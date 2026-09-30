https://sputniknews.uz/20260930/russia-uch-punkt-ozod-60853077.html
Россия қўшинлари учта аҳоли пунктини озод қилди
Россия қўшинлари учта аҳоли пунктини озод қилди
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Россия Мудофаа вазирлиги Харьков вилоятида Шабельное, Суми вилоятида Толстодубово ва Запорожьеда Егоровка назоратга олинганини маълум қилди. Добропольеда бир суткада 164 та бино назоратга олинди.
2026-09-30T16:48+0500
2026-09-30T16:48+0500
2026-09-30T16:48+0500
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ТОШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Россия Қуролли кучлари Харьков вилоятидаги Шабельное, Суми вилоятидаги Толстодубово ва Запорожье вилоятидаги Егоровка аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Шабельное ва Толстодубово "Шимол" қўшинлар гуруҳи, Егоровка эса "Шарқ" қўшинлар гуруҳи бўлинмалари томонидан озод қилинди."Шимол" бўлинмалари Харьков вилояти шимоли-шарқида УҚК тузилмаларининг қамал ҳалқасини торайтириш ва ташқи назорат зонасини кенгайтиришни давом этмоқда. Приколотное аҳоли пунктини назоратга олиш учун жанглар кетмоқда.Шунингдек, ўтган сутка давомида УҚК манфаатларида фойдаланилаётган транспорт инфратузилмаси объектлари, ўқ-дори ва радиоэлектрон жиҳозлар омборлари ҳамда дронлар сақланадиган жойларга зарбалар берилди.
https://sputniknews.uz/20260929/russia-ikki-punkt-ozod-60822616.html
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дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, донецк халқ республикаси (дхр), россия, украина
дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, донецк халқ республикаси (дхр), россия, украина
Россия қўшинлари учта аҳоли пунктини озод қилди
Россия қўшинлари Харьков, Суми ва Запорожье вилоятларида учта аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди. Добропольеда ҳужум давом этмоқда.
ТОШКЕНТ, 30 сен — Sputnik.
Россия Қуролли кучлари Харьков вилоятидаги Шабельное, Суми вилоятидаги Толстодубово ва Запорожье вилоятидаги Егоровка аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
Шабельное ва Толстодубово "Шимол" қўшинлар гуруҳи, Егоровка эса "Шарқ" қўшинлар гуруҳи бўлинмалари томонидан озод қилинди.
ДХРнинг Доброполье шаҳрида 51-армия ҳужум гуруҳлари шимоли-шарқий, марказий ва жанубий қисмларда олдинга силжишни давом эттирди. Бир суткада 164 та бино устидан назорат ўрнатилди.
"Шимол" бўлинмалари Харьков вилояти шимоли-шарқида УҚК тузилмаларининг қамал ҳалқасини торайтириш ва ташқи назорат зонасини кенгайтиришни давом этмоқда. Приколотное аҳоли пунктини назоратга олиш учун жанглар кетмоқда.
Шунингдек, ўтган сутка давомида УҚК манфаатларида фойдаланилаётган транспорт инфратузилмаси объектлари, ўқ-дори ва радиоэлектрон жиҳозлар омборлари ҳамда дронлар сақланадиган жойларга зарбалар берилди.