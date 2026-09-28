https://sputniknews.uz/20260928/uzbekistan-un-kongress-mezbon-60800704.html
Саида Мирзиёева: Ўзбекистон БМТнинг жиноятчилик бўйича конгрессига мезбонлик қилади
Саида Мирзиёева: Ўзбекистон БМТнинг жиноятчилик бўйича конгрессига мезбонлик қилади
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Ўзбекистон 2031 йилда БМТнинг Жиноятчиликнинг олдини олиш ва жиноий одил судлов бўйича 16-конгрессига мезбонлик қилади. Абу-Дабидаги анжуманда 119 мамлакат вакиллари қатнашмоқда.
2026-09-28T16:33+0500
2026-09-28T16:33+0500
2026-09-28T16:33+0500
саида мирзиёева
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баа
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жиноятчилик
сунъий интеллект
декларация
сиёсат
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ТОШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Ўзбекистон 2031 йилда БМТнинг Жиноятчиликнинг олдини олиш ва жиноий одил судлов бўйича 16-конгрессига мезбонлик қилади. Бу ҳақда Президент администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева маълум қилди.Унинг айтишича, Абу-Дабида ўтаётган 15-конгресс иштирокчилари навбатдаги анжуманни Ўзбекистонда ўтказиш ташаббусини қўллаб-қувватлаган ва бу якуний декларацияда ўз аксини топган.БМТ маълумотига кўра, 15-конгресс 26 сентябрдан 1 октябргача Абу-Дабида ўтказилмоқда. Унда 119 та мамлакатдан 5,1 мингдан ортиқ вакил, жумладан, 40 нафардан зиёд адлия вазири ва бошқа юқори мартабали расмийлар иштирок этмоқда.Конгрессда трансмиллий жиноятчилик, терроризм, наркотрафик, коррупция, экологик ҳуқуқбузарликларга қарши курашиш, болаларни ҳимоя қилиш ва қонун устуворлигини мустаҳкамлаш масалалари муҳокама қилинмоқда.Анжуман очилишида Абу-Даби декларацияси консенсус асосида қабул қилинди. Конгресс доирасида Саида Мирзиёева БМТнинг Наркотиклар ва жиноятчилик бўйича бошқармаси ижрочи директори Моника Жума билан ҳам учрашди. Жума 2026 йил май ойидан буён мазкур тузилмага раҳбарлик қилмоқда.Учрашувда Ўзбекистон ва БМТ бошқармаси ўртасидаги ҳамкорлик ҳамда амалга оширилаётган қўшма лойиҳалар муҳокама қилинди.
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саида мирзиёева, президент администрацияси, баа, бмт, жиноятчилик, сунъий интеллект, декларация, сиёсат
саида мирзиёева, президент администрацияси, баа, бмт, жиноятчилик, сунъий интеллект, декларация, сиёсат
Саида Мирзиёева: Ўзбекистон БМТнинг жиноятчилик бўйича конгрессига мезбонлик қилади
2031 йилда Ўзбекистон БМТнинг Жиноятчиликнинг олдини олиш ва жиноий одил судлов бўйича 16-конгрессига мезбонлик қилади. Ташаббус иштирокчилар томонидан қўллаб-қувватланди.
ТОШКЕНТ, 28 сен — Sputnik.
Ўзбекистон 2031 йилда БМТнинг Жиноятчиликнинг олдини олиш ва жиноий одил судлов бўйича 16-конгрессига мезбонлик қилади. Бу ҳақда Президент администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева маълум қилди
.
Унинг айтишича, Абу-Дабида ўтаётган 15-конгресс иштирокчилари навбатдаги анжуманни Ўзбекистонда ўтказиш ташаббусини қўллаб-қувватлаган ва бу якуний декларацияда ўз аксини топган.
“Олдинда беш йиллик тайёргарлик даври турибди. 2031 йилда мамлакатимиз бутун дунёдан келадиган делегатларга мезбонлик қилади”, — дея таъкидлади Мирзиёева Telegram-каналида.
БМТ маълумотига кўра, 15-конгресс 26 сентябрдан 1 октябргача Абу-Дабида ўтказилмоқда. Унда 119 та мамлакатдан 5,1 мингдан ортиқ вакил, жумладан, 40 нафардан зиёд адлия вазири ва бошқа юқори мартабали расмийлар иштирок этмоқда.
Конгрессда трансмиллий жиноятчилик, терроризм, наркотрафик, коррупция, экологик ҳуқуқбузарликларга қарши курашиш, болаларни ҳимоя қилиш ва қонун устуворлигини мустаҳкамлаш масалалари муҳокама қилинмоқда.
Анжуман очилишида Абу-Даби декларацияси консенсус асосида қабул қилинди.
Ҳужжат кибержиноятчилик ва фирибгарликдан тортиб рақамли технологиялар ҳамда сунъий интеллектдан жиноий мақсадларда фойдаланишгача бўлган янги таҳдидларга қарши халқаро ҳамкорликни кучайтиришни назарда тутади.
Конгресс доирасида Саида Мирзиёева БМТнинг Наркотиклар ва жиноятчилик бўйича бошқармаси ижрочи директори Моника Жума билан ҳам учрашди. Жума 2026 йил май ойидан буён мазкур тузилмага раҳбарлик қилмоқда.
Учрашувда Ўзбекистон ва БМТ бошқармаси ўртасидаги ҳамкорлик ҳамда амалга оширилаётган қўшма лойиҳалар муҳокама қилинди.