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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20261012/rossiya-armiyasi-61126138.html
Россия армияси ДХРдаги Лидино ва Запорожье вилоятидаги Никольскоени озод қилди
Россия армияси ДХРдаги Лидино ва Запорожье вилоятидаги Никольскоени озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Бунга "Шарқ" ва "Марказ" қўшинлари гуруҳлари бўлинмаларининг саъй-ҳаракатлари туфайли эришилди. 12.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-12T15:01+0500
2026-10-12T15:01+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Россия ҳарбийлари ўтган кун давомида ДХРдаги Лидино ва Запорожье вилоятидаги Никольское аҳоли пунктларини озод қилди, деб хабар қилди Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати.Лидинони “Марказ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари озод қилишга эришди. Никольское эса “Шарқ” қўшинлари гуруҳи жангчиларининг қатъий хатти-ҳаракатлари билан озод қилинди.Россия Мудофаа вазирлигининг аниқлик киритишича, Никольскоенинг озод қилиниши билан Россия Қуролли кучлари Украина армиясининг йирик мудофаа ҳудуди устидан назоратни қўлга киритди.Озод қилинган Никольское “Шарқ” гуруҳи қўшинларининг ғарбий йўналишда янада олдинга силжиши учун шароит яратади.
https://sputniknews.uz/20261011/rossiya-armiya-61108329.html
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дунёда, дунё янгиликлари, россия мудофаа вазирлиги, россия, запорожье вилояти, донецк халқ республикаси (дхр), украина
дунёда, дунё янгиликлари, россия мудофаа вазирлиги, россия, запорожье вилояти, донецк халқ республикаси (дхр), украина

Россия армияси ДХРдаги Лидино ва Запорожье вилоятидаги Никольскоени озод қилди

15:01 12.10.2026
© Sputnik / Станислав Красильников / Медиабанкка ўтишБоец российской армии в зоне СВО, архивное фото
Боец российской армии в зоне СВО, архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.10.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
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Бунга "Шарқ" ва "Марказ" қўшинлари гуруҳлари бўлинмаларининг саъй-ҳаракатлари туфайли эришилди.
ТОШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Россия ҳарбийлари ўтган кун давомида ДХРдаги Лидино ва Запорожье вилоятидаги Никольское аҳоли пунктларини озод қилди, деб хабар қилди Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати.
Лидинони “Марказ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари озод қилишга эришди. Никольское эса “Шарқ” қўшинлари гуруҳи жангчиларининг қатъий хатти-ҳаракатлари билан озод қилинди.
Россия Мудофаа вазирлигининг аниқлик киритишича, Никольскоенинг озод қилиниши билан Россия Қуролли кучлари Украина армиясининг йирик мудофаа ҳудуди устидан назоратни қўлга киритди.
Озод қилинган Никольское “Шарқ” гуруҳи қўшинларининг ғарбий йўналишда янада олдинга силжиши учун шароит яратади.
Боевая работа подразделения спецназа Ахмат на Харьковском направлении СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.10.2026
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