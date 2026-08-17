https://sputniknews.uz/20260817/paxtakor-xotira-futbol-oyin-59749615.html
Россиянинг Петрозаводск шаҳрида "Пахтакор-79" хотирасига халқаро футбол ўйини ўтказилди
Россиянинг Петрозаводск шаҳрида "Пахтакор-79" хотирасига халқаро футбол ўйини ўтказилди
Sputnik Ўзбекистон
Петрозаводскда "Пахтакор-79" хотирасига бағишланган анъанавий Россия–Ўзбекистон футбол ўйини бўлиб ўтди. 1979 йилги авиаҳалокатда клубнинг 17 нафар аъзоси ҳалок бўлган.
2026-08-17T13:43+0500
2026-08-17T13:43+0500
2026-08-17T13:43+0500
футбол
спорт
пахтакор-79
хотира
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/11/59745891_0:70:746:490_1920x0_80_0_0_69eaba60f37a1e755109d2385d7fb3fe.jpg
ТОШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. 15 август куни Петрозаводскда 1979 йилда авиаҳалокатда ҳалок бўлган "Пахтакор-79" жамоаси хотирасига бағишланган анъанавий Россия–Ўзбекистон халқаро футбол ўйини бўлиб ўтди. Бу ҳақда "МК Карелия" хабар берди."Пахтакор" фожиаси совет футболи тарихидаги энг қайғули воқеалардан бири бўлган. 1979 йил 11 август куни Днепродзержинск (ҳозирги Каменское) осмонида икки Ту-134 самолёти тўқнашиб кетган. Ҳалокатда 178 киши, жумладан, Тошкентнинг "Пахтакор" клубининг 17 нафар футболчи ва ходими ҳалок бўлган.Петрозаводскда "Пахтакор-79" хотирасига Россия ва Ўзбекистон вакиллари иштирокидаги футбол учрашувларини ўтказиш анъанага айланган. Илк йирик хотира ўйинларидан бири 2019 йилда, фожианинг 40 йиллиги муносабати билан ташкил этилган эди.Карелия пойтахтининг ўзи ҳам футбол билан боғлиқ авиаҳалокат хотирасини сақлаб келади. 2011 йил июнида Петрозаводск яқинидаги авиаҳалокатда Россия Премьер-лигасида ишлаган карелиялик биринчи ҳакам, ФИФА арбитри Владимир Петтай ҳалок бўлган.Шу боис анъанавий Россия–Ўзбекистон учрашуви спорт мусобақасидан ташқари, ҳалок бўлган футболчилар хотираси ва икки мамлакат ўртасидаги дўстлик рамзига айланган.
https://sputniknews.uz/20230811/paxtakor-79-dostlari-nimadan-afsusda-37771608.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/11/59745891_1:0:746:559_1920x0_80_0_0_55dcaa472a2c9496cda3040eefa7f426.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
футбол, спорт, пахтакор-79, хотира, россия
футбол, спорт, пахтакор-79, хотира, россия
Россиянинг Петрозаводск шаҳрида "Пахтакор-79" хотирасига халқаро футбол ўйини ўтказилди
Россия ва Ўзбекистон вакиллари 47 йил аввал авиаҳалокатда ҳалок бўлган афсонавий "Пахтакор" жамоаси хотирасини футбол ўйини билан ёдга олди.
ТОШКЕНТ, 17 авг — Sputnik.
15 август куни Петрозаводскда 1979 йилда авиаҳалокатда ҳалок бўлган "Пахтакор-79" жамоаси хотирасига бағишланган анъанавий Россия–Ўзбекистон халқаро футбол ўйини бўлиб ўтди. Бу ҳақда "МК Карелия" хабар берди
.
"Пахтакор" фожиаси совет футболи тарихидаги энг қайғули воқеалардан бири бўлган. 1979 йил 11 август куни Днепродзержинск (ҳозирги Каменское) осмонида икки Ту-134 самолёти тўқнашиб кетган. Ҳалокатда 178 киши, жумладан, Тошкентнинг "Пахтакор" клубининг 17 нафар футболчи ва ходими ҳалок бўлган.
Улар орасида Михаил Ан, Владимир Фёдоров, Виктор Чуркин ва бошқа таниқли футболчилар бор эди. Ўша даврда "Пахтакор" нафақат Ўзбекистон, балки бутун совет футболида машҳур жамоалардан бири эди.
Петрозаводскда "Пахтакор-79" хотирасига Россия ва Ўзбекистон вакиллари иштирокидаги футбол учрашувларини ўтказиш анъанага айланган. Илк йирик хотира ўйинларидан бири 2019 йилда, фожианинг 40 йиллиги муносабати билан ташкил этилган эди.
Карелия пойтахтининг ўзи ҳам футбол билан боғлиқ авиаҳалокат хотирасини сақлаб келади. 2011 йил июнида Петрозаводск яқинидаги авиаҳалокатда Россия Премьер-лигасида ишлаган карелиялик биринчи ҳакам, ФИФА арбитри Владимир Петтай ҳалок бўлган.
Шу боис анъанавий Россия–Ўзбекистон учрашуви спорт мусобақасидан ташқари, ҳалок бўлган футболчилар хотираси ва икки мамлакат ўртасидаги дўстлик рамзига айланган.