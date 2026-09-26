https://sputniknews.uz/20260926/rossiya-yana-uchta-aholi-punkti-ustidan-nazorat-ornatdi-60764723.html
Россия қўшинлари яна учта аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди
Россия қўшинлари яна учта аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Ҳаво мудофаа бўлинмалари кун давомида 1222 та Украина дронларини уриб туширди. 26.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-26T20:28+0500
2026-09-26T20:28+0500
2026-09-26T20:34+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
россия мудофаа вазирлиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0c/60391395_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a4c1b4b56d1d14ed9613b1d7aa01ecb6.jpg
ТОШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Россия Қуролли кучлари бугун кун давомида яна учта аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди, Украина ҳудудидаги тарнспорт ва логистика марказларига зарбалар берди, деб хабар қилмоқда Россия Мудофаа вазирлиги. Кун давомида Украина Қуролли кучларининг 1350 нафар ҳарбий хизматчилари, 11та зирҳли жанговар машинаси, 6та дала артиллерия қуроллари, 86та ҳарбий автомобиллари, битта реактив ўт очиш тизими машинаси, 4та бошқариладиган авиабомлари йўқ қилинди ва 1222 та дрони уриб туширилди, дейилади хабарда.
https://sputniknews.uz/20260926/rossiya-kievdagi-starlink-axborot-markaziga-zarba-berdi-60757009.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0c/60391395_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_2ed761da1b0be24ad71e548c1b932293.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, россия мудофаа вазирлиги
россия, украина, россия мудофаа вазирлиги
Россия қўшинлари яна учта аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди
20:28 26.09.2026 (янгиланди: 20:34 26.09.2026)
Россия Ҳаво мудофаа бўлинмалари кун давомида 1222 та Украина дронларини уриб туширди.
ТОШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Россия Қуролли кучлари бугун кун давомида яна учта аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди, Украина ҳудудидаги тарнспорт ва логистика марказларига зарбалар берди, деб хабар қилмоқда Россия Мудофаа вазирлиги.
"Шимол" кучлар гуруҳи бўлинмалари Суми вилоятидаги Марьино қишлоғини назоратга олди.
"Шимол" кучлар гуруҳи бўлинмалари Харков вилоятида Петровпавливка ва Лозовая қишлоқлари назоратга олди.
Доброполе йўналишида, "Марказ" кучлар гуруҳи учувчисиз аппаратлари душманнинг нафақат дронларини балким уларнинг бошқарув пунктларини ҳам аниқ зарбалар билан йўқ қилишди.
Одесадаги "Эпицентр" логистика марказига узоқ масофали аниқ нишонга олувчи қуроллар билан зарба берилди.
Одеса порти томонга кетаётган Украина Қуролли Кучлари учун юк ташиш кемаси йўқ қилинди.
Кун давомида Украина Қуролли кучларининг 1350 нафар ҳарбий хизматчилари, 11та зирҳли жанговар машинаси, 6та дала артиллерия қуроллари, 86та ҳарбий автомобиллари, битта реактив ўт очиш тизими машинаси, 4та бошқариладиган авиабомлари йўқ қилинди ва 1222 та дрони уриб туширилди, дейилади хабарда.