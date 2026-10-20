Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261020/russia-harbiy-termez-mashgulotlar-61338972.html
Россия ҳарбийлари Тожикистондан 300 км марш қилиб, Термиздаги машғулотларга келди
Россия ҳарбийлари Тожикистондан 300 км марш қилиб, Термиздаги машғулотларга келди
Sputnik Ўзбекистон
Россиянинг 201-ҳарбий базаси бўлинмалари Тожикистон ва Ўзбекистон тоғлари орқали 300 км дан ортиқ маршни амалга оширди. Улар 20–27 октябрь кунлари Термиз полигонида ўтадиган “Ҳамкорлик-2026” машғулотларида қатнашади.
2026-10-20T10:54+0500
2026-10-20T10:55+0500
россия мудофаа вазирлиги
ўзбекистон
ҳарбийлар
ҳарбий техника
тактик ўқув машғулотлари
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/14/61338262_0:275:1254:980_1920x0_80_0_0_44423c205b4d0e6ed4d3a33288cba119.png
ТОШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Россиянинг 201-гвардия ҳарбий базаси бўлинмалари Ўзбекистондаги “Термиз” полигонига “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотларида иштирок этиш учун етиб келди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Ҳарбий хизматчилар Тожикистон ва Ўзбекистон тоғлари бўйлаб 300 километрдан ортиқ масофани марш билан босиб ўтди.Марш давомида улар баланд тоғ йўлларидаги тик кўтарилиш ва тушишлардан, шунингдек, тоғ серпантинларининг тор қисмларидан ўтди.Полигонга етиб келган Россия бўлинмалари ҳарбий техникаларга хизмат кўрсатиш ва уларни машғулотларнинг фаол босқичига тайёрлашга киришди.Ўзбекистон ва Россия Қуролли кучларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари 20–27 октябрь кунлари “Термиз” полигонида ўтказилади.
https://sputniknews.uz/20261016/radikallar-afgonistondan-markaziy-osiyo-va-rossiyaga-tahdid-uchun-foydalanmoqchi--lavrov-61243847.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/14/61338262_0:157:1254:1098_1920x0_80_0_0_e1a8340774e3a7b01c0063d03e7bd792.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия мудофаа вазирлиги, ўзбекистон, ҳарбийлар, ҳарбий техника, тактик ўқув машғулотлари
россия мудофаа вазирлиги, ўзбекистон, ҳарбийлар, ҳарбий техника, тактик ўқув машғулотлари

Россия ҳарбийлари Тожикистондан 300 км марш қилиб, Термиздаги машғулотларга келди

10:54 20.10.2026 (янгиланди: 10:55 20.10.2026)
© Министерство обороны РФРоссийские военнослужащие прибыли в Узбекистан для участия в учении "Хамкорлик-2026"
Российские военнослужащие прибыли в Узбекистан для участия в учении Хамкорлик-2026 - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.10.2026
© Министерство обороны РФ
Oбуна бўлиш
Россия ҳарбийлари 300 км дан ортиқ тоғ йўлларини босиб ўтиб, Термизда 20–27 октябрь кунлари ўтадиган машғулотларга етиб келди.
ТОШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Россиянинг 201-гвардия ҳарбий базаси бўлинмалари Ўзбекистондаги “Термиз” полигонига “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотларида иштирок этиш учун етиб келди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Ҳарбий хизматчилар Тожикистон ва Ўзбекистон тоғлари бўйлаб 300 километрдан ортиқ масофани марш билан босиб ўтди.
© Министерство обороны РФРоссийские военнослужащие прибыли в Узбекистан для участия в учении "Хамкорлик-2026"
Российские военнослужащие прибыли в Узбекистан для участия в учении Хамкорлик-2026 - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.10.2026
Российские военнослужащие прибыли в Узбекистан для участия в учении "Хамкорлик-2026"
© Министерство обороны РФ
Марш давомида улар баланд тоғ йўлларидаги тик кўтарилиш ва тушишлардан, шунингдек, тоғ серпантинларининг тор қисмларидан ўтди.
Ҳаракатланишда БТР-82А зирҳли транспортёрлари, “Урал” юк машиналари ҳамда “КамАЗ” базасидаги махсус техникалардан фойдаланилди.
Полигонга етиб келган Россия бўлинмалари ҳарбий техникаларга хизмат кўрсатиш ва уларни машғулотларнинг фаол босқичига тайёрлашга киришди.
Ўзбекистон ва Россия Қуролли кучларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари 20–27 октябрь кунлари “Термиз” полигонида ўтказилади.
Конференция ОДКБ, СНГ и ШОС в Москве - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.10.2026
Радикаллар Афғонистондан Марказий Осиё ва Россияга таҳдид учун фойдаланмоқчи — Лавров
16 Октябр, 13:14
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0