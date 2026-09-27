https://sputniknews.uz/20260927/mirziyoeva-olim-jazo-fikr-60768554.html
Саида Мирзиёева Намангандаги фожиадан сўнг ўлим жазоси ҳақида фикр билдирди
Саида Мирзиёева Намангандаги фожиадан сўнг ўлим жазоси ҳақида фикр билдирди
Sputnik Ўзбекистон
Саида Мирзиёева Намангандаги фожиа юзасидан муносабат билдириб, ваҳшиёна жиноятлар учун ўлим жазосини қўллаш кераклигини айтди. Ўзбекистонда ўлим жазоси Конституция ва халқаро мажбуриятлар билан тақиқланган.
2026-09-27T10:26+0500
2026-09-27T10:26+0500
2026-09-27T10:26+0500
жиноят
жиноятчилик
саида мирзиёева
қамоқ
бош прокуратура
жамият
конституция
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0f/58340565_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7038e927a0e0eae85476836f402302e3.jpg
ТОШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Президент Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева Наманган вилоятидаги фожиа юзасидан ўзининг Telegram-каналида муносабат билдириб, бундай ваҳшиёна жиноятлар учун ўлим жазосини қўллаш керак, деган фикрни айтди.Бу баёнот Ўзбекистонда ўлим жазосининг амалдаги ҳуқуқий мақоми ва унинг қачон бекор қилингани ҳақидаги масалани ҳам долзарб қилди. Мамлакатда ўлим жазоси 2008 йилдан бери бекор қилинган, 2023 йилдан эса унинг тақиқланиши бевосита Конституцияда мустаҳкамланган.Ўзбекистонда ўлим жазосининг ҳуқуқий мақомиКонституциянинг 25-моддасида "Ўзбекистон Республикасида ўлим жазоси тақиқланади", деб белгиланган.Бундан ташқари, Ўзбекистон ўлим жазосини бекор қилишга қаратилган халқаро мажбуриятларни ҳам ўз зиммасига олган.Шу тариқа, Ўзбекистонда ўлим жазосининг тақиқланиши ҳам Конституция, ҳам мамлакат қабул қилган халқаро мажбуриятлар билан мустаҳкамланган.Ўлим жазоси қачон бекор қилинган?Мустақилликнинг дастлабки йилларида Ўзбекистонда ўлим жазоси мавжуд эди.1994 йилги Жиноят кодексининг дастлабки таҳририда у қатор ўта оғир жиноятлар учун назарда тутилган. 2005 йилда ўлим жазосини бекор қилиш тўғрисида президент фармони қабул қилинди. 2008 йил 1 январдан у тўлиқ бекор қилиниб, унинг ўрнига умрбод ёки узоқ муддатли озодликдан маҳрум қилиш жазоси жорий этилди.Наманганда нима бўлган?Наманган вилоятида беш ёшли қизга нисбатан жинсий зўравонлик содир этилган бўлиши мумкинлиги юзасидан жиноят иши қўзғатилган. Ҳозирда ҳолат бўйича тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.Шунингдек, воқеани яшириш, унга йўл қўйиш ёки масъул шахсларнинг ўз вазифаларини лозим даражада бажармагани аниқланган тақдирда, уларнинг ҳаракатларига ҳам ҳуқуқий баҳо берилиши билдирилди.Гумонланувчининг айби фақат суднинг қонуний кучга кирган ҳукми билан белгиланади.
https://sputniknews.uz/20260216/pedofil-umrbod-qamoq-mahalla-ochiqlik-dastur-55747006.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0f/58340565_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_6053b850cca772f10bd7ffe7ca0400d9.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жиноят, жиноятчилик, саида мирзиёева, қамоқ, бош прокуратура, жамият, конституция
жиноят, жиноятчилик, саида мирзиёева, қамоқ, бош прокуратура, жамият, конституция
Саида Мирзиёева Намангандаги фожиадан сўнг ўлим жазоси ҳақида фикр билдирди
Президент Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева Намангандаги фожиадан сўнг ваҳшиёна жиноятлар учун ўлим жазосини қўллаш кераклигини айтди. Ўзбекистонда бу жазо 2008 йилда бекор қилинган
ТОШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Президент Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева Наманган вилоятидаги фожиа юзасидан ўзининг Telegram-каналида муносабат билдириб, бундай ваҳшиёна жиноятлар учун ўлим жазосини қўллаш керак, деган фикрни айтди.
"Назаримда, бундай ваҳшиёна жиноятлар учун ўлим жазосини қўллаш керак. Амалдаги қонунчиликда олий жазо кўзда тутилмаган, шу боис жавобгарликни максимал даражада кучайтириш учун қонун ҳужжатларига ўзгартириш киритиш бўйича таклиф тайёрлаяпмиз", — деб ёзди у ўзининг Telegram-каналида.
Бу баёнот Ўзбекистонда ўлим жазосининг амалдаги ҳуқуқий мақоми ва унинг қачон бекор қилингани ҳақидаги масалани ҳам долзарб қилди. Мамлакатда ўлим жазоси 2008 йилдан бери бекор қилинган, 2023 йилдан эса унинг тақиқланиши бевосита Конституцияда мустаҳкамланган.
Ўзбекистонда ўлим жазосининг ҳуқуқий мақоми
Конституциянинг 25-моддасида "Ўзбекистон Республикасида ўлим жазоси тақиқланади", деб белгиланган.
Бундан ташқари, Ўзбекистон ўлим жазосини бекор қилишга қаратилган халқаро мажбуриятларни ҳам ўз зиммасига олган.
Мамлакат Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пактга доир Иккинчи факультатив протокол иштирокчиси ҳисобланади. Ушбу ҳужжат аъзо давлатлардан ўлим жазосини бекор қилиш ва уларнинг юрисдикциясида ҳеч ким қатл этилмаслигини таъминлашни талаб қилади.
Шу тариқа, Ўзбекистонда ўлим жазосининг тақиқланиши ҳам Конституция, ҳам мамлакат қабул қилган халқаро мажбуриятлар билан мустаҳкамланган.
Ўлим жазоси қачон бекор қилинган?
Мустақилликнинг дастлабки йилларида Ўзбекистонда ўлим жазоси мавжуд эди.
1994 йилги Жиноят кодексининг дастлабки таҳририда у қатор ўта оғир жиноятлар учун назарда тутилган.
2005 йилда ўлим жазосини бекор қилиш тўғрисида президент фармони қабул қилинди. 2008 йил 1 январдан у тўлиқ бекор қилиниб, унинг ўрнига умрбод ёки узоқ муддатли озодликдан маҳрум қилиш жазоси жорий этилди.
Наманган вилоятида беш ёшли қизга нисбатан жинсий зўравонлик содир этилган бўлиши мумкинлиги юзасидан жиноят иши қўзғатилган. Ҳозирда ҳолат бўйича тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Бош прокуратура 26 сентябрь куни жиноят иши вилоят прокуратурасидан Бош прокуратура иш юритувига олинганини ва тергов Бош прокурорнинг шахсий назоратига ўтказилганини маълум қилди.
Шунингдек, воқеани яшириш, унга йўл қўйиш ёки масъул шахсларнинг ўз вазифаларини лозим даражада бажармагани аниқланган тақдирда, уларнинг ҳаракатларига ҳам ҳуқуқий баҳо берилиши билдирилди.
Гумонланувчининг айби фақат суднинг қонуний кучга кирган ҳукми билан белгиланади.