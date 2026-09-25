Футбол: Ўзбекистон Эрон устидан зафар қучди
© Пресс-служба Ассоциации футбола УзбекистанаСборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Oбуна бўлиш
Футбол бўйича Ўзбекистон миллий жамоаси ўртоқлик ўйинида Эронни 3:1 ҳисобида мағлуб этди.
ТОШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. Фарғонада Ўзбекистон ва Эрон миллий жамоалари ўртасида ўртоқлик ўйини бўлиб ўтди.
"Истиқлол" стадионидаги учрашувда ҳисоб 10-дақиқада очилди. Ўзбекистон жамоаси сардори Элдор Шомуродов рақиб дарвозасини ишғол қилиб, “оқ бўрилар”ни олдинга олиб чиқди.
49-дақиқада Рамин Ризоён жарима зарбасини аниқ амалга ошириб, ҳисобни тенглаштирди.
Орадан тўққиз дақиқа ўтиб Шомуродов дубл қайд этди ва Ўзбекистонни яна олдинга олиб чиқди.
© Пресс-служба Ассоциации футбола УзбекистанаСборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
1/11
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
© Пресс-служба Ассоциации футбола УзбекистанаСборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
2/11
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
© Пресс-служба Ассоциации футбола УзбекистанаСборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
3/11
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
© Пресс-служба Ассоциации футбола УзбекистанаСборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
4/11
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
© Пресс-служба Ассоциации футбола УзбекистанаСборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
5/11
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
© Пресс-служба Ассоциации футбола УзбекистанаСборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
6/11
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
© Пресс-служба Ассоциации футбола УзбекистанаСборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
7/11
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
© Пресс-служба Ассоциации футбола УзбекистанаСборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
8/11
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
© Пресс-служба Ассоциации футбола УзбекистанаСборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
9/11
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
© Пресс-служба Ассоциации футбола УзбекистанаСборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
10/11
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
© Пресс-служба Ассоциации футбола УзбекистанаСборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
11/11
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
1/11
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
2/11
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
3/11
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
4/11
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
5/11
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
6/11
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
7/11
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
8/11
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
9/11
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
10/11
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
11/11
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана обыграла Иран со счетом 3:1 в товарищеском матче
Учрашувга қўшиб берилган вақтда Ҳусайн Норчаев якуний ҳисобни 3:1 кўринишига келтирди.
Бу бош мураббий Фабио Каннаваро шогирдларининг жаҳон чемпионатидан кейинги илк ўйини бўлди.
Миллий жамоанинг кейинги ўртоқлик учрашувлари 1 октябрь куни Сурия билан, 6 октябрда Жанубий Корея билан бўлиб ўтади.