https://sputniknews.uz/20261005/ob-havo-60968439.html
Қуруқ ва илиқ: ҳафта давомида кутилаётган об-ҳаво маълум қилинди
Қуруқ ва илиқ: ҳафта давомида кутилаётган об-ҳаво маълум қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Фақат тоғли ҳудудларда вақти-вақти билан ёмғир ёғиши, баланд тоғларда қорга айланиши ва сел хавфи юзага келиши мумкин. 05.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-05T12:06+0500
2026-10-05T12:06+0500
2026-10-05T12:06+0500
жамият
ўзбекистон
об-ҳаво
ўзгидромет
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/14/55030266_0:48:1134:686_1920x0_80_0_0_f03f050e5e0df1b246a03574959fcd26.jpg
ТОШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. 6−9 октябрь кунлари Ўзбекистон бўйича ёғингарчилик кутилмайдию Бу ҳақда Ўзгидромет хабар бермоқда.Душанба кундузи Ўзбекистон ҳудудининг катта қисмида қуруқ ва илиқ об-ҳаво бўлиши кутилмоқда. Фақат Фарғона водийси вилоятларида вақти-вақти билан ёмғир ёғади. Ҳаво ҳароратининг юқори қиймати +15…+20 даража бўлади.Ҳаво ҳарорати 6 октябрда кечаси +5…+10, шимолда +2…+7 даража, кундузи +15…+20 даража бўлади. 7−9 октябрда аста-секин кечаси +10…+15 даражагача, кундузи +20…+25 даражагача кўтарилади.Шамол шарқдан 7−12 м/с тезликда эсади, 5 октябрда Фарғона водийсида баъзи жойларда 13−18 м/с гача кучайиши мумкин.Республиканинг тоғолди ва тоғли ҳудудларида 5 октябрда баъзи жойларда ёмғир ёғади, сел-сув тошқин ҳодисалари юзага келиши мумкин. Баланд тоғларда баъзи жойларда ёмғир қорга айланиши мумкин. 6−9 октябрда ёғингарчилик кутилмайди, фақат Фарғона вилоятининг тоғли ҳудудларида 8−9 октябрда бироз ёмғир ёғиши мумкин.Тошкент шаҳрида ёғингарчилик кутилмайди. Шамол шарқдан 3−8 м/с тезликда эсади. Ҳаво ҳарорати душанба кундузи ва сешанба куни +17…+20 даража бўлади, 7−9 октябрда +22…+25 даражагача аста-секин кўтарилади. Ҳарорат кечаси 6−7 октябрда +7…+10 даража бўлади, 8−9 октябрда +12…+15 даражагача кўтарилади.
https://sputniknews.uz/20261002/ozbekiston-havo-60906746.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/14/55030266_79:0:1056:733_1920x0_80_0_0_a32fa6c1a4f54f5231d42c354ad0787c.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, ўзбекистон, об-ҳаво, ўзгидромет
жамият, ўзбекистон, об-ҳаво, ўзгидромет
Қуруқ ва илиқ: ҳафта давомида кутилаётган об-ҳаво маълум қилинди
Фақат тоғли ҳудудларда вақти-вақти билан ёмғир ёғиши, баланд тоғларда қорга айланиши ва сел хавфи юзага келиши мумкин.
ТОШКЕНТ, 5 окт – Sputnik.
6−9 октябрь кунлари Ўзбекистон бўйича ёғингарчилик кутилмайдию Бу ҳақда Ўзгидромет хабар бермоқда
.
Душанба кундузи Ўзбекистон ҳудудининг катта қисмида қуруқ ва илиқ об-ҳаво бўлиши кутилмоқда. Фақат Фарғона водийси вилоятларида вақти-вақти билан ёмғир ёғади. Ҳаво ҳароратининг юқори қиймати +15…+20 даража бўлади.
Ҳаво ҳарорати 6 октябрда кечаси +5…+10, шимолда +2…+7 даража, кундузи +15…+20 даража бўлади. 7−9 октябрда аста-секин кечаси +10…+15 даражагача, кундузи +20…+25 даражагача кўтарилади.
Шамол шарқдан 7−12 м/с тезликда эсади, 5 октябрда Фарғона водийсида баъзи жойларда 13−18 м/с гача кучайиши мумкин.
Республиканинг тоғолди ва тоғли ҳудудларида 5 октябрда баъзи жойларда ёмғир ёғади, сел-сув тошқин ҳодисалари юзага келиши мумкин. Баланд тоғларда баъзи жойларда ёмғир қорга айланиши мумкин. 6−9 октябрда ёғингарчилик кутилмайди, фақат Фарғона вилоятининг тоғли ҳудудларида 8−9 октябрда бироз ёмғир ёғиши мумкин.
Тошкент шаҳрида ёғингарчилик кутилмайди. Шамол шарқдан 3−8 м/с тезликда эсади. Ҳаво ҳарорати душанба кундузи ва сешанба куни +17…+20 даража бўлади, 7−9 октябрда +22…+25 даражагача аста-секин кўтарилади. Ҳарорат кечаси 6−7 октябрда +7…+10 даража бўлади, 8−9 октябрда +12…+15 даражагача кўтарилади.