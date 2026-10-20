https://sputniknews.uz/20261020/russia-harbiy-termez-mashgulotlar-61338972.html
Россия ҳарбийлари Тожикистондан 300 км марш қилиб, Термиздаги машғулотларга келди
Россия ҳарбийлари Тожикистондан 300 км марш қилиб, Термиздаги машғулотларга келди
Sputnik Ўзбекистон
Россиянинг 201-ҳарбий базаси бўлинмалари Тожикистон ва Ўзбекистон тоғлари орқали 300 км дан ортиқ маршни амалга оширди. Улар 20–27 октябрь кунлари Термиз полигонида ўтадиган “Ҳамкорлик-2026” машғулотларида қатнашади.
2026-10-20T10:54+0500
2026-10-20T10:54+0500
2026-10-20T10:55+0500
россия мудофаа вазирлиги
ўзбекистон
ҳарбийлар
ҳарбий техника
тактик ўқув машғулотлари
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/14/61338262_0:275:1254:980_1920x0_80_0_0_44423c205b4d0e6ed4d3a33288cba119.png
ТОШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Россиянинг 201-гвардия ҳарбий базаси бўлинмалари Ўзбекистондаги “Термиз” полигонига “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотларида иштирок этиш учун етиб келди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Ҳарбий хизматчилар Тожикистон ва Ўзбекистон тоғлари бўйлаб 300 километрдан ортиқ масофани марш билан босиб ўтди.Марш давомида улар баланд тоғ йўлларидаги тик кўтарилиш ва тушишлардан, шунингдек, тоғ серпантинларининг тор қисмларидан ўтди.Полигонга етиб келган Россия бўлинмалари ҳарбий техникаларга хизмат кўрсатиш ва уларни машғулотларнинг фаол босқичига тайёрлашга киришди.Ўзбекистон ва Россия Қуролли кучларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари 20–27 октябрь кунлари “Термиз” полигонида ўтказилади.
https://sputniknews.uz/20261016/radikallar-afgonistondan-markaziy-osiyo-va-rossiyaga-tahdid-uchun-foydalanmoqchi--lavrov-61243847.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/14/61338262_0:157:1254:1098_1920x0_80_0_0_e1a8340774e3a7b01c0063d03e7bd792.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия мудофаа вазирлиги, ўзбекистон, ҳарбийлар, ҳарбий техника, тактик ўқув машғулотлари
россия мудофаа вазирлиги, ўзбекистон, ҳарбийлар, ҳарбий техника, тактик ўқув машғулотлари
Россия ҳарбийлари Тожикистондан 300 км марш қилиб, Термиздаги машғулотларга келди
10:54 20.10.2026 (янгиланди: 10:55 20.10.2026)
Россия ҳарбийлари 300 км дан ортиқ тоғ йўлларини босиб ўтиб, Термизда 20–27 октябрь кунлари ўтадиган машғулотларга етиб келди.
ТОШКЕНТ, 20 окт — Sputnik.
Россиянинг 201-гвардия ҳарбий базаси бўлинмалари Ўзбекистондаги “Термиз” полигонига “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотларида иштирок этиш учун етиб келди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
Ҳарбий хизматчилар Тожикистон ва Ўзбекистон тоғлари бўйлаб 300 километрдан ортиқ масофани марш билан босиб ўтди.
Марш давомида улар баланд тоғ йўлларидаги тик кўтарилиш ва тушишлардан, шунингдек, тоғ серпантинларининг тор қисмларидан ўтди.
Ҳаракатланишда БТР-82А зирҳли транспортёрлари, “Урал” юк машиналари ҳамда “КамАЗ” базасидаги махсус техникалардан фойдаланилди.
Полигонга етиб келган Россия бўлинмалари ҳарбий техникаларга хизмат кўрсатиш ва уларни машғулотларнинг фаол босқичига тайёрлашга киришди.
Ўзбекистон ва Россия Қуролли кучларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари 20–27 октябрь кунлари “Термиз” полигонида ўтказилади.