https://sputniknews.uz/20260928/russia-ikki-punkt-egallash-60798674.html
Россия қўшинлари яна 2 та аҳоли пунктини озод қилди
Россия қўшинлари яна 2 та аҳоли пунктини озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия қўшинлари Суми вилоятидаги Уланово ва ДХРдаги Нововодяное аҳоли пунктлари устидан назорат ўрнатди. Харьков вилоятида бир қатор аҳоли пунктлари учун жанглар давом этмоқда.
2026-09-28T15:49+0500
2026-09-28T15:49+0500
2026-09-28T15:55+0500
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ТОШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Россия қўшинларининг “Марказ” гуруҳи ДХРдаги Нововодяное аҳоли пунктини озод қилди, “Шимол” гуруҳи эса Суми вилоятидаги Уланово аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.“Шимол” қўшинлар гуруҳи, шунингдек, Харьков вилояти шимоли-шарқида Украина Қуролли кучлари тузилмалари жойлашган қуршов ҳалқасини торайтириш ва ташқи назорат зонасини кенгайтиришда давом этмоқда.Нестерное, Лукашово, Грачёвка ва Рублёное аҳоли пунктлари учун жанглар олиб борилмоқда. Варваровка, Чёрное, Нефедовка ва Купино ҳудудларида ҳам тўқнашувлар давом этмоқда.Ташқи назорат зонасини кенгайтириш доирасида Приколотное аҳоли пункти учун ҳам жанглар кетмоқда.
https://sputniknews.uz/20260927/russia-xripuni-nazorat-60773357.html
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дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, донецк халқ республикаси (дхр), россия
дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, донецк халқ республикаси (дхр), россия
Россия қўшинлари яна 2 та аҳоли пунктини озод қилди
15:49 28.09.2026 (янгиланди: 15:55 28.09.2026)
Харьков вилоятида эса бир қатор қишлоқлар учун жанглар давом этмоқда.
ТОШКЕНТ, 28 сен — Sputnik.
Россия қўшинларининг “Марказ” гуруҳи ДХРдаги Нововодяное аҳоли пунктини озод қилди, “Шимол” гуруҳи эса Суми вилоятидаги Уланово аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди
.
“Шимол” қўшинлар гуруҳи, шунингдек, Харьков вилояти шимоли-шарқида Украина Қуролли кучлари тузилмалари жойлашган қуршов ҳалқасини торайтириш ва ташқи назорат зонасини кенгайтиришда давом этмоқда.
Нестерное, Лукашово, Грачёвка ва Рублёное аҳоли пунктлари учун жанглар олиб борилмоқда. Варваровка, Чёрное, Нефедовка ва Купино ҳудудларида ҳам тўқнашувлар давом этмоқда.
Ташқи назорат зонасини кенгайтириш доирасида Приколотное аҳоли пункти учун ҳам жанглар кетмоқда.