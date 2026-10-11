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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20261011/rossiya-armiya-61108329.html
Россия армияси махсус ҳарбий операция ҳудудида яна 4 та қишлоқни озод қилди
Россия армияси махсус ҳарбий операция ҳудудида яна 4 та қишлоқни озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
ДХРда Новотроицкое ва Петровское, Харьков вилоятида эса Резниково ва Купино Россия назорати остига ўтди. 11.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-11T15:05+0500
2026-10-11T15:05+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Россия ҳарбийлар ўтган кун давомида 4 та аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Хусусан, “Марказ” қўшинлари гуруҳи ДХРда Новотроицкое ва Петровскоени озод қилишга эришди.“Шимол” қўшинлари гуруҳи жангчиларининг фаол ҳужумлари натижасида Харьков вилоятида Резниково ва Купино устидан назорат ўрнатилди.Қўшимча қилинишича, Россия Қуролли кучлари Харьков вилоятидаги Николаевка, Варваровка, Нефедовка ва Чёрноени озод қилиш учун жанг қилмоқда. Бундан ташқари, Приколотное, Котовка ва Гогино учун жанглар кетмоқда.Россия қўшинлари гуруҳларининг ҳаракатлари натижасида Украина Қуролли кучларининг йўқотишлари бир кунда 1405 нафар аскарни ташкил этди.
https://sputniknews.uz/20261010/rossiya-xarkov-viloyatidagi-lukashovo-va-lobanovkani-nazorat-ostiga-oldi-61094825.html
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дунёда, дунё янгиликлари, украина, россия мудофаа вазирлиги, россия
дунёда, дунё янгиликлари, украина, россия мудофаа вазирлиги, россия

Россия армияси махсус ҳарбий операция ҳудудида яна 4 та қишлоқни озод қилди

15:05 11.10.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев / Медиабанкка ўтишБоевая работа подразделения спецназа "Ахмат" на Харьковском направлении СВО
Боевая работа подразделения спецназа Ахмат на Харьковском направлении СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.10.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев
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ДХРда Новотроицкое ва Петровское, Харьков вилоятида эса Резниково ва Купино Россия назорати остига ўтди.
ТОШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Россия ҳарбийлар ўтган кун давомида 4 та аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Хусусан, “Марказ” қўшинлари гуруҳи ДХРда Новотроицкое ва Петровскоени озод қилишга эришди.
“Шимол” қўшинлари гуруҳи жангчиларининг фаол ҳужумлари натижасида Харьков вилоятида Резниково ва Купино устидан назорат ўрнатилди.
Қўшимча қилинишича, Россия Қуролли кучлари Харьков вилоятидаги Николаевка, Варваровка, Нефедовка ва Чёрноени озод қилиш учун жанг қилмоқда. Бундан ташқари, Приколотное, Котовка ва Гогино учун жанглар кетмоқда.
Россия қўшинлари гуруҳларининг ҳаракатлари натижасида Украина Қуролли кучларининг йўқотишлари бир кунда 1405 нафар аскарни ташкил этди.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.10.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия Харков вилоятидаги Лукашово ва Лобановкани назорат остига олди
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