https://sputniknews.uz/20260916/uzbekistan-qoshma-korxonalar-60492504.html
Ўзбекистонда қўшма корхоналар сони бўйича қайси давлатлар етакчи — ТОП-5
Ўзбекистонда қўшма корхоналар сони бўйича қайси давлатлар етакчи — ТОП-5
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда хорижий инвестициялар иштирокидаги 21 490 та корхона фаолият юритмоқда. Бир ойда уларнинг сони 517 тага кўпайди, қарийб 78 фоизи тўлиқ хорижий капиталли корхоналардир.
2026-09-16T19:24+0500
2026-09-16T19:24+0500
2026-09-16T19:24+0500
миллий статистика қўмитаси
иқтисод
корхона
инфографика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/10/60482503_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fddad7ccf9a6500c6e20220301968e53.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 сентябрь ҳолатига мамлакатда хорижий инвестициялар иштирокидаги 4 758 та қўшма корхона фаолият юритмоқда.Уларнинг энг кўпи Россия, Хитой, Туркия, Қозоғистон ва Жанубий Корея капитали иштирокида ташкил этилган.Умуман, шу санага Ўзбекистонда хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналар сони 21 490 тага етган. Шундан 16 732 таси тўлиқ хорижий капитал асосидаги, 4 758 таси эса қўшма корхоналардир.Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/10/60482503_175:0:1135:720_1920x0_80_0_0_b290ee8476f91127cdc76993c93519d2.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
миллий статистика қўмитаси , иқтисод, корхона, инфографика, инфографика
миллий статистика қўмитаси , иқтисод, корхона, инфографика, инфографика
Ўзбекистонда қўшма корхоналар сони бўйича қайси давлатлар етакчи — ТОП-5
2026 йил 1 сентябрь ҳолатига Ўзбекистонда хорижий инвестициялар иштирокидаги 4 758 та қўшма корхона фаолият юритмоқда.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 сентябрь ҳолатига мамлакатда хорижий инвестициялар иштирокидаги 4 758 та қўшма корхона фаолият юритмоқда.
Уларнинг энг кўпи Россия, Хитой, Туркия, Қозоғистон ва Жанубий Корея капитали иштирокида ташкил этилган.
Умуман, шу санага Ўзбекистонда хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналар сони 21 490 тага етган. Шундан 16 732 таси тўлиқ хорижий капитал асосидаги, 4 758 таси эса қўшма корхоналардир.
Батафсил — Sputnik Ўзбекистон
инфографикасида.