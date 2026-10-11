https://sputniknews.uz/20261011/rossiya-armiya-61108329.html
Россия армияси махсус ҳарбий операция ҳудудида яна 4 та қишлоқни озод қилди
Россия армияси махсус ҳарбий операция ҳудудида яна 4 та қишлоқни озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
ДХРда Новотроицкое ва Петровское, Харьков вилоятида эса Резниково ва Купино Россия назорати остига ўтди. 11.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-11T15:05+0500
2026-10-11T15:05+0500
2026-10-11T15:05+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
украина
россия мудофаа вазирлиги
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/09/61060184_0:0:3436:1933_1920x0_80_0_0_ff6f6154b9adb3e5040951ee45256d14.jpg
ТОШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Россия ҳарбийлар ўтган кун давомида 4 та аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Хусусан, “Марказ” қўшинлари гуруҳи ДХРда Новотроицкое ва Петровскоени озод қилишга эришди.“Шимол” қўшинлари гуруҳи жангчиларининг фаол ҳужумлари натижасида Харьков вилоятида Резниково ва Купино устидан назорат ўрнатилди.Қўшимча қилинишича, Россия Қуролли кучлари Харьков вилоятидаги Николаевка, Варваровка, Нефедовка ва Чёрноени озод қилиш учун жанг қилмоқда. Бундан ташқари, Приколотное, Котовка ва Гогино учун жанглар кетмоқда.Россия қўшинлари гуруҳларининг ҳаракатлари натижасида Украина Қуролли кучларининг йўқотишлари бир кунда 1405 нафар аскарни ташкил этди.
https://sputniknews.uz/20261010/rossiya-xarkov-viloyatidagi-lukashovo-va-lobanovkani-nazorat-ostiga-oldi-61094825.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/09/61060184_368:0:3097:2047_1920x0_80_0_0_f23d827f7107f3e00ff0a8951604c0e5.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунёда, дунё янгиликлари, украина, россия мудофаа вазирлиги, россия
дунёда, дунё янгиликлари, украина, россия мудофаа вазирлиги, россия
Россия армияси махсус ҳарбий операция ҳудудида яна 4 та қишлоқни озод қилди
ДХРда Новотроицкое ва Петровское, Харьков вилоятида эса Резниково ва Купино Россия назорати остига ўтди.
ТОШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Россия ҳарбийлар ўтган кун давомида 4 та аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Хусусан, “Марказ” қўшинлари гуруҳи ДХРда Новотроицкое ва Петровскоени озод қилишга эришди.
“Шимол” қўшинлари гуруҳи жангчиларининг фаол ҳужумлари натижасида Харьков вилоятида Резниково ва Купино устидан назорат ўрнатилди.
Қўшимча қилинишича, Россия Қуролли кучлари Харьков вилоятидаги Николаевка, Варваровка, Нефедовка ва Чёрноени озод қилиш учун жанг қилмоқда. Бундан ташқари, Приколотное, Котовка ва Гогино учун жанглар кетмоқда.
Россия қўшинлари гуруҳларининг ҳаракатлари натижасида Украина Қуролли кучларининг йўқотишлари бир кунда 1405 нафар аскарни ташкил этди.