https://sputniknews.uz/20261012/rossiya-armiyasi-61126138.html
Россия армияси ДХРдаги Лидино ва Запорожье вилоятидаги Никольскоени озод қилди
Россия армияси ДХРдаги Лидино ва Запорожье вилоятидаги Никольскоени озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Бунга "Шарқ" ва "Марказ" қўшинлари гуруҳлари бўлинмаларининг саъй-ҳаракатлари туфайли эришилди. 12.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-12T15:01+0500
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ТОШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Россия ҳарбийлари ўтган кун давомида ДХРдаги Лидино ва Запорожье вилоятидаги Никольское аҳоли пунктларини озод қилди, деб хабар қилди Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати.Лидинони “Марказ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари озод қилишга эришди. Никольское эса “Шарқ” қўшинлари гуруҳи жангчиларининг қатъий хатти-ҳаракатлари билан озод қилинди.Россия Мудофаа вазирлигининг аниқлик киритишича, Никольскоенинг озод қилиниши билан Россия Қуролли кучлари Украина армиясининг йирик мудофаа ҳудуди устидан назоратни қўлга киритди.Озод қилинган Никольское “Шарқ” гуруҳи қўшинларининг ғарбий йўналишда янада олдинга силжиши учун шароит яратади.
https://sputniknews.uz/20261011/rossiya-armiya-61108329.html
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дунёда, дунё янгиликлари, россия мудофаа вазирлиги, россия, запорожье вилояти, донецк халқ республикаси (дхр), украина
дунёда, дунё янгиликлари, россия мудофаа вазирлиги, россия, запорожье вилояти, донецк халқ республикаси (дхр), украина
Россия армияси ДХРдаги Лидино ва Запорожье вилоятидаги Никольскоени озод қилди
Бунга "Шарқ" ва "Марказ" қўшинлари гуруҳлари бўлинмаларининг саъй-ҳаракатлари туфайли эришилди.
ТОШКЕНТ, 12 окт – Sputnik.
Россия ҳарбийлари ўтган кун давомида ДХРдаги Лидино ва Запорожье вилоятидаги Никольское аҳоли пунктларини озод қилди, деб хабар қилди
Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати.
Лидинони “Марказ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари озод қилишга эришди. Никольское эса “Шарқ” қўшинлари гуруҳи жангчиларининг қатъий хатти-ҳаракатлари билан озод қилинди.
Россия Мудофаа вазирлигининг аниқлик киритишича, Никольскоенинг озод қилиниши билан Россия Қуролли кучлари Украина армиясининг йирик мудофаа ҳудуди устидан назоратни қўлга киритди.
Озод қилинган Никольское “Шарқ” гуруҳи қўшинларининг ғарбий йўналишда янада олдинга силжиши учун шароит яратади.