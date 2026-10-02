https://sputniknews.uz/20261002/ozbekiston-havo-60906746.html
Ўзбекистонда об-ҳаво кескин совий бошлаши кутилмоқда
Ўзбекистонда об-ҳаво кескин совий бошлаши кутилмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Ҳарорат кундузи +15…+20, шимолда кечаси +2…+7 даражагача пасаяди. 02.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-02T10:51+0500
2026-10-02T10:51+0500
2026-10-02T10:51+0500
жамият
ўзбекистон
об-ҳаво
ўзгидромет
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ТОШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. 3 октябрь куни Ўзбекистоннинг шимолий ҳудудларига, 4−5 октябрь кунлари республиканинг қолган ҳудудларига совуқ ва нам ҳаво массалари кириб келади. Ўзгидромет шундай огоҳлантириш билан чиқди.Республика бўйича об-ҳавонинг кескин ўзгариши кутилмоқда.3−4 октябрда шимолда ва чўл ҳудудларда, 4−5 октябрда республиканинг қолган ҳудудларида ёмғир ёғади, баъзи жойларда кучли бўлади, баланд тоғларда қорга айланади.Ҳаво ҳарорати аста-секин кундуз кунлари +15…+20 даражагача, кечалари +5…+10 даражагача, шимолда кундуз кунлари +12…+17 даражагача, кечалари +2…+7 даража илиққача пасаяди.3−4 октябрда республика бўйича баъзи жойларда шамол тезлиги 13−18 м/с гача кучайиши кутилмоқда, айрим жойларда баъзида чанг-тўзонлар билан 20−22 м/с гача кучайиши мумкин.5−6 октябрда эса республиканинг айрим жойларига туман тушиши кутилмоқда.
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жамият, ўзбекистон, об-ҳаво, ўзгидромет
жамият, ўзбекистон, об-ҳаво, ўзгидромет
Ўзбекистонда об-ҳаво кескин совий бошлаши кутилмоқда
Ҳарорат кундузи +15…+20, шимолда кечаси +2…+7 даражагача пасаяди.
ТОШКЕНТ, 2 окт – Sputnik.
3 октябрь куни Ўзбекистоннинг шимолий ҳудудларига, 4−5 октябрь кунлари республиканинг қолган ҳудудларига совуқ ва нам ҳаво массалари кириб келади. Ўзгидромет шундай огоҳлантириш билан чиқди.
Республика бўйича об-ҳавонинг кескин ўзгариши кутилмоқда.
3−4 октябрда шимолда ва чўл ҳудудларда, 4−5 октябрда республиканинг қолган ҳудудларида ёмғир ёғади, баъзи жойларда кучли бўлади, баланд тоғларда қорга айланади.
Ҳаво ҳарорати аста-секин кундуз кунлари +15…+20 даражагача, кечалари +5…+10 даражагача, шимолда кундуз кунлари +12…+17 даражагача, кечалари +2…+7 даража илиққача пасаяди.
3−4 октябрда республика бўйича баъзи жойларда шамол тезлиги 13−18 м/с гача кучайиши кутилмоқда, айрим жойларда баъзида чанг-тўзонлар билан 20−22 м/с гача кучайиши мумкин.
5−6 октябрда эса республиканинг айрим жойларига туман тушиши кутилмоқда.