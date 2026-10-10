Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20261010/rossiya-xarkov-viloyatidagi-lukashovo-va-lobanovkani-nazorat-ostiga-oldi-61094825.html
Россия Харков вилоятидаги Лукашово ва Лобановкани назорат остига олди
Россия Харков вилоятидаги Лукашово ва Лобановкани назорат остига олди
Sputnik Ўзбекистон
"Шимол" қўшинлар гуруҳи Харков вилоятида ҳалқани сиқишда ва ташқи назорат зонасини кенгайтиришда давом этмоқда. 10.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-10T15:29+0500
2026-10-10T15:29+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0b/60371930_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_b8088d5b8f7964a42650223274f75174.jpg
ТОШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Россия Қуролли кучлари Харков вилоятидаги Лукашово ва Лобановкани назорат остига олди. Бу ҳақида Мудофаа вазирлиги маълум қилмоқда. Россия Мудофаа вазирлиги хабарига кўра, "Шимол" қўшинлар гуруҳи Харков вилоятида ҳалқани сиқишда ва ташқи назорат зонасини кенгайтиришда давом этмоқда.Ўтган тунда Россия Қуролли кучлари Украина порт инфратузилмаси иншоотларига, шунингдек, Украина Қуролли Кучлари номидан жойлаштирилган денгиз кемаларига дрон ҳужумларини давом эттирди.Одесса портига ҳарбий юкларни етказиб бераётган қуруқ юк кемаси денгиздаги зарба натижасида шикастланган.Ҳаво ҳужумидан мудофаа бўлинмалари ўтган оқшом Белгород, Брянск, Волгоград, Воронеж, Калуга, Курск, Липетск, Орёл, Пенза, Ростов, Самара, Саратов, Смоленск, Тамбов, Тула вилоятлари, Москва вилояти, Қрим Республикаси ва Азов ва Қора денгизлар сувлари устида 560 та Украина учувчисиз учиш аппаратларини йўқ қилган.
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0b/60371930_96:0:672:432_1920x0_80_0_0_c2aa5fa8cfe4985d0162e94be9396bff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, украина
россия, украина

Россия Харков вилоятидаги Лукашово ва Лобановкани назорат остига олди

15:29 10.10.2026
© РИА НовостиРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.10.2026
© РИА Новости
Oбуна бўлиш
"Шимол" қўшинлар гуруҳи Харков вилоятида ҳалқани сиқишда ва ташқи назорат зонасини кенгайтиришда давом этмоқда.
ТОШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Россия Қуролли кучлари Харков вилоятидаги Лукашово ва Лобановкани назорат остига олди. Бу ҳақида Мудофаа вазирлиги маълум қилмоқда.
"Шимол" қўшинлар гуруҳи кучлари бўлинмалари Харков вилоятида қуршовга олинган ҳудудда Лукашово ва Лобановка аҳоли пунктлари устидан назорат ўрнатди, - дейилади хабарда.
Россия Мудофаа вазирлиги хабарига кўра, "Шимол" қўшинлар гуруҳи Харков вилоятида ҳалқани сиқишда ва ташқи назорат зонасини кенгайтиришда давом этмоқда.
Ўтган тунда Россия Қуролли кучлари Украина порт инфратузилмаси иншоотларига, шунингдек, Украина Қуролли Кучлари номидан жойлаштирилган денгиз кемаларига дрон ҳужумларини давом эттирди.
Одесса портига ҳарбий юкларни етказиб бераётган қуруқ юк кемаси денгиздаги зарба натижасида шикастланган.
Ҳаво ҳужумидан мудофаа бўлинмалари ўтган оқшом Белгород, Брянск, Волгоград, Воронеж, Калуга, Курск, Липетск, Орёл, Пенза, Ростов, Самара, Саратов, Смоленск, Тамбов, Тула вилоятлари, Москва вилояти, Қрим Республикаси ва Азов ва Қора денгизлар сувлари устида 560 та Украина учувчисиз учиш аппаратларини йўқ қилган.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0