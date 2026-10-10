Россия Харков вилоятидаги Лукашово ва Лобановкани назорат остига олди
© РИА НовостиРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации.
© РИА Новости
Oбуна бўлиш
"Шимол" қўшинлар гуруҳи Харков вилоятида ҳалқани сиқишда ва ташқи назорат зонасини кенгайтиришда давом этмоқда.
ТОШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Россия Қуролли кучлари Харков вилоятидаги Лукашово ва Лобановкани назорат остига олди. Бу ҳақида Мудофаа вазирлиги маълум қилмоқда.
"Шимол" қўшинлар гуруҳи кучлари бўлинмалари Харков вилоятида қуршовга олинган ҳудудда Лукашово ва Лобановка аҳоли пунктлари устидан назорат ўрнатди, - дейилади хабарда.
Россия Мудофаа вазирлиги хабарига кўра, "Шимол" қўшинлар гуруҳи Харков вилоятида ҳалқани сиқишда ва ташқи назорат зонасини кенгайтиришда давом этмоқда.
Ўтган тунда Россия Қуролли кучлари Украина порт инфратузилмаси иншоотларига, шунингдек, Украина Қуролли Кучлари номидан жойлаштирилган денгиз кемаларига дрон ҳужумларини давом эттирди.
Одесса портига ҳарбий юкларни етказиб бераётган қуруқ юк кемаси денгиздаги зарба натижасида шикастланган.
Ҳаво ҳужумидан мудофаа бўлинмалари ўтган оқшом Белгород, Брянск, Волгоград, Воронеж, Калуга, Курск, Липетск, Орёл, Пенза, Ростов, Самара, Саратов, Смоленск, Тамбов, Тула вилоятлари, Москва вилояти, Қрим Республикаси ва Азов ва Қора денгизлар сувлари устида 560 та Украина учувчисиз учиш аппаратларини йўқ қилган.