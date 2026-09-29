https://sputniknews.uz/20260929/russia-ikki-punkt-ozod-60822616.html
Россия қўшинлари ДХР ва Харьков вилоятида икки аҳоли пунктини озод қилди
Россия қўшинлари ДХР ва Харьков вилоятида икки аҳоли пунктини озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия қўшинлари ДХРдаги Веселое Поле ва Харьков вилоятидаги Крейдянкани эгаллади. Харьков йўналишида қуршов ҳалқаси қисқартирилмоқда, Доброполеда эса 72 та уй-жой биноси назоратга олинди.
2026-09-29T15:06+0500
2026-09-29T15:06+0500
2026-09-29T15:06+0500
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ТОШКЕНТ, 29 сентябрь — Sputnik. Россия қўшинлари ДХРдаги Веселое Поле ва Харьков вилоятидаги Крейдянкани эгаллади. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Харьков йўналишида "Шимол" қўшинлари гуруҳи қуршов ҳалқасини қисқартириш ва ташқи назорат зонасини кенгайтиришни давом эттирмоқда.Шунингдек, ташқи назорат зонасини кенгайтириш доирасида Приколотное учун жанглар давом этмоқда.Добропольеда "Марказ" гуруҳининг 51-армияси ҳужум бўлинмалари шаҳарнинг шимоли-шарқий, марказий ва жанубий қисмларида олдинга силжиди. Сутка давомида 72 та уй-жой биноси назоратга олинди.
https://sputniknews.uz/20260928/russia-ikki-punkt-egallash-60798674.html
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дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, донецк халқ республикаси (дхр)
дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, донецк халқ республикаси (дхр)
Россия қўшинлари ДХР ва Харьков вилоятида икки аҳоли пунктини озод қилди
оссия қўшинлари ДХР ва Харьков вилоятида икки аҳоли пунктини эгаллади, Харьков йўналишида қуршов ҳалқасини қисқартирмоқда
ТОШКЕНТ, 29 сентябрь — Sputnik.
Россия қўшинлари ДХРдаги Веселое Поле ва Харьков вилоятидаги Крейдянкани эгаллади. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
Харьков йўналишида "Шимол" қўшинлари гуруҳи қуршов ҳалқасини қисқартириш ва ташқи назорат зонасини кенгайтиришни давом эттирмоқда.
Қуршовдаги Украина бўлинмалари бир суткада 60 дан ортиқ ҳарбий хизматчи, иккита зирҳли жанговар машина ва иккита автомобилни йўқотди.
Шунингдек, ташқи назорат зонасини кенгайтириш доирасида Приколотное учун жанглар давом этмоқда.
Добропольеда "Марказ" гуруҳининг 51-армияси ҳужум бўлинмалари шаҳарнинг шимоли-шарқий, марказий ва жанубий қисмларида олдинга силжиди. Сутка давомида 72 та уй-жой биноси назоратга олинди.