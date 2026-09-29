https://sputniknews.uz/20260929/russia-karakalpakstan-loyihalar-muhokama-60829352.html
Россия бизнеси Қорақалпоғистонда янги инвестиция лойиҳаларини муҳокама қилди
Россия бизнеси Қорақалпоғистонда янги инвестиция лойиҳаларини муҳокама қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия вакиллари Нукусдаги халқаро форумларда иштирок этиб, Қорақалпоғистонда саноат кооперацияси, маҳаллийлаштириш ва қўшма инвестиция лойиҳаларини муҳокама қилди. Минтақада Россия иштирокидаги 47 та корхона ишламоқда.
2026-09-29T18:19+0500
2026-09-29T18:19+0500
2026-09-29T18:19+0500
иқтисод
қорақалпоғистон
россия
корхона
инвестиция
бошқирдистон
нукус
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ТОШКЕНТ, 29 сент — Sputnik. Россия бизнеси Қорақалпоғистонда саноат кооперацияси, ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва қўшма инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш имкониятларини муҳокама қилди. Бу ҳақда Россиянинг Ўзбекистондаги Савдо ваколатхонаси маълум қилди.Россия вакиллари 25–26 сентябрь кунлари Нукусда тузни қайта ишлаш ва туз-кимё саноатини ривожлантириш, шунингдек савдо-инвестиция ҳамкорлигига бағишланган халқаро тадбирларда иштирок этди.Қорақалпоғистонда ҳозир Россия капитали иштирокидаги 47 та корхона фаолият юритмоқда. Бу хорижий давлатлар орасида Хитойдан кейинги иккинчи кўрсаткичдир.Музокараларда кимё ва нефть-кимё саноати, машинасозлик, қишлоқ хўжалиги, саноат кооперацияси, ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва қўшма инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш истиқболлари кўриб чиқилди.Россия делегацияси Қўнғирот сода заводи, "Барсакелмес" туз кони, Халқаро логистика маркази ҳамда Kungrad Salt Free Zone саноат зонаси имкониятлари билан ҳам танишди.Қорақалпоғистонда қарийб 2 миллион аҳоли яшайди ва 3,6 мингга яқин ишлаб чиқариш корхонаси фаолият кўрсатади. Минтақа йирик минерал-хомашё базасига эга.
https://sputniknews.uz/20260916/uzbekistan-qoshma-korxonalar-60492504.html
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иқтисод, қорақалпоғистон, россия, корхона, инвестиция, бошқирдистон, нукус
иқтисод, қорақалпоғистон, россия, корхона, инвестиция, бошқирдистон, нукус
Россия бизнеси Қорақалпоғистонда янги инвестиция лойиҳаларини муҳокама қилди
Россия бизнеси Қорақалпоғистонда саноат кооперацияси, ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва қўшма инвестиция лойиҳаларини муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 29 сент — Sputnik.
Россия бизнеси Қорақалпоғистонда саноат кооперацияси, ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва қўшма инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш имкониятларини муҳокама қилди. Бу ҳақда Россиянинг Ўзбекистондаги Савдо ваколатхонаси маълум қилди
.
Россия вакиллари 25–26 сентябрь кунлари Нукусда тузни қайта ишлаш ва туз-кимё саноатини ривожлантириш, шунингдек савдо-инвестиция ҳамкорлигига бағишланган халқаро тадбирларда иштирок этди.
Қорақалпоғистонда ҳозир Россия капитали иштирокидаги 47 та корхона фаолият юритмоқда. Бу хорижий давлатлар орасида Хитойдан кейинги иккинчи кўрсаткичдир.
Ташриф доирасида Бошқирдистоннинг Россиянинг Ўзбекистондаги Савдо ваколатхонаси ҳузуридаги вакили Альберт Шайхутдинов Қорақалпоғистон Вазирлар Кенгаши, Нукус шаҳар ҳокимлиги, "Ўзкимёсаноат" ва Россия ҳамда Ўзбекистон бизнеси вакиллари билан учрашувлар ўтказди.
Музокараларда кимё ва нефть-кимё саноати, машинасозлик, қишлоқ хўжалиги, саноат кооперацияси, ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва қўшма инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш истиқболлари кўриб чиқилди.
Россия делегацияси Қўнғирот сода заводи, "Барсакелмес" туз кони, Халқаро логистика маркази ҳамда Kungrad Salt Free Zone саноат зонаси имкониятлари билан ҳам танишди.
Қорақалпоғистонда қарийб 2 миллион аҳоли яшайди ва 3,6 мингга яқин ишлаб чиқариш корхонаси фаолият кўрсатади. Минтақа йирик минерал-хомашё базасига эга.