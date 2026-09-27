https://sputniknews.uz/20260927/russia-xripuni-nazorat-60773357.html
Россия қўшинлари Хрипунини назоратга олди — икки қуршов ҳалқасида жанглар давом этмоқда
Россия қўшинлари Хрипунини назоратга олди — икки қуршов ҳалқасида жанглар давом этмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги Харьков вилоятидаги Хрипуни аҳоли пункти назоратга олинганини маълум қилди. Добропольеда эса штурм гуруҳлари 94 та бинони эгаллагани айтилди.
2026-09-27T13:57+0500
2026-09-27T13:57+0500
2026-09-27T14:00+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
россия мудофаа вазирлиги
украина
донецк халқ республикаси (дхр)
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0f/58354372_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9ed8a93f4112ab0437327fa76def921a.jpg
ТОШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Россия қўшинлари Харьков вилоятидаги Хрипуни аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди."Шимол" қўшинлар гуруҳи Харьков вилояти шимоли-шарқида Украина Қуролли кучлари (УҚК) тузилмалари жойлашган қуршов ҳалқасини торайтириш ва ташқи назорат зонасини кенгайтиришни давом эттирмоқда.Айни пайтда Нестерное, Лукашово ва Грачовка аҳоли пунктлари учун жанглар олиб борилмоқда. Варваровка ва Рубленое ҳудудларида ҳам тўқнашувлар давом этмоқда.Доброполье йўналишида эса "Марказ" қўшинлар гуруҳи бўлинмалари тактик ҳолатини яхшилаган.51-умумқўшин армияси ҳужум гуруҳлари денгиз пиёдалари билан биргаликда Доброполье аҳоли пунктининг ғарбий ва шарқий қисмларида қуршовда қолган УҚК тузилмаларига қарши ҳаракатларни давом эттирган.Добропольеда бир сутка ичида 94 та бино назоратга олинган. Вазирлик қайд этишича, шу вақт давомида қуршовдаги бўлинмалар ташқарига ёриб чиқишга уринмаган.
https://sputniknews.uz/20260926/rossiya-yana-uchta-aholi-punkti-ustidan-nazorat-ornatdi-60764723.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0f/58354372_250:0:2979:2047_1920x0_80_0_0_95f1dfeb066ed89fa225efa6ebcff278.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, украина, донецк халқ республикаси (дхр)
дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, украина, донецк халқ республикаси (дхр)
Россия қўшинлари Хрипунини назоратга олди — икки қуршов ҳалқасида жанглар давом этмоқда
13:57 27.09.2026 (янгиланди: 14:00 27.09.2026)
Россия қўшинлари Харьков вилоятидаги Хрипуни аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди. Харьков вилояти ва Доброполье ҳудудида қуршовдаги УҚК тузилмаларига қарши жанглар давом этмоқда
ТОШКЕНТ, 27 сен — Sputnik.
Россия қўшинлари Харьков вилоятидаги Хрипуни аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди
.
"Шимол" қўшинлар гуруҳи Харьков вилояти шимоли-шарқида Украина Қуролли кучлари (УҚК) тузилмалари жойлашган қуршов ҳалқасини торайтириш ва ташқи назорат зонасини кенгайтиришни давом эттирмоқда.
Айни пайтда Нестерное, Лукашово ва Грачовка аҳоли пунктлари учун жанглар олиб борилмоқда. Варваровка ва Рубленое ҳудудларида ҳам тўқнашувлар давом этмоқда.
Нефедовка яқинида УҚК бўлинмаларининг қуршовдан чиқишга бўлган икки уриниши тўхтатилгани айтилди. Шунингдек, Приколотное аҳоли пункти учун жанглар давом этмоқда.
Доброполье йўналишида эса "Марказ" қўшинлар гуруҳи бўлинмалари тактик ҳолатини яхшилаган.
51-умумқўшин армияси ҳужум гуруҳлари денгиз пиёдалари билан биргаликда Доброполье аҳоли пунктининг ғарбий ва шарқий қисмларида қуршовда қолган УҚК тузилмаларига қарши ҳаракатларни давом эттирган.
Добропольеда бир сутка ичида 94 та бино назоратга олинган. Вазирлик қайд этишича, шу вақт давомида қуршовдаги бўлинмалар ташқарига ёриб чиқишга уринмаган.