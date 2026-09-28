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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260928/russia-ikki-punkt-egallash-60798674.html
Россия қўшинлари яна 2 та аҳоли пунктини озод қилди
Россия қўшинлари яна 2 та аҳоли пунктини озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия қўшинлари Суми вилоятидаги Уланово ва ДХРдаги Нововодяное аҳоли пунктлари устидан назорат ўрнатди. Харьков вилоятида бир қатор аҳоли пунктлари учун жанглар давом этмоқда.
2026-09-28T15:49+0500
2026-09-28T15:55+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Россия қўшинларининг “Марказ” гуруҳи ДХРдаги Нововодяное аҳоли пунктини озод қилди, “Шимол” гуруҳи эса Суми вилоятидаги Уланово аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.“Шимол” қўшинлар гуруҳи, шунингдек, Харьков вилояти шимоли-шарқида Украина Қуролли кучлари тузилмалари жойлашган қуршов ҳалқасини торайтириш ва ташқи назорат зонасини кенгайтиришда давом этмоқда.Нестерное, Лукашово, Грачёвка ва Рублёное аҳоли пунктлари учун жанглар олиб борилмоқда. Варваровка, Чёрное, Нефедовка ва Купино ҳудудларида ҳам тўқнашувлар давом этмоқда.Ташқи назорат зонасини кенгайтириш доирасида Приколотное аҳоли пункти учун ҳам жанглар кетмоқда.
https://sputniknews.uz/20260927/russia-xripuni-nazorat-60773357.html
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дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, донецк халқ республикаси (дхр), россия
дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, донецк халқ республикаси (дхр), россия

Россия қўшинлари яна 2 та аҳоли пунктини озод қилди

15:49 28.09.2026 (янгиланди: 15:55 28.09.2026)
© Sputnik / Евгений Биятов / Медиабанкка ўтишРабота летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО
Работа летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.09.2026
© Sputnik / Евгений Биятов
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Харьков вилоятида эса бир қатор қишлоқлар учун жанглар давом этмоқда.
ТОШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Россия қўшинларининг “Марказ” гуруҳи ДХРдаги Нововодяное аҳоли пунктини озод қилди, “Шимол” гуруҳи эса Суми вилоятидаги Уланово аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.
“Шимол” қўшинлар гуруҳи, шунингдек, Харьков вилояти шимоли-шарқида Украина Қуролли кучлари тузилмалари жойлашган қуршов ҳалқасини торайтириш ва ташқи назорат зонасини кенгайтиришда давом этмоқда.
Нестерное, Лукашово, Грачёвка ва Рублёное аҳоли пунктлари учун жанглар олиб борилмоқда. Варваровка, Чёрное, Нефедовка ва Купино ҳудудларида ҳам тўқнашувлар давом этмоқда.
Ташқи назорат зонасини кенгайтириш доирасида Приколотное аҳоли пункти учун ҳам жанглар кетмоқда.
Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты группировки войск Восток на направлении Гуляйполе в зоне СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.09.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия қўшинлари Хрипунини назоратга олди — икки қуршов ҳалқасида жанглар давом этмоқда
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