html
Футбол: Ўзбекистон Эрон устидан зафар қучди
Футбол: Ўзбекистон Эрон устидан зафар қучди
Sputnik Ўзбекистон
Футбол бўйича Ўзбекистон миллий жамоаси ўртоқлик ўйинида Эронни 3:1 ҳисобида мағлуб этди. 25.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-25T10:51+0500
2026-09-25T10:51+0500
спорт
ўзбекистон
эрон
футбол
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/19/60722780_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_fc39cc85fc825758e4ed770da447524d.jpg
ТОШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. Фарғонада Ўзбекистон ва Эрон миллий жамоалари ўртасида ўртоқлик ўйини бўлиб ўтди."Истиқлол" стадионидаги учрашувда ҳисоб 10-дақиқада очилди. Ўзбекистон жамоаси сардори Элдор Шомуродов рақиб дарвозасини ишғол қилиб, “оқ бўрилар”ни олдинга олиб чиқди.49-дақиқада Рамин Ризоён жарима зарбасини аниқ амалга ошириб, ҳисобни тенглаштирди.Орадан тўққиз дақиқа ўтиб Шомуродов дубл қайд этди ва Ўзбекистонни яна олдинга олиб чиқди.Учрашувга қўшиб берилган вақтда Ҳусайн Норчаев якуний ҳисобни 3:1 кўринишига келтирди.Бу бош мураббий Фабио Каннаваро шогирдларининг жаҳон чемпионатидан кейинги илк ўйини бўлди.Миллий жамоанинг кейинги ўртоқлик учрашувлари 1 октябрь куни Сурия билан, 6 октябрда Жанубий Корея билан бўлиб ўтади.
https://sputniknews.uz/20260817/paxtakor-xotira-futbol-oyin-59749615.html
ўзбекистон
эрон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/19/60722780_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_a18ab50bb0a24bb60a1db8b9d1e03c2d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
спорт, ўзбекистон, эрон, футбол
спорт, ўзбекистон, эрон, футбол

Футбол: Ўзбекистон Эрон устидан зафар қучди

10:51 25.09.2026
© Пресс-служба Ассоциации футбола УзбекистанаСборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
Сборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.09.2026
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Oбуна бўлиш
Футбол бўйича Ўзбекистон миллий жамоаси ўртоқлик ўйинида Эронни 3:1 ҳисобида мағлуб этди.
ТОШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. Фарғонада Ўзбекистон ва Эрон миллий жамоалари ўртасида ўртоқлик ўйини бўлиб ўтди.
"Истиқлол" стадионидаги учрашувда ҳисоб 10-дақиқада очилди. Ўзбекистон жамоаси сардори Элдор Шомуродов рақиб дарвозасини ишғол қилиб, “оқ бўрилар”ни олдинга олиб чиқди.
49-дақиқада Рамин Ризоён жарима зарбасини аниқ амалга ошириб, ҳисобни тенглаштирди.
Орадан тўққиз дақиқа ўтиб Шомуродов дубл қайд этди ва Ўзбекистонни яна олдинга олиб чиқди.
© Пресс-служба Ассоциации футбола УзбекистанаСборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
Сборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче - Sputnik Ўзбекистон
1/11
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
© Пресс-служба Ассоциации футбола УзбекистанаСборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
Сборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче - Sputnik Ўзбекистон
2/11
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
© Пресс-служба Ассоциации футбола УзбекистанаСборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
Сборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче - Sputnik Ўзбекистон
3/11
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
© Пресс-служба Ассоциации футбола УзбекистанаСборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
Сборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче - Sputnik Ўзбекистон
4/11
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
© Пресс-служба Ассоциации футбола УзбекистанаСборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
Сборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче - Sputnik Ўзбекистон
5/11
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
© Пресс-служба Ассоциации футбола УзбекистанаСборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
Сборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче - Sputnik Ўзбекистон
6/11
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
© Пресс-служба Ассоциации футбола УзбекистанаСборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
Сборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче - Sputnik Ўзбекистон
7/11
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
© Пресс-служба Ассоциации футбола УзбекистанаСборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
Сборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче - Sputnik Ўзбекистон
8/11
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
© Пресс-служба Ассоциации футбола УзбекистанаСборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
Сборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче - Sputnik Ўзбекистон
9/11
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
© Пресс-служба Ассоциации футбола УзбекистанаСборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
Сборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче - Sputnik Ўзбекистон
10/11
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
© Пресс-служба Ассоциации футбола УзбекистанаСборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
Сборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче - Sputnik Ўзбекистон
11/11
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
1/11
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
2/11
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
3/11
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
4/11
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
5/11
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
6/11
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
7/11
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
8/11
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
9/11
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
10/11
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
11/11
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
Учрашувга қўшиб берилган вақтда Ҳусайн Норчаев якуний ҳисобни 3:1 кўринишига келтирди.
Бу бош мураббий Фабио Каннаваро шогирдларининг жаҳон чемпионатидан кейинги илк ўйини бўлди.
Миллий жамоанинг кейинги ўртоқлик учрашувлари 1 октябрь куни Сурия билан, 6 октябрда Жанубий Корея билан бўлиб ўтади.
В Карелии вспомнили Пахтакор-79 - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.08.2026
Россиянинг Петрозаводск шаҳрида "Пахтакор-79" хотирасига халқаро футбол ўйини ўтказилди
17 Август, 13:43
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0