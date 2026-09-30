Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260930/uzbekistan-milliy-avtomobil-60855031.html
Ўзбекистоннинг биринчи миллий автомобили: DOST лойиҳаси Мирзиёевга тақдим этилди
Ўзбекистоннинг биринчи миллий автомобили: DOST лойиҳаси Мирзиёевга тақдим этилди
Sputnik Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёевга DOST бренди остидаги биринчи миллий автомобиль лойиҳаси тақдим этилди. Аввал енгил тижорат транспорти ишлаб чиқарилади, енгил автомобиль прототипи эса келаси йил бошида кўрсатилади.
2026-09-30T17:34+0500
2026-09-30T17:34+0500
автомобил
шавкат мирзиёев
университет
янги ўзбекистон
транспорт
жиззах
тошкент
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/1e/60854262_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ca38fa6c9aac9a3af731db2d1892cdca.jpg
ТОШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёевга DOST бренди остидаги биринчи миллий автомобиль лойиҳаси тақдим этилди. Бу ҳақда "ADM Global" компанияси матбуот хизмати хабар берди.Давлат раҳбари Ўқитувчи ва мураббийлар куни муносабати билан "Янги Ўзбекистон" университетига ташрифи чоғида ADM техник лабораторияси фаолияти билан танишди.Бу ерда университет талабалари "ADM Jizzakh" заводи муҳандислари билан биргаликда янги автомобилни ишлаб чиқишда қатнашмоқда.Ҳозир компания келажакдаги автомобил концепциясини ишлаб чиқмоқда ва ишлаб чиқариш майдонини тайёрламоқда.Биринчи босқичда DOST бренди остида енгил тижорат транспорти ишлаб чиқарилиши режалаштирилган. Компания шу орқали бозор талабини ўрганиб, техник ва маркетинг ечимларини синовдан ўтказмоқчи.Кейинги босқичда енгил автомобиль яратилади. Унинг биринчи прототипини келаси йил бошида тақдим этиш режалаштирилган.
https://sputniknews.uz/20260929/kelajak-muhandislar-tanlov-60827085.html
янги ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/1e/60854262_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_471a44114200dee449a32c288b5b3164.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
автомобил, шавкат мирзиёев, университет, янги ўзбекистон, транспорт, жиззах, тошкент, иқтисод
автомобил, шавкат мирзиёев, университет, янги ўзбекистон, транспорт, жиззах, тошкент, иқтисод

Ўзбекистоннинг биринчи миллий автомобили: DOST лойиҳаси Мирзиёевга тақдим этилди

17:34 30.09.2026
© ADM GlobalШавкат Мирзиёев ознакомился с проектом автобренда DOST и техлабораторией ADM
Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом автобренда DOST и техлабораторией ADM - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.09.2026
© ADM Global
Oбуна бўлиш
DOST бренди аввал енгил тижорат транспорти билан бозорга чиқади. Енгил автомобилнинг биринчи прототипи эса келаси йил бошида намойиш этилиши режалаштирилган.
ТОШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёевга DOST бренди остидаги биринчи миллий автомобиль лойиҳаси тақдим этилди. Бу ҳақда "ADM Global" компанияси матбуот хизмати хабар берди.
Давлат раҳбари Ўқитувчи ва мураббийлар куни муносабати билан "Янги Ўзбекистон" университетига ташрифи чоғида ADM техник лабораторияси фаолияти билан танишди.
© ADM GlobalШавкат Мирзиёев ознакомился с проектом автобренда DOST и техлабораторией ADM
Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом автобренда DOST и техлабораторией ADM - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.09.2026
Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом автобренда DOST и техлабораторией ADM
© ADM Global
Бу ерда университет талабалари "ADM Jizzakh" заводи муҳандислари билан биргаликда янги автомобилни ишлаб чиқишда қатнашмоқда.
Ҳозир компания келажакдаги автомобил концепциясини ишлаб чиқмоқда ва ишлаб чиқариш майдонини тайёрламоқда.
Биринчи босқичда DOST бренди остида енгил тижорат транспорти ишлаб чиқарилиши режалаштирилган. Компания шу орқали бозор талабини ўрганиб, техник ва маркетинг ечимларини синовдан ўтказмоқчи.
Кейинги босқичда енгил автомобиль яратилади. Унинг биринчи прототипини келаси йил бошида тақдим этиш режалаштирилган.

"ADM Jizzakh" Ўзбекистондаги хусусий мултибренд автомобиль заводи ҳисобланади. Корхонада тўпланган ишлаб чиқариш тажрибасидан DOST брендидаги автомобилларни яратишда фойдаланиш кўзда тутилган.

Лойиҳа доирасида "Янги Ўзбекистон" университетида автомобилсозлик учун муҳандислар тайёрлаш ҳам йўлга қўйилмоқда. Талабалар ўқиш давомида ADM мутахассислари билан бирга реал автомобиль лойиҳалари устида ишлайди.

КенгайтиришЙиғиштириш
Награждены победители конкурса Инженеры будущего - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.09.2026
“Келажак муҳандислари” танловининг 9 нафар ғолибига "BYD Chazor" топширилди
Кеча, 16:39
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0